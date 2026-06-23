Який бюджетний смартфон Samsung обрати у 2026 році: Galaxy A37 проти Galaxy A36 (фото)

Актуальні смартфони серії A від Samsung зовні схожі, але відрізняються за технічними характеристиками. Розбираємося, чи варто купувати новішу модель Galaxy A37, враховуючи, що Galaxy A36 подешевшав з моменту виходу на ринок.

Фокус допоможе з вибором смартфона середнього класу від Samsung, спираючись на порівняння експертів Android Headlines та технічні характеристики, надані виданням GSMArena. Для початку оцінимо основні характеристики та відмінності цих пристроїв:

Характеристика Samsung Galaxy A37 (2026) Samsung Galaxy A36 (2025) Процессор Samsung Exynos 1480 (4 нм) Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 нм) Тип оперативной памяти LPDDR5 LPDDR4X Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2 Дисплей 6.7" Super AMOLED, 120 Гц, Gorilla Glass Victus+ 6.7" Super AMOLED, 120 Гц, Gorilla Glass Victus+ Яркость (пик / замер в авторежиме) 1900 нит / 1246 нит 1900 нит / 1233 нит Основная камера 50 Мп (f/1.8, 1/1.56", PDAF, OIS) 50 Мп (f/1.8, 1/1.96", PDAF, OIS) Доп. камеры 8 Мп (ультраширокоугольная) + 5 Мп (макро) 8 Мп (ультраширокоугольная) + 5 Мп (макро) Защита корпуса IP68 (вода/пыль), тест на падение: Class B IP67 (вода/пыль), тест на падение: Class C Аккумулятор / Зарядка 5000 мАч / 45 Вт (адаптера нет в комплекте) 5000 мАч / 45 Вт (адаптера нет в комплекте) Тест автономности (Active Use) 13:49 ч 11:38 ч Тест AnTuTu (v10) 697 795 613 492 Операционная система Android 16 (One UI 8.5), 6 обновлений ОС Android 15 (One UI 8.5), 6 обновлений ОС

Ціни в Україні

За ціною ці гаджети відрізняються досить суттєво. Galaxy A37 — нова модель 2026 року, тоді як A36 вийшов у 2025-му, ще до масштабної кризи на ринку оперативної пам’яті.

Samsung Galaxy A37 5G 6/128 ГБ — 17 099 грн;

Samsung Galaxy A37 5G 8/256 ГБ — 20 699 грн;

Samsung Galaxy A36 6/128 ГБ — 12 499 грн;

Samsung Galaxy A36 8/256 ГБ — 14 599 грн.

Як бачимо, навіть старша модифікація A36 на 256 ГБ зараз коштує значно дешевше, ніж базова 128-гігабайтна версія A37. Давайте з’ясуємо, за що саме доплачується і чи варто розглядати для покупки новинку, або ж більш доступний торішній варіант.

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Дисплеї Galaxy A36 та Galaxy A37 Фото: Скриншот

Дизайн та ергономіка

Візуально смартфони практично ідентичні. Обидва пристрої мають плоскі скляні панелі спереду та ззаду (захисне скло Gorilla Glass Victus+), рамку з матового пластику та вертикальний потрійний блок камер. Відмінності криються лише в дрібних деталях: у Galaxy A36 декоративні кільця навколо об'єктивів трохи товщі. Розміри корпусів повністю збігаються, а різниця у вазі становить непомітний 1 грам.

Проте інженери суттєво покращили надійність нової моделі. Galaxy A37 отримав повноцінний захист від вологи за стандартом IP68 (на відміну від IP67 у попередника), що дозволяє занурювати його у воду без побоювань. У європейських лабораторних тестах на падіння (Free fall) модель A37 також показала себе надійнішою, заслуживши оцінку Class B (витримала 180 падінь) проти Class C (90 падінь) у торішньої моделі.

Дисплей

В обох моделях встановлено однаковий 6,7-дюймовий дисплей Super AMOLED з роздільною здатністю 2340x1080 пікселів, співвідношенням сторін 19,5:9 та частотою оновлення 120 Гц. Панелі відкалібровані схожим чином: кольори соковиті, контрастність відмінна, кути огляду комфортні.

Реальні виміри яскравості, проведені експертами, підтвердили рівність екранів: Galaxy A37 видає максимальні 1246 ніт, а Galaxy A36 — 1233 ніт, чого з запасом вистачає для використання під прямими сонячними променями.

Дизайн Samsung Galaxy A37 Фото: gsmarena.com

Продуктивність та пам'ять

Це один із головних аспектів, у якому Galaxy A37 зробив помітний крок уперед. Смартфон працює на фірмовому чіпі Exynos 1480 із графічним процесором Xclipse 530. У поєднанні з швидкою оперативною пам'яттю стандарту LPDDR5 та швидкісним накопичувачем UFS 3.1, новинка відчутно випереджає попередника у повсякденних завданнях та іграх. У бенчмарку AnTuTu (v10) Galaxy A37 набирає близько 698 тисяч балів.

Galaxy A36 використовує більш скромну бюджетну платформу Snapdragon 6 Gen 3 з графічним процесором Adreno 710. У пристрої встановлені застарілі типи пам’яті — LPDDR4X та UFS 2.2. У тесті AnTuTu пристрій демонструє результат у 613 тисяч балів. Жоден із смартфонів не підтримує розширення пам'яті за допомогою карт MicroSD.

Смартфон Samsung Galaxy A36 Фото: PhoneArena

Автономність та зарядка

Попри однакову ємність акумулятора (5000 мА·год), енергоефективні компоненти Galaxy A37 (процесор і пам’ять) забезпечують йому очевидну перевагу. У тесті активного використання GSMArena (Active Use Score) новинка протрималася 13 годин і 49 хвилин, випередивши Galaxy A36 на понад дві години чистої роботи (у A36 результат склав 11 годин і 38 хвилин). За європейською класифікацією енергоефективності (EU Label) Galaxy A37 отримала найвищий клас А.

Швидкість заряджання у цих пристроїв однакова — обидва підтримують дротову технологію потужністю 45 Вт, яка дозволяє повністю зарядити пристрій приблизно за 1 годину та 10–15 хвилин. Бездротова зарядка не підтримується. Блок живлення не входить до комплекту поставки в обох випадках.

Камери

Додаткові модулі смартфонів повністю дублюють один одного: це скромний ультраширококутний датчик на 8 Мп (1/4,0") та макрооб'єктив на 5 Мп. Фронтальні камери на 12 Мп також знімають однаково добре і підтримують запис відео у форматі 4K з 10-бітним HDR.

Різниця полягає головним чином у 50-мегапіксельному модулі з оптичною стабілізацією (OIS). У Galaxy A37 розмір сенсора збільшився до 1/1,56" (розмір пікселя 1,0 мкм) порівняно з 1/1,96" (0,8 мкм) у Galaxy A36. Завдяки більшій матриці фотографії на Galaxy A37 виходять більш деталізованими та чіткими. Особливо це помітно під час зйомки в умовах поганого вечірнього або нічного освітлення, де стара модель сильніше "шумить" і втрачає текстури.

Камера Samsung Galaxy A37 Фото: gsmarena.com

Звук

Обидва пристрої оснащені якісними стереодинаміками без аудіороз'єму 3,5 мм (навушники підключаються через USB Type-C або Bluetooth 5.4). Звучання в обох моделей щільне та збалансоване, проте виміри гучності зафіксували невелику перевагу нового Galaxy A37: -25,7 LUFS (оцінка "Дуже добре") проти -26,2 LUFS ("Добре") у Galaxy A36.

Висновки експертів

Тож, який підсумок? Galaxy A37 у всьому помітно кращий за A36: він трохи швидший, камера отримала оновлення, а корпус став надійнішим. A37 також виходить на ринок із версією ОС Android 16, у запасі — 6 років оновлень. У Galaxy A36 залишилося 5 років підтримки.

Якщо вам потрібна максимальна перспектива на майбутнє та приємніший досвід користування, обирайте Samsung Galaxy A37. Якщо ціна занадто висока і потрібно заощадити, але при цьому придбати пристойний бюджетний телефон Samsung, — Galaxy A36 можна купувати й у 2026 році. На практиці він не настільки сильно відстає за основними параметрами, а ціна значно приємніша.

Дисплей Samsung Galaxy A36 Фото: tomsguide.com

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