Який бюджетний смартфон Samsung обрати у 2026 році: Galaxy A37 проти Galaxy A36 (фото)
Актуальні смартфони серії A від Samsung зовні схожі, але відрізняються за технічними характеристиками. Розбираємося, чи варто купувати новішу модель Galaxy A37, враховуючи, що Galaxy A36 подешевшав з моменту виходу на ринок.
Фокус допоможе з вибором смартфона середнього класу від Samsung, спираючись на порівняння експертів Android Headlines та технічні характеристики, надані виданням GSMArena. Для початку оцінимо основні характеристики та відмінності цих пристроїв:
|Характеристика
|Samsung Galaxy A37 (2026)
|Samsung Galaxy A36 (2025)
|Процессор
|Samsung Exynos 1480 (4 нм)
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 нм)
|Тип оперативной памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.2
|Дисплей
|6.7" Super AMOLED, 120 Гц, Gorilla Glass Victus+
|6.7" Super AMOLED, 120 Гц, Gorilla Glass Victus+
|Яркость (пик / замер в авторежиме)
|1900 нит / 1246 нит
|1900 нит / 1233 нит
|Основная камера
|50 Мп (f/1.8, 1/1.56", PDAF, OIS)
|50 Мп (f/1.8, 1/1.96", PDAF, OIS)
|Доп. камеры
|8 Мп (ультраширокоугольная) + 5 Мп (макро)
|8 Мп (ультраширокоугольная) + 5 Мп (макро)
|Защита корпуса
|IP68 (вода/пыль), тест на падение: Class B
|IP67 (вода/пыль), тест на падение: Class C
|Аккумулятор / Зарядка
|5000 мАч / 45 Вт (адаптера нет в комплекте)
|5000 мАч / 45 Вт (адаптера нет в комплекте)
|Тест автономности (Active Use)
|13:49 ч
|11:38 ч
|Тест AnTuTu (v10)
|697 795
|613 492
|Операционная система
|Android 16 (One UI 8.5), 6 обновлений ОС
|Android 15 (One UI 8.5), 6 обновлений ОС
Ціни в Україні
За ціною ці гаджети відрізняються досить суттєво. Galaxy A37 — нова модель 2026 року, тоді як A36 вийшов у 2025-му, ще до масштабної кризи на ринку оперативної пам’яті.
- Samsung Galaxy A37 5G 6/128 ГБ — 17 099 грн;
- Samsung Galaxy A37 5G 8/256 ГБ — 20 699 грн;
- Samsung Galaxy A36 6/128 ГБ — 12 499 грн;
- Samsung Galaxy A36 8/256 ГБ — 14 599 грн.
Як бачимо, навіть старша модифікація A36 на 256 ГБ зараз коштує значно дешевше, ніж базова 128-гігабайтна версія A37. Давайте з’ясуємо, за що саме доплачується і чи варто розглядати для покупки новинку, або ж більш доступний торішній варіант.
Дизайн та ергономіка
Візуально смартфони практично ідентичні. Обидва пристрої мають плоскі скляні панелі спереду та ззаду (захисне скло Gorilla Glass Victus+), рамку з матового пластику та вертикальний потрійний блок камер. Відмінності криються лише в дрібних деталях: у Galaxy A36 декоративні кільця навколо об'єктивів трохи товщі. Розміри корпусів повністю збігаються, а різниця у вазі становить непомітний 1 грам.
Проте інженери суттєво покращили надійність нової моделі. Galaxy A37 отримав повноцінний захист від вологи за стандартом IP68 (на відміну від IP67 у попередника), що дозволяє занурювати його у воду без побоювань. У європейських лабораторних тестах на падіння (Free fall) модель A37 також показала себе надійнішою, заслуживши оцінку Class B (витримала 180 падінь) проти Class C (90 падінь) у торішньої моделі.
Дисплей
В обох моделях встановлено однаковий 6,7-дюймовий дисплей Super AMOLED з роздільною здатністю 2340x1080 пікселів, співвідношенням сторін 19,5:9 та частотою оновлення 120 Гц. Панелі відкалібровані схожим чином: кольори соковиті, контрастність відмінна, кути огляду комфортні.
Реальні виміри яскравості, проведені експертами, підтвердили рівність екранів: Galaxy A37 видає максимальні 1246 ніт, а Galaxy A36 — 1233 ніт, чого з запасом вистачає для використання під прямими сонячними променями.
Продуктивність та пам'ять
Це один із головних аспектів, у якому Galaxy A37 зробив помітний крок уперед. Смартфон працює на фірмовому чіпі Exynos 1480 із графічним процесором Xclipse 530. У поєднанні з швидкою оперативною пам'яттю стандарту LPDDR5 та швидкісним накопичувачем UFS 3.1, новинка відчутно випереджає попередника у повсякденних завданнях та іграх. У бенчмарку AnTuTu (v10) Galaxy A37 набирає близько 698 тисяч балів.
Galaxy A36 використовує більш скромну бюджетну платформу Snapdragon 6 Gen 3 з графічним процесором Adreno 710. У пристрої встановлені застарілі типи пам’яті — LPDDR4X та UFS 2.2. У тесті AnTuTu пристрій демонструє результат у 613 тисяч балів. Жоден із смартфонів не підтримує розширення пам'яті за допомогою карт MicroSD.
Автономність та зарядка
Попри однакову ємність акумулятора (5000 мА·год), енергоефективні компоненти Galaxy A37 (процесор і пам’ять) забезпечують йому очевидну перевагу. У тесті активного використання GSMArena (Active Use Score) новинка протрималася 13 годин і 49 хвилин, випередивши Galaxy A36 на понад дві години чистої роботи (у A36 результат склав 11 годин і 38 хвилин). За європейською класифікацією енергоефективності (EU Label) Galaxy A37 отримала найвищий клас А.
Швидкість заряджання у цих пристроїв однакова — обидва підтримують дротову технологію потужністю 45 Вт, яка дозволяє повністю зарядити пристрій приблизно за 1 годину та 10–15 хвилин. Бездротова зарядка не підтримується. Блок живлення не входить до комплекту поставки в обох випадках.
Камери
Додаткові модулі смартфонів повністю дублюють один одного: це скромний ультраширококутний датчик на 8 Мп (1/4,0") та макрооб'єктив на 5 Мп. Фронтальні камери на 12 Мп також знімають однаково добре і підтримують запис відео у форматі 4K з 10-бітним HDR.
Різниця полягає головним чином у 50-мегапіксельному модулі з оптичною стабілізацією (OIS). У Galaxy A37 розмір сенсора збільшився до 1/1,56" (розмір пікселя 1,0 мкм) порівняно з 1/1,96" (0,8 мкм) у Galaxy A36. Завдяки більшій матриці фотографії на Galaxy A37 виходять більш деталізованими та чіткими. Особливо це помітно під час зйомки в умовах поганого вечірнього або нічного освітлення, де стара модель сильніше "шумить" і втрачає текстури.
Звук
Обидва пристрої оснащені якісними стереодинаміками без аудіороз'єму 3,5 мм (навушники підключаються через USB Type-C або Bluetooth 5.4). Звучання в обох моделей щільне та збалансоване, проте виміри гучності зафіксували невелику перевагу нового Galaxy A37: -25,7 LUFS (оцінка "Дуже добре") проти -26,2 LUFS ("Добре") у Galaxy A36.
Висновки експертів
Тож, який підсумок? Galaxy A37 у всьому помітно кращий за A36: він трохи швидший, камера отримала оновлення, а корпус став надійнішим. A37 також виходить на ринок із версією ОС Android 16, у запасі — 6 років оновлень. У Galaxy A36 залишилося 5 років підтримки.
Якщо вам потрібна максимальна перспектива на майбутнє та приємніший досвід користування, обирайте Samsung Galaxy A37. Якщо ціна занадто висока і потрібно заощадити, але при цьому придбати пристойний бюджетний телефон Samsung, — Galaxy A36 можна купувати й у 2026 році. На практиці він не настільки сильно відстає за основними параметрами, а ціна значно приємніша.
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