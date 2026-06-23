Какой бюджетный смартфон Samsung выбрать в 2026: Galaxy A37 против Galaxy A36 (фото)

Актуальные смартфоны А-cерии от Samsung имеют внешнее сходство, но различаются внутри. Разбираемся, стоит ли брать более новый Galaxy A37, учитывая, что Galaxy A36 подешевел с момента релиза.

Фокус поможет с выбором телефона среднего класса от Samsung, ссылаясь на сравнение экспертов Android Headlines и спецификации, предоставленные изданием GSMArena. Для начала оценим ключевые характеристики и отличия аппаратов:

Характеристика Samsung Galaxy A37 (2026) Samsung Galaxy A36 (2025) Процессор Samsung Exynos 1480 (4 нм) Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 нм) Тип оперативной памяти LPDDR5 LPDDR4X Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2 Дисплей 6.7" Super AMOLED, 120 Гц, Gorilla Glass Victus+ 6.7" Super AMOLED, 120 Гц, Gorilla Glass Victus+ Яркость (пик / замер в авторежиме) 1900 нит / 1246 нит 1900 нит / 1233 нит Основная камера 50 Мп (f/1.8, 1/1.56", PDAF, OIS) 50 Мп (f/1.8, 1/1.96", PDAF, OIS) Доп. камеры 8 Мп (ультраширокоугольная) + 5 Мп (макро) 8 Мп (ультраширокоугольная) + 5 Мп (макро) Защита корпуса IP68 (вода/пыль), тест на падение: Class B IP67 (вода/пыль), тест на падение: Class C Аккумулятор / Зарядка 5000 мАч / 45 Вт (адаптера нет в комплекте) 5000 мАч / 45 Вт (адаптера нет в комплекте) Тест автономности (Active Use) 13:49 ч 11:38 ч Тест AnTuTu (v10) 697 795 613 492 Операционная система Android 16 (One UI 8.5), 6 обновлений ОС Android 15 (One UI 8.5), 6 обновлений ОС

Цены в Украине

По стоимости гаджеты отличаются довольно значительно. Galaxy A37 — свежая модель 2026 года, тогда как A36 вышел в 2025-м еще до масштабного кризиса на рынке оперативной памяти.

Samsung Galaxy A37 5G 6/128GB — 17 099 грн;

Samsung Galaxy A37 5G 8/256GB — 20 699 грн;

Samsung Galaxy A36 6/128GB — 12 499 грн;

Samsung Galaxy A36 8/256GB — 14 599 грн.

Как видно, даже старшая модификация A36 на 256 ГБ сейчас стоит значительно дешевле начальной 128-гигабайтной версии A37. Давайте выясним, за что конкретно идет доплата и стоит рассматривать к покупке новинку, либо же более доступный прошлогодний вариант.

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Дисплеи Galaxy A36 и Galaxy A37 Фото: Скриншот

Дизайн и эргономика

Визуально смартфоны практически идентичны. Оба устройства получили плоские стеклянные панели спереди и сзади (защитное стекло Gorilla Glass Victus+), рамку из матового пластика и вертикальный тройной блок камер. Различия кроются лишь в мелких деталях: у Galaxy A36 декоративные кольца вокруг объективов чуть толще. Размеры корпусов полностью совпадают, а разница в весе составляет незаметный 1 грамм.

Тем не менее, инженеры существенно улучшили надежность новинки. Galaxy A37 получил полноценную защиту от влаги по стандарту IP68 (против IP67 у предшественника), что позволяет погружать его в воду без опаски. В лабораторных европейских тестах на падение (Free fall) модель A37 также показала себя надежнее, заслужив оценку Class B (выдержала 180 падений) против Class C (90 падений) у прошлогодней модели.

Дисплей

В обеих моделях установлена одинаковая 6.7-дюймовая матрица Super AMOLED с разрешением 2340x1080 пикселей, соотношением сторон 19.5:9 и частотой обновления 120 Гц. Панели откалиброваны схожим образом: цвета сочные, контрастность отличная, углы обзора комфортные.

Реальные замеры яркости экспертами подтвердили равенство экранов: Galaxy A37 выдает максимальные 1246 нит, а Galaxy A36 — 1233 нит, чего с запасом хватает для использования под прямыми лучами солнца.

Дизайн Samsung Galaxy A37 Фото: gsmarena.com

Производительность и память

Это один из главных аспектов, где Galaxy A37 совершил заметный шаг вперед. Смартфон работает на фирменном чипе Exynos 1480 с графикой Xclipse 530. В сочетании с быстрой оперативной памятью стандарта LPDDR5 и скоростным накопителем UFS 3.1, новинка ощутимо опережает предшественника в повседневных задачах и играх. В бенчмарке AnTuTu (v10) Galaxy A37 набирает около 698 тысяч баллов.

Galaxy A36 использует более скромную бюджетную платформу Snapdragon 6 Gen 3 с графикой Adreno 710. На борту установлены устаревшие типы памяти — LPDDR4X и UFS 2.2. В AnTuTu аппарат демонстрирует результат в 613 тысяч баллов. Ни один из смартфонов не поддерживает расширение памяти картами MicroSD.

Смартфон Samsung Galaxy A36 Фото: PhoneArena

Автономность и зарядка

Несмотря на одинаковую емкость аккумулятора (5000 мАч), энергоэффективное железо Galaxy A37 (процессор и память) обеспечивает ему явное преимущество. В тесте активного использования GSMArena (Active Use Score) новинка продержалась 13 часов и 49 минут, выиграв у Galaxy A36 более двух часов чистой работы (у A36 результат составил 11 часов и 38 минут). По европейской классификации энергоэффективности (EU Label) Galaxy A37 присвоен высший класс А.

Скорость зарядки у устройств идентична — оба поддерживают проводную технологию мощностью 45 Вт, которая позволяет полностью восполнить заряд примерно за 1 час и 10–15 минут. Беспроводная зарядка не поддерживается. Блок питания в комплект поставки не входит в обоих случаях.

Камеры

Дополнительные модули смартфонов полностью дублируют друг друга: это скромный ультраширокоугольный датчик на 8 Мп (1/4.0") и макрообъектив на 5 Мп. Фронтальные камеры на 12 Мп также снимают одинаково хорошо и поддерживают запись видео в 4K с 10-битным HDR.

Разница кроется в основном 50-мегапиксельном модуле с оптической стабилизацией (OIS). У Galaxy A37 размер сенсора увеличился до 1/1.56" (размер пикселя 1.0 мкм) по сравнению с 1/1.96" (0.8 мкм) у Galaxy A36. Благодаря более крупной матрице, фотографии на Galaxy A37 получаются более детализированными и резкими. Особенно это заметно при съемке в условиях плохого вечернего или ночного освещения, где старая модель сильнее шумит и теряет текстуры.

Камера Samsung Galaxy A37 Фото: gsmarena.com

Звук

Оба устройства предлагают качественные стереодинамики без аудиоразъема 3.5 мм (наушники подключаются через USB Type-C или Bluetooth 5.4). Звучание у обеих моделей плотное и сбалансированное, однако замеры громкости зафиксировали небольшое преимущество нового Galaxy A37: -25.7 LUFS (оценка "Очень хорошо") против -26.2 LUFS ("Хорошо") у Galaxy A36.

Выводы экспертов

Что в итоге? Galaxy A37 во всем заметно лучше A36: он чуть быстрее, камера получила апгрейд, а корпус стал надежнее. A37 также стартует с версии ОС Android 16, в запасе есть 6 лет обновлений. У Galaxy A36 осталось 5 лет поддержки.

Если нужен максимальный задел на будущее и более приятный опыт эксплуатации, берите Samsung Galaxy A37. Если цена кусается и необходимо сэкономить, но получить приличный бюджетный телефон Samsung — Galaxy A36 можно покупать и в 2026 году. На практике он не столь сильно отстает по основным параметрам, и цена значительно приятнее.

Дисплей Samsung Galaxy A36 Фото: tomsguide.com

Ранее сообщалось про сравнение Samsung Galaxy против Google Pixel. Компании Samsung и Google сегодня выпускают одни из лучших смартфонов на Android, однако их приоритеты несколько различаются.

Также Фокус писал, какой среднебюджетный телефон выбрать — OnePlus Nord 6 или Nothing Phone (4a) Pro.