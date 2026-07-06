Від безробітних до затребуваних: чому ШІ-компанії активно залучають філософів до лабораторій

Довгий час диплом філософа вважався символом майбутнього безробіття. Однак компанія Google DeepMind вирішила наймати фахівців, чим спершу викликала хвилю жартів у соцмережах.

Проте насправді це відображає нову тенденцію: лабораторії ШІ дедалі активніше шукають фахівців, які розуміються не лише на технологіях, а й на етичних теоріях. Про це пише The New York Times.

Відомий філософ свідомості з Нью-Йоркського університету Девід Чалмерс зазначає, що попит на філософів з підготовкою в галузі ШІ зараз перевищує пропозицію, і радить студентам іти саме в цьому напрямку. Причина в тому, що ШІ дає філософії новий матеріал для одвічних питань — про істину, знання, мислення, свідомість, а також про етику між людиною та ШІ.

Основний актив роботи зосереджений у DeepMind та Anthropic, де працює щонайменше по 6 філософів у кожній компанії. У DeepMind фахівці займаються від етики автономних транспортних засобів до "воркшопів морального уявлення" для інженерних команд.

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Філософи активно почали вивчати етичну сторону залучення ШІ Фото: Flickr

Поза великими лабораторіями існують і менші організації, як-от Eleos AI Research. Вона займається дослідженнями добробуту штучного інтелекту — тобто питанням, чи може ШІ страждати чи відчувати задоволення.

Мотивація такої роботи філософів, як пише ЗМІ, полягає в поняття "серйозна моральна ставка", — тобто, якщо ШІ виявиться свідомим і здатним страждати, людство ризикує вчинити безпрецедентну моральну катастрофу, навіть не усвідомлюючи цього. Попри філософську невизначеність, дослідники вважають, що ставитися до моделей "ніби вони вже свідомі" має практичну користь.

Вони переконані, що коли моделі виявляють щось на кшталт математичного аналога стресу, емпатійне ставлення користувача (наприклад, фрази підтримки після помилки) покращує їхню роботу. Тож філософи, які вчаться "розпізнавати сигнал у морі невизначеності", виявилися саме тими фахівцями, яких стрімко зростаюча індустрія штучного інтелекту раптом гостро потребує.

Раніше Фокус повідомляв про те, що являє собою нинішня бульбашка ШІ. Економіст Владислав Рашкован поділяє сучасний світ на три групи щодо ставлення до штучного інтелекту: оптимісти, песимісти та ті, хто перебуває між ними.

Згодом стало відомо, як Алан Тьюринг вплинув на еволюцію ШІ. Його відкриття заклали основи сучасної обчислювальної техніки та етики штучного інтелекту.