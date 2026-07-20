Pixel 11a розсекретив інсайдер: чим порадує середньобюджетний смартфон Google (фото)

У мережі з'явилися детальні характеристики смартфона Google Pixel 11a.

Як повідомляє Gizmochina, новинка під кодовою назвою Formosan отримає новітній фірмовий процесор Tensor G6 та чіп безпеки Titan M3. Одним із головних вдосконалень стане відмова від модемів Samsung Exynos на користь більш стабільного та енергоефективного рішення MediaTek M90. Цей перехід має вирішити давні проблеми лінійки, пов’язані з нагріванням та якістю зв’язку.

Основні особливості Pixel 11a

Екран смартфона — це 6,3-дюймова OLED-панель із роздільною здатністю 2424×1080 пікселів та адаптивною частотою оновлення від 60 до 120 Гц. Дисплей зможе забезпечувати вражаючу яскравість: до 2250 ніт під час відображення HDR-контенту та до 3350 ніт у піковому режимі. Обсяг оперативної пам'яті становитиме 8 ГБ, а за автономність відповідатиме акумулятор ємністю 4870 мА·год.

Відео дня

Камери також стануть кращими, головним чином завдяки новому модулю для селфі під кодовою назвою dokkaebi. Смартфон вийде у чотирьох кольорах: чорному (Obsidian), зеленому (Olive), фіолетовому (Frost) та сріблястому (Fog). Презентація основної лінійки флагманів Pixel 11 очікується в серпні 2026 року.

Сам Pixel 11a має з'явитися на ринку в першій половині наступного року.

Дисплей Google Pixel 10a: аналогічна 6,3-дюймова OLED-матриця Фото: gsmarena.com

Думка експерта

Майбутнє оновлення виглядає незначним, але очікуваним: в умовах подорожчання оперативної пам’яті важко сподіватися на щось більше. Оновиться процесор, а це головне — у поточній моделі Pixel 10a залишили торішній чіп, тому "десятка" від Pixel 9a практично нічим не відрізнялася. Що стосується швидкодії, "пікселям" ще є куди рости, особливо на тлі конкурентів із Китаю в тому ж ціновому діапазоні.

Смартфони Google Pixel серії "а" — перевірені моделі середнього класу, які покупці цінують за тривалий 7-річний термін оновлень ОС Android, чудову камеру та "чисту", стабільну систему. Якщо ціна залишиться на колишньому рівні, є підстави вважати, що Pixel 11a стане ще одним надійним варіантом в асортименті бренду. Телефон запропонує все необхідне і нічого зайвого.

Раніше повідомлялося, що краще вибрати: майбутній Google Pixel 11 чи зупинитися на Pixel 10, заощадивши.