Pixel 11a рассекречен инсайдером: чем порадует среднебюджетный телефон Google (фото)

В сети появились подробные характеристики смартфона Google Pixel 11a.

Как сообщает Gizmochina, новинка под кодовым именем Formosan получит новейший фирменный процессор Tensor G6 и чип безопасности Titan M3. Одним из главных улучшений станет отказ от модемов Samsung Exynos в пользу более стабильного и энергоэффективного решения MediaTek M90. Этот переход должен решить давние проблемы линейки с нагревом и качеством связи.

Главные особенности Pixel 11a

Экран смартфона представляет собой 6,3-дюймовую OLED-панель с разрешением 2424х1080 пикселей и адаптивной частотой обновления от 60 до 120 Гц. Дисплей сможет выдавать внушительную яркость: до 2250 нит при отображении HDR-контента и до 3350 нит в пиковом режиме. Объем оперативной памяти составит 8 ГБ, а за автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 4870 мАч.

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Камеры также улучшатся главным образом за счет нового селфи-модуля под кодовым названием dokkaebi. Смартфон выйдет в четырех расцветках: черной (Obsidian), зеленой (Olive), фиолетовой (Frost) и серебристой (Fog). Презентация основной линейки флагманов Pixel 11 ожидается в августе 2026 года.

Сам Pixel 11a должен дебютировать в первой половине следующего года.

Дисплей Google Pixel 10a: аналогичная 6,3-дюймовая OLED-матрица Фото: gsmarena.com

Мнение эксперта

Грядущий апгрейд выглядит минорным, но ожидаемым: в условиях подорожания ОЗУ сложно ожидать чего-то большего. Обновится процессор, а это главное — в актуальном Pixel 10a чип оставили прошлогодний, поэтому "десятка" от Pixel 9a практически ничем не отличалась. По части быстродействия "пикселям" еще есть куда расти, особенно на фоне конкурентов из Китая в том же ценовом диапазоне.

Смартфоны Google Pixel а-серии — проверенные решения среднего класса, которые покупатели ценят за долгий 7-летний срок обновлений ОС Android, отличную камеру и "чистую", стабильную систему. Если цена останется на прежнем уровне, есть основания полагать, что Pixel 11a станет еще одним надежным вариантом в ассортименте бренда. Телефон предложит все необходимое и ничего лишнего.

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