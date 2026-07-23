Недорогий телефон Xiaomi з чудовою камерою: названо найкращий варіант у 2026 році (фото)

Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G отримав якісну основну камеру на 200 Мп та ємний акумулятор на 6500 мА·год, але поступається конкурентам за чіпсетом.

Цей телефон продається на ринку вже не перший місяць і встиг подешевшати. Експерти видання GSMArena у свіжому огляді діляться результатами тестування пристрою. Розповідаємо, чи варто купувати Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G у 2026 році.

Характеристики Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G

Дисплей: 6,77", AMOLED, 2392x1080 (388 ppi), 120 Гц, пікова яскравість 3200 ніт, скло Corning Gorilla Glass Victus 2.

6,77", AMOLED, 2392x1080 (388 ppi), 120 Гц, пікова яскравість 3200 ніт, скло Corning Gorilla Glass Victus 2. Процесор: MediaTek Helio G200 Ultra (6 нм).

MediaTek Helio G200 Ultra (6 нм). Пам'ять: 8 або 12 ГБ ОЗУ (LPDDR4X), вбудована пам'ять на 256 або 512 ГБ (UFS 2.2), підтримка карт пам'яті MicroSD.

8 або 12 ГБ ОЗУ (LPDDR4X), вбудована пам'ять на 256 або 512 ГБ (UFS 2.2), підтримка карт пам'яті MicroSD. Камери: основна 200 Мп (Samsung HP3, 1/1,4", f/1,7, OIS) + 8 Мп ультраширококутна (f/2,2, 120°); фронтальна 32 Мп (f/2.2).

основна 200 Мп (Samsung HP3, 1/1,4", f/1,7, OIS) + 8 Мп ультраширококутна (f/2,2, 120°); фронтальна 32 Мп (f/2.2). Акумулятор: 6500 мА·год (кремній-вуглецевий), швидка дротова зарядка 45 Вт, зворотна дротова зарядка 18 Вт.

6500 мА·год (кремній-вуглецевий), швидка дротова зарядка 45 Вт, зворотна дротова зарядка 18 Вт. Корпус та оснащення: пластикова рамка, пластикова задня панель, захист від бризок IP65, стереодинаміки з Dolby Atmos, ІЧ-порт, NFC, оптичний сканер відбитків пальців під екраном.

пластикова рамка, пластикова задня панель, захист від бризок IP65, стереодинаміки з Dolby Atmos, ІЧ-порт, NFC, оптичний сканер відбитків пальців під екраном. ПЗ: Android 15 з HyperOS 2 "з коробки", доступне оновлення до Android 16 HyperOS 3.1 (загалом обіцяно 4 великі оновлення ОС та 6 років випусків патчів безпеки).

Відео дня

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G Фото: gsmarena.com

Особливості та тести Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G

Експерти визнали головними перевагами смартфона дисплей та автономність. Кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 6500 мА·год у поєднанні з енергоефективним екраном та чіпом забезпечує чудову тривалість роботи, особливо під час перегляду відео та дзвінків.

Результат фірмового тесту автономності Active Use Score — 16 годин 23 хвилини в змішаному режимі. У режимі розмови — 42:09 год, відтворення відео — 24:00 год, веб-серфінг — 14:44 год, ігри — 8:33 год.

в змішаному режимі. У режимі розмови — 42:09 год, відтворення відео — 24:00 год, веб-серфінг — 14:44 год, ігри — 8:33 год. Швидкість заряджання (45 Вт): 41% за 15 хвилин, повне заряджання від 0 до 100% займає 1 годину 20 хвилин.

6,77-дюймовий AMOLED-екран забезпечує високу яскравість під прямими сонячними променями, хоча й не підтримує HDR-відео. Окремо варто відзначити наявність слота для карт пам’яті MicroSD, якого немає у 5G-версії.

Дисплей Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G Фото: gsmarena.com

Яскравість в автоматичному режимі — 1350 ніт.

Яскравість у ручному режимі — 596 ніт.

Слабким місцем пристрою є процесор MediaTek Helio G200 Ultra. Цей чіпсет, по суті, є перейменованою платформою Helio G99, через що інтерфейс під навантаженням іноді працює із затримками. Через обмеження процесора камера смартфона не здатна записувати відео у форматі 4K, обмежуючись лише 1080p при 60 к/с.

Результат AnTuTu 10 — 414 497 (достатньо для найголовнішого, але особливо високої швидкості очікувати не варто).

Основний фотосенсор на 200 Мп робить деталізовані денні та нічні знімки з хорошим динамічним діапазоном при 1x і 2x, але портретний режим і селфі-камера забезпечують недостатньо чітке зображення.

Переваги та недоліки Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G

Переваги:

Відмінна автономність завдяки акумулятору ємністю 6500 мА·год.

Яскравий AMOLED-екран із частотою 120 Гц та міцним склом Gorilla Glass Victus 2.

Гарна якість знімків на основну 200 Мп камеру з оптичною стабілізацією.

Наявність слота для карт MicroSD, стереодинаміків та ІЧ-порту.

Тривалий термін програмної підтримки (4 роки оновлень ОС).

Недоліки:

Посередній процесор MediaTek Helio G200 Ultra.

Відсутність можливості запису відео у форматі 4K (максимум 1080p).

Зарядка на 45 Вт працює повільніше, ніж очікувалося.

Низька чіткість під час зйомки селфі.

Камера Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G Фото: gsmarena.com

Висновки та ціна

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G підійде користувачам, для яких важливі акумулятор із тривалим терміном роботи, яскравий екран, наявність слота для карт пам’яті та хороша основна камера для фото.

Ціна в Україні:

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G 8/256 ГБ — від 12 029 грн

Раніше повідомлялося про найкращі смартфони Xiaomi у 2026 році. Смартфони Xiaomi вирізняються чудовим співвідношенням ціни та якості, а за своїми характеристиками вони можуть скласти конкуренцію найкращим моделям Samsung, Pixel та Apple.