Недорогой телефон Xiaomi с отличной камерой: назван лучший вариант в 2026 году (фото)

Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G получил качественную основную камеру на 200 Мп и емкий аккумулятор на 6500 мАч, но уступает конкурентам по чипсету.

Телефон продается на рынке уже не первый месяц и успел подешеветь. Эксперты издания GSMArena в свежем обзоре делятся результатами тестирования аппарата. Рассказываем, стоит ли брать Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G в 2026 году.

Характеристики Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G

Дисплей: 6,77", AMOLED, 2392x1080 (388 ppi), 120 Гц, пиковая яркость 3200 нит, стекло Corning Gorilla Glass Victus 2.

6,77", AMOLED, 2392x1080 (388 ppi), 120 Гц, пиковая яркость 3200 нит, стекло Corning Gorilla Glass Victus 2. Процессор: MediaTek Helio G200 Ultra (6 нм).

MediaTek Helio G200 Ultra (6 нм). Память: 8 или 12 ГБ ОЗУ (LPDDR4X), накопитель на 256 или 512 ГБ (UFS 2.2), поддержка карт памяти MicroSD.

8 или 12 ГБ ОЗУ (LPDDR4X), накопитель на 256 или 512 ГБ (UFS 2.2), поддержка карт памяти MicroSD. Камеры: основная 200 Мп (Samsung HP3, 1/1.4", f/1.7, OIS) + 8 Мп ультраширокоугольная (f/2.2, 120°); фронтальная 32 Мп (f/2.2).

основная 200 Мп (Samsung HP3, 1/1.4", f/1.7, OIS) + 8 Мп ультраширокоугольная (f/2.2, 120°); фронтальная 32 Мп (f/2.2). Батарея: 6500 мАч (кремний-углеродная), быстрая проводная зарядка 45 Вт, обратная проводная 18 Вт.

6500 мАч (кремний-углеродная), быстрая проводная зарядка 45 Вт, обратная проводная 18 Вт. Корпус и оснащение: пластиковая рамка, спинка из пластика, защита от брызг IP65, стереодинамики с Dolby Atmos, ИК-порт, NFC, оптический сканер отпечатков под экраном.

пластиковая рамка, спинка из пластика, защита от брызг IP65, стереодинамики с Dolby Atmos, ИК-порт, NFC, оптический сканер отпечатков под экраном. ПО: Android 15 с HyperOS 2 из коробки, доступен апдейт Android 16 HyperOS 3.1 (всего обещано 4 крупных обновления ОС и 6 лет патчей безопасности).

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Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G Фото: gsmarena.com

Особенности и тесты Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G

Главным достоинством смартфона эксперты назвали дисплей и автономность. Кремний-углеродная батарея емкостью 6500 мАч в сочетании с энергоэффективным экраном и чипом обеспечивает отличную продолжительность работы, особенно при просмотре видео и звонках.

Результат фирменного теста автономности Active Use Score — 16 часов 23 минуты в смешанном сценарии. В режиме разговора — 42:09 ч, проигрывание видео — 24:00 ч, веб-серфинг — 14:44 ч, игры — 8:33 ч.

в смешанном сценарии. В режиме разговора — 42:09 ч, проигрывание видео — 24:00 ч, веб-серфинг — 14:44 ч, игры — 8:33 ч. Скорость зарядки (45 Вт): 41% за 15 минут, полная зарядка от 0 до 100% занимает 1 час 20 минут.

6,77-дюймовый AMOLED-экран выдает высокую яркость под прямым солнцем, хотя и лишен поддержки HDR-видео. Отдельно отмечено наличие слота для карт памяти MicroSD, которого нет в 5G-версии.

Дисплей Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G Фото: gsmarena.com

Яркость в авторежиме — 1350 нит.

Яркость в ручном режиме — 596 нит.

Слабым местом устройства выступает процессор MediaTek Helio G200 Ultra. Чипсет по сути представляет собой переименованную платформу Helio G99, из-за чего интерфейс под нагрузкой иногда работает с задержками. Из-за ограничений процессора камера смартфона не способна записывать видео в формате 4K, ограничиваясь лишь 1080p при 60 к/с.

Результат AnTuTu 10 — 414 497 (достаточно для самого главного, но особенно высокой скорости ждать не стоит).

Основной фотосенсор на 200 Мп делает детализированные дневные и ночные снимки с хорошим динамическим диапазоном на 1x и 2x, но портретный режим и селфи-камера выдают недостаточно четкую картинку.

Плюсы и минусы Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G

Преимущества:

Отличная автономность благодаря аккумулятору на 6500 мАч.

Яркий AMOLED-экран с частотой 120 Гц и прочным стеклом Gorilla Glass Victus 2.

Достойное качество снимков на основную 200 Мп камеру с оптической стабилизацией.

Наличие слота для карт MicroSD, стереодинамиков и ИК-порта.

Длительный срок программной поддержки (4 года обновлений ОС).

Недостатки:

Посредственный процессор MediaTek Helio G200 Ultra.

Отсутствие записи видео в 4K (максимум 1080p).

Зарядка на 45 Вт работает медленнее ожидаемого.

Низкая четкость при съемке селфи.

Камера Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G Фото: gsmarena.com

Выводы и цена

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G подойдет пользователям, которым важны выносливый аккумулятор, яркий экран, наличие слота для карт памяти и хорошая основная камера для фото.

Цена в Украине:

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G 8/256GB — от 12 029 грн

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