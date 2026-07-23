Недорогой телефон Xiaomi с отличной камерой: назван лучший вариант в 2026 году (фото)
Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G получил качественную основную камеру на 200 Мп и емкий аккумулятор на 6500 мАч, но уступает конкурентам по чипсету.
Телефон продается на рынке уже не первый месяц и успел подешеветь. Эксперты издания GSMArena в свежем обзоре делятся результатами тестирования аппарата. Рассказываем, стоит ли брать Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G в 2026 году.
Характеристики Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G
- Дисплей: 6,77", AMOLED, 2392x1080 (388 ppi), 120 Гц, пиковая яркость 3200 нит, стекло Corning Gorilla Glass Victus 2.
- Процессор: MediaTek Helio G200 Ultra (6 нм).
- Память: 8 или 12 ГБ ОЗУ (LPDDR4X), накопитель на 256 или 512 ГБ (UFS 2.2), поддержка карт памяти MicroSD.
- Камеры: основная 200 Мп (Samsung HP3, 1/1.4", f/1.7, OIS) + 8 Мп ультраширокоугольная (f/2.2, 120°); фронтальная 32 Мп (f/2.2).
- Батарея: 6500 мАч (кремний-углеродная), быстрая проводная зарядка 45 Вт, обратная проводная 18 Вт.
- Корпус и оснащение: пластиковая рамка, спинка из пластика, защита от брызг IP65, стереодинамики с Dolby Atmos, ИК-порт, NFC, оптический сканер отпечатков под экраном.
- ПО: Android 15 с HyperOS 2 из коробки, доступен апдейт Android 16 HyperOS 3.1 (всего обещано 4 крупных обновления ОС и 6 лет патчей безопасности).
Особенности и тесты Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G
Главным достоинством смартфона эксперты назвали дисплей и автономность. Кремний-углеродная батарея емкостью 6500 мАч в сочетании с энергоэффективным экраном и чипом обеспечивает отличную продолжительность работы, особенно при просмотре видео и звонках.
- Результат фирменного теста автономности Active Use Score — 16 часов 23 минуты в смешанном сценарии. В режиме разговора — 42:09 ч, проигрывание видео — 24:00 ч, веб-серфинг — 14:44 ч, игры — 8:33 ч.
- Скорость зарядки (45 Вт): 41% за 15 минут, полная зарядка от 0 до 100% занимает 1 час 20 минут.
6,77-дюймовый AMOLED-экран выдает высокую яркость под прямым солнцем, хотя и лишен поддержки HDR-видео. Отдельно отмечено наличие слота для карт памяти MicroSD, которого нет в 5G-версии.
- Яркость в авторежиме — 1350 нит.
- Яркость в ручном режиме — 596 нит.
Слабым местом устройства выступает процессор MediaTek Helio G200 Ultra. Чипсет по сути представляет собой переименованную платформу Helio G99, из-за чего интерфейс под нагрузкой иногда работает с задержками. Из-за ограничений процессора камера смартфона не способна записывать видео в формате 4K, ограничиваясь лишь 1080p при 60 к/с.
- Результат AnTuTu 10 — 414 497 (достаточно для самого главного, но особенно высокой скорости ждать не стоит).
Основной фотосенсор на 200 Мп делает детализированные дневные и ночные снимки с хорошим динамическим диапазоном на 1x и 2x, но портретный режим и селфи-камера выдают недостаточно четкую картинку.
Плюсы и минусы Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G
Преимущества:
- Отличная автономность благодаря аккумулятору на 6500 мАч.
- Яркий AMOLED-экран с частотой 120 Гц и прочным стеклом Gorilla Glass Victus 2.
- Достойное качество снимков на основную 200 Мп камеру с оптической стабилизацией.
- Наличие слота для карт MicroSD, стереодинамиков и ИК-порта.
- Длительный срок программной поддержки (4 года обновлений ОС).
Недостатки:
- Посредственный процессор MediaTek Helio G200 Ultra.
- Отсутствие записи видео в 4K (максимум 1080p).
- Зарядка на 45 Вт работает медленнее ожидаемого.
- Низкая четкость при съемке селфи.
Выводы и цена
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G подойдет пользователям, которым важны выносливый аккумулятор, яркий экран, наличие слота для карт памяти и хорошая основная камера для фото.
Цена в Украине:
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G 8/256GB — от 12 029 грн
Ранее сообщалось про лучшие смартфоны Xiaomi в 2026 году. Смартфоны Xiaomi отличаются отличным соотношением цены и качества, а по своим характеристикам они могут составить конкуренцию лучшим моделям Samsung, Pixel и Apple.