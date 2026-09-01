Гаджети Apple подорожчають у 2026 році: чому і наскільки зростуть ціни на iPhone 18 (фото)

Apple готується підвищити ціни на лінійку смартфонів iPhone 18 через дефіцит комплектуючих та значне подорожчання чіпів оперативної пам'яті.

Про це повідомляє видання MacRumors з посиланням на офіційні заяви голови компанії Тіма Кука та інсайдерський звіт Bloomberg.

Про що попереджала Apple цього літа

Під час презентації фінансових результатів за третій квартал генеральний директор Apple Тім Кук попередив інвесторів про серйозні обмеження в ланцюжку поставок, які торкнуться iPhone, iPad та Mac. За словами генерального директора, на це вплинули два фактори: високий попит на електроніку Apple, що перевершив усі прогнози, а також нестача передових напівпровідникових вузлів для виробництва фірмових процесорів.

Додатковим негативним фактором стала криза на ринку оперативної пам’яті (DRAM). Тім Кук зазначив, що Apple змушена платити за модулі пам’яті значно більше, а ефект від раніше закуплених запасів поступово зникає. Спроби знизити витрати за рахунок інших компонентів лише частково компенсують зростання цін на пам'ять, ринок якої контролюється всього трьома великими постачальниками.

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Лінійку iPhone 18 Pro з новими цінами презентують уже у вересні Фото: notebookcheck.com

Скільки коштуватиме iPhone 18 Pro

Два місяці тому Apple вже підвищила ціни на комп’ютери Mac і планшети iPad у середньому на 23% (MacBook Air подорожчав на 200 доларів, Mac Studio — на 500 доларів, а iPad Air — на 150 доларів). Тепер аналогічне рішення неминуче торкнеться й лінійки смартфонів. За даними журналіста Марка Гурмана, Apple орієнтується на досвід Samsung і Google, які підняли вартість своїх актуальних флагманів приблизно на $100.

Очікується, що базова версія iPhone 18 Pro коштуватиме від 1199 доларів замість 1099 доларів за попередню модель iPhone 17 Pro (зростання приблизно на 9 %). Таке підвищення називають помірним, оскільки виробник частково бере витрати на себе за рахунок зниження власної валової маржі, щоб уникнути негативної реакції покупців. Крім того, пом’якшити ефект від зростання цін дозволить нова програма передплати Apple Upgrade, яка розподіляє повну вартість пристрою на щомісячні платежі.

Також "Фокус" писав про 6 головних новинок, які Apple представить на осінній презентації 9 вересня.