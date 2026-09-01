Гаджеты Apple подорожают в 2026 году: почему и насколько вырастут цены на iPhone 18 (фото)

Apple готовится повысить цены на линейку смартфонов iPhone 18 из-за дефицита комплектующих и сильного удорожания чипов оперативной памяти.

Об этом пишет издание MacRumors со ссылкой на официальные заявления главы компании Тима Кука и инсайдерский отчет Bloomberg.

О чем предупреждала Apple этим летом

Во время финансового отчета за третий квартал генеральный директор Apple Тим Кук предупредил инвесторов о серьезных ограничениях в цепочке поставок, которые затронут iPhone, iPad и Mac. По словам гендиректора, сложились два фактора: высокий спрос на электронику Apple, превзошедшиq все прогнозы, а также нехваткf передовых полупроводниковых узлов для производства фирменных процессоров.

Дополнительным негативным фактором стал кризис на рынке оперативной памяти (DRAM). Тим Кук отметил, что Apple вынуждена платить за модули памяти значительно больше, а эффект от ранее закупленных запасов постепенно сходит на нет. Попытки снизить расходы за счет других компонентов лишь частично компенсируют рост цен на память, рынок которой контролируется всего тремя крупными поставщиками.

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Линейку iPhone 18 Pro с новыми ценами представят уже в сентрябре Фото: notebookcheck.com

Сколько будет стоить iPhone 18 Pro

Два месяца назад Apple уже повысила цены на компьютеры Mac и планшеты iPad в среднем на 23% (MacBook Air подорожал на $200, Mac Studio — на $500, а iPad Air — на $150). Теперь аналогичное решение неизбежно затронет и линейку смартфонов. По данным журналиста Марка Гурмана, Apple ориентируется на опыт Samsung и Google, которые подняли стоимость своих актуальных флагманов примерно на $100.

Ожидается, что базовая версия iPhone 18 Pro будет стартовать с $1199 вместо $1099 за прошлый iPhone 17 Pro (рост порядка 9%). Такое повышение называют умеренным, поскольку производитель частично берет расходы на себя за счет снижения собственной валовой маржи, чтобы избежать негативной реакции покупателей. Кроме того, смягчить эффект от роста цен позволит новая подписочная программа Apple Upgrade, разделяющая полную стоимость устройства на ежемесячные платежи.

Также Фокус писал про 6 главных новинок, которые Apple покажет на осенней презентации 9 сентября.