iPhone 18 Pro, iPhone Ultra та інші новинки: що покаже Apple у вересні (відео)

Apple проведе свою осінню презентацію під гаслом "Surprise and shine" 9 вересня 2026 року о 20:00 за київським часом (10:00 PT). Чого очікувати?

Це буде перший захід під керівництвом нового генерального директора Джона Тернуса, який обійняв посаду 1 вересня. Про головні новинки майбутнього заходу пише видання MacRumors із посиланням на свіжий випуск The MacRumors Show.

iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro: Збереже зовнішній вигляд попередника, але отримає новий процесор A20 Pro, виготовлений за 2-нм технологічним процесом TSMC з інтеграцією оперативної пам’яті безпосередньо на підкладці чіпа. Смартфон буде оснащений дисплеєм LTPO+, звуженим вирізом Dynamic Island, 12 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ вбудованої пам'яті в базовій версії, сенсором камери Samsung та спрощеною кнопкою Camera Control без ємнісного шару. Модель отримає підтримку 5G-супутникового інтернету та фірмовий модем Apple C2 (версія для США збереже чіп Qualcomm з mmWave).

Збереже зовнішній вигляд попередника, але отримає новий процесор A20 Pro, виготовлений за 2-нм технологічним процесом TSMC з інтеграцією оперативної пам’яті безпосередньо на підкладці чіпа. Смартфон буде оснащений дисплеєм LTPO+, звуженим вирізом Dynamic Island, 12 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ вбудованої пам'яті в базовій версії, сенсором камери Samsung та спрощеною кнопкою Camera Control без ємнісного шару. Модель отримає підтримку 5G-супутникового інтернету та фірмовий модем Apple C2 (версія для США збереже чіп Qualcomm з mmWave). iPhone 18 Pro Max: На додаток до базових "Pro"-фішок отримає збільшений акумулятор (5391 мА·год у Китаї та 5567 мА·год у США), а також ексклюзивну головну камеру зі змінною діафрагмою. Корпус стане трохи товстішим, а вага становитиме близько 243 г.

Відео дня

The MacRumors Show: Очікування експертів від презентації Apple у вересні

Складаний iPhone Ultra

Головною новиною презентації стане перший складаний смартфон Apple у форматі, схожому на паспорт.

Дисплеї: 5,5-дюймовий зовнішній екран і 7,8-дюймовий внутрішній із співвідношенням сторін 4:3 (як у iPad) та практично непомітною складкою.

5,5-дюймовий зовнішній екран і 7,8-дюймовий внутрішній із співвідношенням сторін 4:3 (як у iPad) та практично непомітною складкою. Корпус та охолодження: шасі з титану та алюмінію, шарнір із рідкого металу та випарна камера для охолодження процесора A20 Pro.

шасі з титану та алюмінію, шарнір із рідкого металу та випарна камера для охолодження процесора A20 Pro. Біометрія та акумулятор: сканер Touch ID у кнопці живлення замість Face ID, подвійний акумулятор ємністю від 5400 до 5800 мА·год та фізична кнопка Camera Control.

сканер Touch ID у кнопці живлення замість Face ID, подвійний акумулятор ємністю від 5400 до 5800 мА·год та фізична кнопка Camera Control. Камери та пам'ять: Подвійна основна камера (ширококутна та ультраширококутна), дві фронтальні камери у вирізах-отворах, а також варіанти пам'яті на 256 ГБ, 512 ГБ та 1 ТБ. Конструкція відрізняється високою ремонтопридатністю.

Apple Watch Series 12, Ultra 4 та AirPods 5

Apple Watch Series 12: Будуть оснащені новим чіпом, функцією безперервного вимірювання пульсу, покращеним фітнес-трекінгом та оновленим дизайном додатків. З’явиться керамічний корпус у білому та темно-сірому кольорах.

Будуть оснащені новим чіпом, функцією безперервного вимірювання пульсу, покращеним фітнес-трекінгом та оновленим дизайном додатків. З’явиться керамічний корпус у білому та темно-сірому кольорах. Apple Watch Ultra 4: Отримають той самий новітній чіпсет та розширені супутникові можливості, включаючи роботу Apple Maps та надсилання фотографій в iMessage через супутник.

Отримають той самий новітній чіпсет та розширені супутникові можливості, включаючи роботу Apple Maps та надсилання фотографій в iMessage через супутник. AirPods 5: Дебютують у двох версіях — із системою активного шумозаглушення (ANC) та без неї. Обидві моделі перейдуть на чіп H3 для поліпшення якості звуку та зменшення затримки.

Раніше повідомлялося, що компанія Motorola представила флагманський смарт-годинник Moto Watch Ultra з вигнутим дисплеєм, мобільним зв’язком та розширеними функціями моніторингу здоров’я.