iPhone 18 Pro, iPhone Ultra и не только: что покажет Apple в сентябре (видео)

Apple проведет свою осеннюю презентацию под слоганом Surprise and shine 9 сентября 2026 года в 20:00 по киевскому времени (10:00 PT). Чего ждать?

Это будет первое мероприятие под руководством нового генерального директора Джона Тернуса, вступившего в должность 1 сентября. О главных новинках предстоящего ивента пишет издание MacRumors со ссылкой на свежий выпуск The MacRumors Show.

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro: Сохранит внешний вид предшественника, но получит новый процессор A20 Pro, выполненный по 2-нм техпроцессу TSMC с интеграцией оперативной памяти прямо на подложке чипа. Смартфон оснастят LTPO+ дисплеем, зауженным вырезом Dynamic Island, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ встроенной памяти в базовой версии, сенсором камеры Samsung и упрощенной кнопкой Camera Control без емкостного слоя. Модель получит поддержку 5G-спутникового интернета и фирменный модем Apple C2 (версия для США сохранит чип Qualcomm с mmWave).

Сохранит внешний вид предшественника, но получит новый процессор A20 Pro, выполненный по 2-нм техпроцессу TSMC с интеграцией оперативной памяти прямо на подложке чипа. Смартфон оснастят LTPO+ дисплеем, зауженным вырезом Dynamic Island, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ встроенной памяти в базовой версии, сенсором камеры Samsung и упрощенной кнопкой Camera Control без емкостного слоя. Модель получит поддержку 5G-спутникового интернета и фирменный модем Apple C2 (версия для США сохранит чип Qualcomm с mmWave). iPhone 18 Pro Max: В дополнение к базовым Pro-фишкам получит увеличенный аккумулятор (5391 мАч в Китая и 5567 мАч в США), а также эксклюзивную главную камеру с переменной диафрагмой. Корпус станет немного толще, а вес составит около 243 г.

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The MacRumors Show: Ожидания экспертов от презентации Apple в сентябре

Складной iPhone Ultra

Главным анонсом презентации станет первый складной смартфон Apple в паспортоподобном формате.

Дисплеи: 5,5-дюймовый внешний экран и 7,8-дюймовый внутренний с соотношением сторон 4:3 (как у iPad) и практически незаметной складкой.

5,5-дюймовый внешний экран и 7,8-дюймовый внутренний с соотношением сторон 4:3 (как у iPad) и практически незаметной складкой. Корпус и охлаждение: Шасси из титана и алюминия, шарнир из жидкого металла и испарительная камера для охлаждения процессора A20 Pro.

Шасси из титана и алюминия, шарнир из жидкого металла и испарительная камера для охлаждения процессора A20 Pro. Биометрия и батарея: Сканер Touch ID в кнопке питания вместо Face ID, сдвоенный аккумулятор емкостью от 5400 до 5800 мАч и физическая кнопка Camera Control.

Сканер Touch ID в кнопке питания вместо Face ID, сдвоенный аккумулятор емкостью от 5400 до 5800 мАч и физическая кнопка Camera Control. Камеры и память: Двойная основная камера (широкоугольная и ультраширокоугольная), две фронталки в вырезах-отверстиях, а также варианты памяти на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Конструкция отличает высокая ремонтопригодность.

Apple Watch Series 12, Ultra 4 и AirPods 5

Apple Watch Series 12: Оснастят новыми чипом, функцией непрерывного снятия показаний пульса, улучшенным фитнес-трекингом и обновленным дизайном приложений. Добавится керамический корпус в белом и темно-сером цветах.

Оснастят новыми чипом, функцией непрерывного снятия показаний пульса, улучшенным фитнес-трекингом и обновленным дизайном приложений. Добавится керамический корпус в белом и темно-сером цветах. Apple Watch Ultra 4: Получат тот же свежий чипсет и расширенные спутниковые возможности, включая работу Apple Maps и отправку фотографий в iMessage через спутник.

Получат тот же свежий чипсет и расширенные спутниковые возможности, включая работу Apple Maps и отправку фотографий в iMessage через спутник. AirPods 5: Дебютируют в двух версиях — с системой активного шумоподавления (ANC) и без нее. Обе модели перейдут на чип H3 для улучшения качества звука и снижения задержки.

Ранее сообщалось, что компания Motorola представила флагманские умные часы Moto Watch Ultra с изогнутым дисплеем, сотовой связью и расширенными функциями мониторинга здоровья.