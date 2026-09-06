Тест акумулятора Samsung Galaxy S26 FE вже тут: результат здивував експертів (фото)

Samsung розпочала міжнародні продажі смартфона Galaxy S26 FE за ціною від 700 доларів. Новинка зберегла акумулятор ємністю 4900 мА·год і 45-ватну зарядку, однак перейшла на новий 3-нанометровий процесор.

Про результати лабораторних тестів автономності та швидкості заряджання телефону повідомляє GSMArena.

Основні характеристики та оптимізація Exynos 2500

Незважаючи на помірну ємність акумулятора (4900 мА·год) та 6,7-дюймовий OLED-екран із роздільною здатністю 1080p+ без підтримки LTPO, Galaxy S26 FE продемонстрував помітний прогрес у енергоефективності порівняно з попереднім поколінням.

Причиною такого зростання стала заміна 4-нм чіпа Exynos 2400 на більш сучасний 3-нм процесор Exynos 2500. У комплект поставки смартфона входить лише кабель USB C-to-C, а зарядний блок доведеться купувати окремо.

Результат тесту акумулятора Galaxy S26 FE Фото: gsmarena.com

Результати тестів на автономність

У фірмовому тесті GSMArena смартфон пропрацював значно довше, ніж його попередник:

Відео дня

Загальний показник активного використання (Active Use Score): 14:49 годин (проти 11:56 годин у Galaxy S25 FE та 11:47 годин у S24 FE).

14:49 годин (проти 11:56 годин у Galaxy S25 FE та 11:47 годин у S24 FE). Порівняння з лінійкою: Galaxy S26 FE випередив середньобюджетний Galaxy A57 (13:59 годин, 5000 мА·год), але поступився флагманському Galaxy S26+ (16:24 години, 4900 мА·год), чия висока автономність зумовлена наявністю енергоефективної LTPO-матриці та процесора Exynos 2600.

Galaxy S26 FE випередив середньобюджетний Galaxy A57 (13:59 годин, 5000 мА·год), але поступився флагманському Galaxy S26+ (16:24 години, 4900 мА·год), чия висока автономність зумовлена наявністю енергоефективної LTPO-матриці та процесора Exynos 2600. Порівняння з конкурентами: смартфон поступився моделям із більшими акумуляторами, таким як Nothing Phone (4a) Pro (15:16 годин, 5080 мА·год) та Motorola Edge 70 Pro (18:59 годин, 6500 мА·год).

Швидкість заряджання — 45 Вт

Galaxy S26 FE підтримує дротову зарядку потужністю 45 Вт і бездротову — 15 Вт. Під час тестів пристрій показав такі результати:

15 хвилин: 40 % заряду.

40 % заряду. 30 хвилин: 69% заряду (що перевищує заявлений виробником показник у 65%).

69% заряду (що перевищує заявлений виробником показник у 65%). Повна зарядка (0–100%): 1 година 10 хвилин.

Після досягнення 70 % крива заряджання суттєво сповільнюється. У результаті загальний час повного заряджання (70 хвилин) залишився таким самим, як у попередніх моделей S25 FE та S24 FE. Виробник використовує консервативний алгоритм подачі струму на фінальному етапі для уповільнення зносу акумулятора.

Висновки

Samsung Galaxy S26 FE демонструє реальне збільшення автономності майже на 3 години порівняно з S25 FE виключно завдяки архітектурним вдосконаленням 3-нм процесора Exynos 2500. Однак швидкість повної зарядки залишилася без змін через програмні обмеження потужності на заключному етапі процесу.

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