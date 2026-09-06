Тест батареи Samsung Galaxy S26 FE уже здесь: результат удивил экспертов (фото)

Samsung запустила международные продажи смартфона Galaxy S26 FE по цене от $700. Новинка сохранила аккумулятор емкостью 4900 мАч и 45-ваттную зарядку, однако перешла на свежий 3-нанометровый процессор.

О результатах лабораторных тестов автономности и скорости зарядки телефона пишет GSMArena.

Ключевые характеристики и оптимизация Exynos 2500

Несмотря на умеренную емкость батареи (4900 мАч) и 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением 1080p+ без поддержки LTPO, Galaxy S26 FE показал заметный прогресс в энергоэффективности по сравнению с прошлым поколением.

Причиной прироста стала замена 4-нм чипа Exynos 2400 на более современный 3-нм процессор Exynos 2500. В комплект поставки смартфона входит только кабель USB C-to-C, а зарядный блок придется докупать отдельно.

Результат теста аккумулятора Galaxy S26 FE Фото: gsmarena.com

Результаты тестов автономности

В фирменном тесте GSMArena смартфон проработал значительно дольше предшественника:

Общий счет активного использования (Active Use Score): 14:49 часа (против 11:56 часа у Galaxy S25 FE и 11:47 часа у S24 FE).

14:49 часа (против 11:56 часа у Galaxy S25 FE и 11:47 часа у S24 FE). Сравнение с линейкой: Galaxy S26 FE обошел среднебюджетный Galaxy A57 (13:59 часа, 5000 мАч), но уступил флагманскому Galaxy S26+ (16:24 часа, 4900 мАч), чья высокая автономность обусловлена наличием экономичной LTPO-матрицы и процессора Exynos 2600.

Galaxy S26 FE обошел среднебюджетный Galaxy A57 (13:59 часа, 5000 мАч), но уступил флагманскому Galaxy S26+ (16:24 часа, 4900 мАч), чья высокая автономность обусловлена наличием экономичной LTPO-матрицы и процессора Exynos 2600. Сравнение с конкурентами: Смартфон проиграл моделям с более крупными аккумуляторами, таким как Nothing Phone (4a) Pro (15:16 часа, 5080 мАч) и Motorola Edge 70 Pro (18:59 часа, 6500 мАч).

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Скорость зарядки 45 Вт

Galaxy S26 FE поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт и беспроводную на 15 Вт. В ходе тестов устройство показало следующие результаты:

15 минут: 40% заряда.

40% заряда. 30 минут: 69% заряда (что превосходит заявленный производителем показатель в 65%).

69% заряда (что превосходит заявленный производителем показатель в 65%). Полная зарядка (0–100%): 1 час 10 минут.

После достижения 70% кривая зарядки существенно замедляется. В результате итоговое время полной зарядки (70 минут) осталось идентичным показателям прошлых поколений S25 FE и S24 FE. Производитель использует консервативный алгоритм подачи тока на финальном этапе для замедления износа аккумулятора.

Выводы

Samsung Galaxy S26 FE демонстрирует реальный прирост автономности почти на 3 часа в сравнении с S25 FE исключительно за счет архитектурных улучшений 3-нм процессора Exynos 2500. Однако скорость полной зарядки осталась без изменений из-за программных ограничений мощности на заключительном этапе процесса.

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