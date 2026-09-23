Android з нами вже 18 років: еволюція та несподівані факти про головну мобільну ОС (фото)

23 вересня 2008 року відбувся дебют ОС Android 1.0 разом зі смартфоном HTC Dream. За ці роки платформа пройшла шлях від університетського стартапу до основи глобального ринку мобільних гаджетів.

Фокус розповість про ключові етапи розвитку платформи, маловідомі факти з історії створення Android та про те, що чекає на систему в найближчі роки.

Android спочатку створювали не для смартфонів

У 2003 році Енді Рубін та його команда заснували компанію Android Inc. Спочатку ОС розробляли для цифрових фотоапаратів. Система мала підключати камеру до комп’ютера, даючи змогу завантажувати знімки до хмарних сховищ.

Але через два роки розробники зрозуміли, що ринок стрімко змінюється, а компактні фотоапарати втрачають колишню популярність. Новою ціллю стали мобільні телефони. У 2005 році стартап Рубіна придбала корпорація Google приблизно за $50 млн з наміром скласти конкуренцію мобільним системам Symbian (Nokia), Windows Mobile та Blackberry.

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Але після виходу першого iPhone у 2007 році плани змінилися: інтерфейс Android поспішно адаптували під сенсорні екрани, через що Стів Джобс навіть звинуватив Google у копіюванні iPhone OS (яку пізніше перейменували на iOS). До цього моменту ніхто не припускав, що мобільні телефони майбутнього втратять звичний набір кнопок на передній панелі. Втім, Google не відразу відмовилася від фізичних клавіш, запровадивши гібридний підхід у дебютному пристрої на базі Android.

Першим Android-телефоном став знаковий слайдер HTC Dream (також відомий як T-Mobile G1). Він мав сенсорний ємнісний дисплей розміром 3,2 дюйма, а також був оснащений трекболом для прокрутки та висувною QWERTY-клавіатурою. Крім того, Google співпрацювала з HTC над створенням телефону Google Nexus One у 2010 році. Лінійка Nexus до 2016 року передувала сучасній серії Google Pixel.

Samsung та всі інші бренди, які популяризували Android-гаджети, модифікували операційну систему відповідно до свого бачення. Багато їхніх фірмових функцій згодом стали частиною базової ОС.

Перші смартфони на базі Android: HTC Dream (2008) зверху та Google Nexus One (2010) знизу Фото: З відкритих джерел

Еволюція Android: від версії 1.0 до Android 17

За час розвитку зовнішній вигляд і функціональність системи кардинально змінилися:

Android 1.0–1.6 (2008–2009 роки): Основи, які нам добре знайомі , були закладені вже тоді — панель сповіщень, Gmail, Google Maps (ще без навігації), робочий стіл, меню програм, віджети та магазин Android Market (попередник Google Play). Версія 1.5 Cupcake додала екранну клавіатуру, а в Android 1.6 Donut систему навчили працювати з дисплеями різної діагоналі та роздільної здатності.

Основи, нам , були закладені вже тоді — панель сповіщень, Gmail, Google Maps (ще без навігації), робочий стіл, меню програм, віджети та магазин Android Market (попередник Google Play). Версія 1.5 Cupcake додала екранну клавіатуру, а в Android 1.6 Donut систему навчили працювати з дисплеями різної діагоналі та роздільної здатності. Android 2.0–2.3 (2009–2010 роки): У другій версії Eclair з’явилася навігація по картах і живі шпалери, Froyo (2.2) додала функцію розподілу мобільного інтернету через Wi-Fi, а в Gingerbread (2.3) знизили споживання батареї та додали підтримку NFC.

У другій версії Eclair з’явилася навігація по картах і живі шпалери, Froyo (2.2) додала функцію розподілу мобільного інтернету через Wi-Fi, а в Gingerbread (2.3) знизили споживання батареї та додали підтримку NFC. Android 3.0 Honeycomb і 4.0 Ice Cream Sandwich (2011 рік): Android 3.0 була ексклюзивом для планшетів, тому в масовій свідомості більше закріпилася "четвірка". Система отримала футуристичний дизайн-код Holo із синіми акцентами, шрифт Roboto та об’єднала версії для телефонів і планшетів. Реліз Jelly Bean (4.1) пришвидшив анімацію завдяки оптимізації Project Butter.

Дизайн Android 4-ї версії у різних виробників (Google, Samsung, HTC) Фото: луганск-взрыв

Android 4.4: Дизайн став більш плоским. Швидкість роботи було оптимізовано: ініціатива Project Svelte забезпечила комфортний запуск системи навіть на 512 МБ оперативної пам’яті.

Дизайн став більш плоским. Швидкість роботи було оптимізовано: ініціатива Project Svelte забезпечила комфортний запуск системи навіть на 512 МБ оперативної пам’яті. Android 5.0 Lollipop (2014 рік): Google представила мінімалістичну естетику Material Design із концепцією "цифрового паперу", де шари інтерфейсу відкидають тіні. Система перейшла на 64-бітну архітектуру, а сповіщення почали відображатися, зокрема, на екрані блокування.

Google представила мінімалістичну естетику Material Design із концепцією "цифрового паперу", де шари інтерфейсу відкидають тіні. Система перейшла на 64-бітну архітектуру, а сповіщення почали відображатися, зокрема, на екрані блокування. Android 6.0–8.0 (2015–2017 роки): з’явилися дозволи для камери та мікрофона, режим сну Doze для економії заряду в режимі спокою та поділ екрану на два вікна в Nougat (7.0). У версії Oreo (8.0) додали канали сповіщень та автозаповнення паролів.

з’явилися дозволи для камери та мікрофона, режим сну Doze для економії заряду в режимі спокою та поділ екрану на два вікна в Nougat (7.0). У версії Oreo (8.0) додали канали сповіщень та автозаповнення паролів. Android 9–10 (2018–2019 роки): Керування жестами, адаптивне регулювання яскравості та темна тема. Починаючи з десятої версії, Google відмовилася від офіційних назв на честь солодощів.

Як виглядає сучасна ОС Android на Google Pixel 11 Pro XL та Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: Android Central

Android 12 (2021 рік): З’явився візуальний стиль Material You, який підлаштовує колір системних меню та іконок під колір фонового зображення робочого столу. З’явилися індикатори роботи мікрофона та датчиків.

З’явився візуальний стиль Material You, який підлаштовує колір системних меню та іконок під колір фонового зображення робочого столу. З’явилися індикатори роботи мікрофона та датчиків. Android 14–17 (2023–2026 роки): Розробники впровадили розумні функції штучного інтелекту (Gemini та інші), підтримку супутникового зв’язку, а також адаптували інтерфейс під складні пристрої.

Варто пам’ятати, що кожен виробник паралельно розробляв власні оболонки поверх стандартної ОС Android. У Samsung це була TouchWiz, пізніше — Samsung Experience, зараз — One UI; у HTC, яка стояла біля витоків ОС, — HTC Sense; у Xiaomi — MIUI/Hyper OS. Тому кожен бренд пропонує унікальну реалізацію Android і до сьогодні.

Нові ноутбуки Googlebook також оснащуються спеціальною версією Android Фото: Tech Advisor

Android: вплив, який важко переоцінити

Система вже давно вийшла за межі смартфонів. Сьогодні модифікації Android працюють на смарт-телевізорах (Android TV та Google TV), розумних годинниках (Wear OS), бортових комп’ютерах автомобілів (Android Auto та Android Automotive) та платіжних терміналах. Відкритий вихідний код дозволив сотням брендів інтегрувати цю платформу в розумну техніку будь-якого класу.

Важливою складовою екосистеми став магазин Google Play. Він зніс бар’єри для бізнесу, дозволивши навіть невеликим командам розробників миттєво виходити на багатомільярдну світову аудиторію. У результаті користувачам доступна велика різноманітність програмного забезпечення та ігор.

Android — це відкрита платформа, але чи назавжди?

Головною перевагою системи завжди залишалася свобода встановлення програм із будь-яких джерел, зокрема з APK-файлів. Завдяки цій відкритості сформувалися цілі спільноти ентузіастів. Модифікації ПЗ, можливість завантажити те, чого немає в офіційному магазині, або встановити нову кастомну прошивку на старий пристрій — все це невід’ємна частина ідентичності ОС Android.

Наразі ж Google запроваджує нові правила верифікації розробників, які дещо змінюють ситуацію. Служба Android Developer Verifier запрацює у 2027 році по всьому світу. Компанія почне вимагати підтвердження особи розробників програмного забезпечення за допомогою паспортних даних та внеску у розмірі 25 доларів, щоб ті могли безперешкодно поширювати свої додатки на Android.

Завантаження Android-додатків із сторонніх джерел: що зміниться для користувачів у 2027 році Фото: Google

Встановлення сторонніх програм від незареєстрованих розробників стане складнішим. Користувачам доведеться активувати режим Advanced Flow через налаштування розробника та чекати 24 години перед встановленням невідомих файлів. Автори вільного ПЗ та творці альтернативного магазину F-Droid уже висловили своє невдоволення новими обмеженнями.

Причин для реального занепокоєння поки що немає: сама можливість встановлювати "неперевірені" додатки збережеться, якщо один раз пройти процедуру підтвердження.

І формально Google пояснює ці кроки захистом недосвідчених користувачів від телефонних шахраїв та вірусів. Однак у спільноті багато хто вже задається питанням: чи не готується Google закрити свою екосистему, подібно до Apple, використовуючи безпеку користувачів як зручний привід?

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