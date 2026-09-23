Android с нами уже 18 лет: эволюция и неожиданные факты о главной мобильной ОС (фото)

23 сентября 2008 года дебютировала ОС Android 1.0 вместе со смартфоном HTC Dream. За эти годы платформа прошла путь от университетского стартапа до основы глобального рынка мобильных гаджетов.

Фокус расскажет про ключевые этапы развития платформы, малоизвестные факты об истории создания Android и что ждет систему в ближайшие годы.

Android изначально создавали не для смартфонов

В 2003 году Энди Рубин и его команда основали компанию Android Inc. Первоначально ОС проектировали для цифровых фотоаппаратов. Система должна была подключать камеру к компьютеру, позволяя выгружать снимки в облачные хранилища.

Но два года спустя разработчики поняли, что рынок резво меняется и компактные фотоаппараты теряют былую популярность. Новой целью стали мобильные телефоны. В 2005 году стартап Рубина купила корпорация Google примерно за $50 млн c намерением навязать конкуренцию мобильным системам Symbian (Nokia), Windows Mobile и Blackberry.

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Но после выхода первого iPhone в 2007 году планы изменились: интерфейс Android спешно адаптировали под сенсорные экраны, из-за чего Стив Джобс даже обвинил Google в копировании iPhone OS (которую позже переименовали в iOS). До этого момента не предполагалось, что мобильники будущего лишатся привычного набора кнопок на передней панели. Впрочем, Google не сразу отказалась от физических клавиш, внедрив гибридный подход в дебютном Android-устройстве.

Первым Android-телефоном стал знаковый слайдер HTC Dream (также известный как T-Mobile G1). Он имел сенсорный емкостный дисплей на 3,2 дюйма, а также обладал трекболом для скроллинга и выдвижной QWERTY-клавиатурой. Еще Google сотрудничала с HTC для создания телефона Google Nexus One в 2010-м. Линейка Nexus до 2016 года предшествовала актуальной серии Google Pixel.

Samsung и все прочие бренды, которые и популяризировали Android-гаджеты, модифицировали операционку под свое видение. Многие их фирменные функции впоследствии становились частью базовой ОС.

Первые Android смартфоны: HTC Dream (2008) сверху и Google Nexus One (2010) снизу Фото: Из открытых источников

Эволюция Android: от версии 1.0 до Android 17

За время развития внешний вид и функциональность системы кардинально изменились:

Android 1.0–1.6 (2008–2009 годы): Знакомые нам основы заложили уже тогда — шторку уведомлений, Gmail, Google Maps (еще без навигации), рабочий стол, меню программ, виджеты и магазин Android Market (предшественник Google Play). Версия 1.5 Cupcake принесла экранную клавиатуру, а в Android 1.6 Donut систему научили работать с дисплеями разной диагонали и четкости.

Знакомые нам основы заложили уже тогда — шторку уведомлений, Gmail, Google Maps (еще без навигации), рабочий стол, меню программ, виджеты и магазин Android Market (предшественник Google Play). Версия 1.5 Cupcake принесла экранную клавиатуру, а в Android 1.6 Donut систему научили работать с дисплеями разной диагонали и четкости. Android 2.0–2.3 (2009–2010 годы): Во второй версии Eclair появилась навигация по картам и живые обои, Froyo (2.2) добавила функцию раздачи мобильного интернета по Wi-Fi, а в Gingerbread (2.3) снизили расход батареи и добавили поддержку NFC.

Во второй версии Eclair появилась навигация по картам и живые обои, Froyo (2.2) добавила функцию раздачи мобильного интернета по Wi-Fi, а в Gingerbread (2.3) снизили расход батареи и добавили поддержку NFC. Android 3.0 Honeycomb и 4.0 Ice Cream Sandwich (2011 год): Android 3.0 была эксклюзивом для планшетов, поэтому в массовом сознании больше закрепилась "четверка". Система получила футуристичный дизайн-код Holo с синими акцентами, шрифт Roboto и объединила версии для телефонов и планшетов. Релиз Jelly Bean (4.1) ускорил анимации за счет оптимизации Project Butter.

Дизайн Android 4-й версии у разных производителей (Google, Samsung, HTC) Фото: Из соцсетей

Android 4.4: Дизайн стал более плоским. Быстродействие оптимизировали: инициатива Project Svelte обеспечила комфортный запуск системы даже на 512 МБ оперативной памяти.

Дизайн стал более плоским. Быстродействие оптимизировали: инициатива Project Svelte обеспечила комфортный запуск системы даже на 512 МБ оперативной памяти. Android 5.0 Lollipop (2014 год): Google представила минималистичную эстетику Material Design с концепцией "цифровой бумаги", где слои интерфейса отбрасывают тени. Система перешла на 64-битную архитектуру, а уведомления стали отображаться в том числе на экране блокировки.

Google представила минималистичную эстетику Material Design с концепцией "цифровой бумаги", где слои интерфейса отбрасывают тени. Система перешла на 64-битную архитектуру, а уведомления стали отображаться в том числе на экране блокировки. Android 6.0–8.0 (2015–2017 годы): Появились разрешения для камеры и микрофона, режим сна Doze для экономии заряда в покое и разделение экрана на два окна в Nougat (7.0). В версии Oreo (8.0) добавили каналы уведомлений и автозаполнение паролей.

Появились разрешения для камеры и микрофона, режим сна Doze для экономии заряда в покое и разделение экрана на два окна в Nougat (7.0). В версии Oreo (8.0) добавили каналы уведомлений и автозаполнение паролей. Android 9–10 (2018–2019 годы): Управление жестами, адаптивная регулировка яркости и темная тема. С десятой версии Google отказалась от официальных названий в честь сладостей.

Как выглядит современная ОС Android на Google Pixel 11 Pro XL и Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: Android Central

Android 12 (2021 год): Дебютировал визуальный стиль Material You, окрашивающий системные меню и иконки в цвета обоев рабочего стола. Появились индикаторы работы микрофона и датчиков.

Дебютировал визуальный стиль Material You, окрашивающий системные меню и иконки в цвета обоев рабочего стола. Появились индикаторы работы микрофона и датчиков. Android 14–17 (2023–2026 годы): Разработчики внедрили умные ИИ-функции (Gemini и не только), работу со спутниковой связью, адаптировали интерфейс под складные аппараты.

Стоит помнить, что у каждого вендора параллельно развивались собственные оболочки поверх стандартной ОС Android. У Samsung это была TouchWiz, позже — Samsung Experience, сейчас — One UI; у HTC, стоявшей у истоков ОС — HTC Sense; у Xiaomi — MIUI/Hyper OS. Поэтому каждый бренд предлагает уникальную реализацию Android по сегодняшний день.

Новые ноутбуки Googlebook тоже оснащаются специальной версией Android Фото: Tech Advisor

Android: влияние, которое сложно переоценить

Система давно вышла за рамки смартфонов. Сегодня модификации Android работают на смарт-телевизорах (Android TV и Google TV), умных часах (Wear OS), бортовых компьютерах автомобилей (Android Auto и Android Automotive) и терминалах оплаты. Открытый исходный код позволил сотням брендов ставить платформу в умную технику любого класса.

Немаловажной частью экосистемы стал магазин Google Play. Он стер границы для бизнеса, позволив даже небольшим командам разработчиков мгновенно выходить на многомиллиардную мировую аудиторию. В результате пользователям доступно большое разнообразие софта и игр.

Android — открытая платформа, но навсегда ли это?

Главным достоинством системы всегда оставалась свобода установки программ из любых источников, включая APK-файлы. Целые сообщества энтузиастов сформировались благодаря этой открытости. Модификации ПО, возможность скачать что-то, чего нет в официальном магазине, или установить свежую кастомную прошивку на старый аппарат — все это неотъемлемая часть идентичности ОС Android.

Сейчас же Google вводит новые правила верификации разработчиков, которые слегка меняют ситуацию. Служба Android Developer Verifier запустится в 2027 году по всему миру. Компания начнет требовать подтверждения личности создателей софта через паспортные данные и взнос в $25, чтобы те могли беспрепятственно распространять свои приложения на Android.

Загрузка Android-приложений из сторонних источников: что меняется для пользователей в 2027 году Фото: Google

Установка сторонних программ от незарегистрированных разработчиков усложнится. Пользователям придется активировать режим Advanced Flow через параметры разработчика и ждать 24 часа перед установкой неизвестных файлов. Авторы свободного ПО и создатели альтернативного магазина F-Droid уже высказали свое недовольство новыми ограничениями.

Причин для реального беспокойства пока нет: сама возможность ставить "непроверенные" приложения сохранится, если пройти подтверждающую процедуру однократно.

И формально Google объясняет эти шаги защитой неопытных пользователей от телефонных мошенников и вирусов. Однако в сообществе многие уже задаются вопросом: не готовится ли Google закрыть свою экосистему, подобно Apple, используя безопасность пользователей как удобный повод?

Ранее сообщалось, что OnePlus 16 официально анонсирован. Смартфон OnePlus 16 обещает флагманскую производительность, длительное время автономной работы и превосходные возможности для фотосъемки.