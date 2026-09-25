Аварія у провайдера і немає інтернету: 3 способи залишатися на зв'язку в Україні після ударів РФ

Атаки ЗС РФ на інфраструктуру українських інтернет-провайдерів у вересні залишили без дротового інтернету сотні тисяч користувачів. Які є рішення в такій ситуації?

Фокус підібрав три практичні способи отримання резервного доступу до Інтернету.

Термінали Starlink: домашній комплект та Mini

Супутниковий інтернет залишається надійним варіантом для автономної роботи цілого будинку чи офісу. Обладнання замовляють безпосередньо на сайті виробника, де система розраховує точну вартість доставки за вказаною адресою.

Для придбання доступні дві версії:

Standard 4X: Комплект з антеною, маршрутизатором, блоком живлення та кабелями коштує 450 доларів (близько 20 тисяч грн, з додатковими зборами — близько 474 доларів на даний момент).

Комплект з антеною, маршрутизатором, блоком живлення та кабелями коштує 450 доларів (близько 20 тисяч грн, з додатковими зборами — близько 474 доларів на даний момент). Starlink Mini: Зменшена модель споживає менше енергії та коштує 200 доларів (близько 9 000 грн).

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Супутникова система Starlink Mini Roam без прив'язки до місця Фото: Starlink

Абонентська плата залежить від обраного тарифу. Тариф "Домашній Lite" коштуватиме $30 (близько 1 350 грн) на місяць, стандартний безлімітний "Домашній" — $80 (близько 3 600 грн). Для подорожей передбачені тарифи "Путевий": 100 ГБ за $55 (близько 2 480 грн) або безліміт за $100 (близько 4 500 грн). Мобільний тариф можна тимчасово призупинити за мінімальну плату, коли термінал не використовується.

Для роботи антени потрібен відкритий сектор неба без дерев і дахів, а також джерело живлення: обладнання споживає від 50 до 100 Вт, тому під час відключень електроенергії його підключають до зарядних станцій або генераторів. В Україні діє державний "білий список", тому техніку необхідно верифікувати.

Мобільна мережа 4G через точку доступу зі смартфона

Найпростіший і найдешевший спосіб — використовувати запасну SIM-карту іншого оператора мобільного зв’язку у смартфоні та надавати Wi-Fi робочому ноутбуку. Для цього потрібно зайти в розділ налаштувань телефону "Точка доступу Wi-Fi", увімкнути мобільний інтернет і задати параметри своєї мережі, включаючи пароль.

Точка доступу Wi-Fi на Android Фото: Make Use Of

Стартові пакети варто придбати заздалегідь: після аварій SIM-картки компаній, що працюють, у магазинах швидко розкуповують. Та й загалом, основна рекомендація експертів на сьогодні — мати в запасі декількох операторів.

Головний нюанс — можливе перевантаження мереж у момент напливу користувачів. Коли тисячі людей одночасно переходять на мобільний інтернет, швидкість падає. Проте для основних завдань її, як правило, вистачає.

Starlink Direct to Cell від Київстар

Супутникова технологія Direct to Cell поки що не здатна повністю замінити наземну інфраструктуру, але доповнює її та продовжує розвиватися. Наразі це не повноцінний інтернет для всіх випадків використання, а додатковий канал зв’язку.

Основні правила роботи сервісу станом на осінь 2026 року:

Який контент можна передавати: Абонентам доступні вхідні та вихідні SMS. За допомогою додаткової послуги "Є зв'язок" у месенджерах Viber та WhatsApp можна надсилати не лише текст, а й медіафайли: фотографії, голосові та відеоповідомлення, стікери, емодзі та GIF-анімації, а також користуватися навігацією в Google Maps (поки що лише на Android, на iOS з'явиться пізніше). Голосові дзвінки через VoLTE перебувають у розробці.

Абонентам доступні вхідні та вихідні SMS. За допомогою додаткової послуги "Є зв'язок" у месенджерах Viber та WhatsApp можна надсилати не лише текст, а й медіафайли: фотографії, голосові та відеоповідомлення, стікери, емодзі та GIF-анімації, а також користуватися навігацією в Google Maps (поки що лише на Android, на iOS з'явиться пізніше). Голосові дзвінки через VoLTE перебувають у розробці. Швидкість і час доставки: Доставка супутникових SMS займає від 3 до 10 хвилин. Текстові повідомлення та зображення в месенджерах надсилаються швидше, а великі файли (відео та голосові записи) передаються із затримкою. Через специфіку супутникового каналу діє обмеження на кількість повідомлень, що надсилаються одночасно.

Доставка супутникових SMS займає від 3 до 10 хвилин. Текстові повідомлення та зображення в месенджерах надсилаються швидше, а великі файли (відео та голосові записи) передаються із затримкою. Через специфіку супутникового каналу діє обмеження на кількість повідомлень, що надсилаються одночасно. Оплата та тарифи: Відправлення SMS тарифікується за стандартними умовами вашого пакету без доплат. Для роботи Viber, WhatsApp та карт через супутник необхідна послуга "Є зв'язок": вона вже входить до низки тарифів, доступна безкоштовно як "Суперсила" або підключається окремо за 99 грн на місяць.

Starlink Direct to Cell для абонентів "Київстар" Фото: Київстар

Сумісність пристроїв: Потрібен телефон із підтримкою 4G та сучасна SIM-картка. Для SMS підходять пристрої на Android та моделі iPhone, починаючи з лінійки iPhone 13 (з встановленою iOS 26.2 або новішою версією).

Потрібен телефон із підтримкою 4G та сучасна SIM-картка. Для SMS підходять пристрої на Android та моделі iPhone, починаючи з лінійки iPhone 13 (з встановленою iOS 26.2 або новішою версією). Як смартфони підключаються до Direct to Cell: Моделі з заводською адаптацією під супутник (серія Galaxy S25) підключаються до мережі Kyivstar | SpaceX автоматично. На звичайних смартфонах доступний ручний вибір мережі з кодом Kyivstar | SpaceX (255707 4G). На сумісних iPhone у рядку стану замість значка LTE загоряється індикатор SAT .

Моделі з заводською адаптацією під супутник (серія Galaxy S25) підключаються до мережі Kyivstar | SpaceX автоматично. На звичайних смартфонах доступний ручний вибір мережі з кодом Kyivstar | SpaceX (255707 4G). На сумісних iPhone у рядку стану замість значка LTE загоряється індикатор . Обов’язкові налаштування: У меню смартфона потрібно увімкнути автоматичний вибір мережі та обов’язково активувати передачу даних у роумінгу (це необхідно для передачі інтернет-трафіку через супутник).

У меню смартфона потрібно увімкнути автоматичний вибір мережі та (це необхідно для передачі інтернет-трафіку через супутник). Умови прийому сигналу та географія покриття: Зв’язок працює під відкритим небом. Усередині приміщень, підвалах та у транспорті сигнал може бути обмеженим. Покриття доступне на всій підконтрольній території України, крім районів бойових дій та буферної зони в 20–50 км від державного кордону (вимога міжнародних регуляторів).

Також Фокус писав про те, чи може Україна залишитися без інтернету через удари РФ по дата-центрах. ЗС РФ систематично атакують телекомунікаційну інфраструктуру та дата-центри України. Після ударів 23 вересня проблеми з інтернетом виникли у 100 тис. домогосподарств у Києві та області. Чи зможуть росіяни залишити без зв’язку всю країну?