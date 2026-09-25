Авария у провайдера и нет интернета: 3 способа оставаться на связи в Украине после ударов РФ

Атаки ВС РФ по инфраструктуре украинских провайдеров в сентябре оставили без проводного интернета сотни тысяч пользователей. Какие есть решения в такой ситуации?

Фокус собрал три рабочих варианта получения резервного интернета.

Терминалы Starlink: домашний комплект и Mini

Спутниковый интернет остается надежным вариантом для автономной работы целого дома или офиса. Оборудование заказывают напрямую на сайте производителя, где система рассчитывает точную стоимость доставки по указанному адресу.

Для покупки доступны две версии:

Standard 4X: Комплект с антенной, роутером, блоком питания и кабелями стоит 450 долларов (около 20 тысяч грн, с сопутствующими сборами — около $474 на данный момент).

Комплект с антенной, роутером, блоком питания и кабелями стоит 450 долларов (около 20 тысяч грн, с сопутствующими сборами — около $474 на данный момент). Starlink Mini: Уменьшенная модель требует меньше энергии и стоит 200 долларов (около 9 000 грн).

Спутниковая система Starlink Mini Roam без привязки к месту Фото: Starlink

Абонентская плата зависит от выбранного тарифа. Тариф "Домашний Lite" обойдется в $30 (около 1 350 грн) в месяц, стандартный безлимитный "Домашний" — в $80 (около 3 600 грн). Для поездок предусмотрены тарифы "Путевой": 100 ГБ за $55 (около 2 480 грн) или безлимит за $100 (около 4 500 грн). Мобильный тариф можно временно ставить на паузу за минимальную плату, когда терминал не используют.

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Для работы антенне требуется открытый сектор неба без деревьев и крыш, а также питание: аппаратура расходует от 50 до 100 Вт, поэтому при блэкаутах ее подключают к зарядным станциям или генераторам. В Украине действует государственный "белый список", поэтому технику необходимо верифицировать.

Мобильная сеть 4G через раздачу со смартфона

Самый простой и недорогой способ — использовать запасную SIM-карту другого сотового оператора в смартфоне и раздавать Wi-Fi на рабочий ноутбук. Для этого нужно зайти в раздел настроек телефона "Точка доступа Wi-Fi", включить мобильный интернет и задать параметры своей сети, включая пароль.

Точкка доступа Wi-Fi на Android Фото: Make Use Of

Стартовые пакеты стоит приобрести заранее: после аварий SIM-карты работающих компаний в магазинах быстро раскупают. Да и в целом, базовая рекомендация экспертов на сегодня — иметь в резерве нескольких провайдеров.

Главный нюанс — возможная перегрузка сетей в момент наплыва пользователей. Когда тысячи людей одновременно переходят на мобильные данные, скорость падает. Тем не менее для ключевых задач ее, как правило, хватает.

Starlink Direct to Cell от Киевстар

Спутниковая технология Direct to Cell еще не способна заменить наземную инфраструктуру полностью, но дополняет ее и продолжает развиваться. Сейчас это не полноценный интернет для всех сценариев, а дополнительный канал связи.

Главные правила работы сервиса по состоянию на осень 2026 года:

Какой контент можно передавать: Абонентам доступны входящие и исходящие SMS. Через дополнительный сервис "Є зв'язок" в мессенджерах Viber и WhatsApp можно отправлять не только текст, но и медиафайлы: фотографии, голосовые и видеосообщения, стикеры, эмодзи и GIF-анимации, а также пользоваться навигацией в Google Maps (пока только на Android, на iOS появится позже). Голосовые звонки по VoLTE находятся в разработке.

Абонентам доступны входящие и исходящие SMS. Через дополнительный сервис "Є зв'язок" в мессенджерах Viber и WhatsApp можно отправлять не только текст, но и медиафайлы: фотографии, голосовые и видеосообщения, стикеры, эмодзи и GIF-анимации, а также пользоваться навигацией в Google Maps (пока только на Android, на iOS появится позже). Голосовые звонки по VoLTE находятся в разработке. Скорость и время доставки: Доставка спутниковых SMS занимает от 3 до 10 минут. Текстовые сообщения и картинки в мессенджерах уходят быстрее, а тяжелые файлы (видео и голосовые записи) передаются с задержкой. Из-за специфики спутникового канала действует ограничение на количество одновременно отправляемых сообщений.

Доставка спутниковых SMS занимает от 3 до 10 минут. Текстовые сообщения и картинки в мессенджерах уходят быстрее, а тяжелые файлы (видео и голосовые записи) передаются с задержкой. Из-за специфики спутникового канала действует ограничение на количество одновременно отправляемых сообщений. Оплата и тарифы: Отправка SMS тарифицируется по стандартным условиям вашего пакета без доплат. Для работы Viber, WhatsApp и карт через спутник необходима услуга "Є зв'язок": она уже входит в ряд тарифов, доступна бесплатно как "Суперсила" или подключается отдельно за 99 грн в месяц.

Starlink Direct to Cell для абонентов Киевстар Фото: Київстар

Совместимость устройств: Нужен телефон с поддержкой 4G и современная SIM-карта. Для SMS подходят аппараты на Android и модели iPhone начиная с линейки iPhone 13 (с установленной iOS 26.2 или новее).

Нужен телефон с поддержкой 4G и современная SIM-карта. Для SMS подходят аппараты на Android и модели iPhone начиная с линейки iPhone 13 (с установленной iOS 26.2 или новее). Как смартфоны подключаются к Direct to Cell: Модели с заводской адаптацией под спутник (серия Galaxy S25) подключаются к сети Kyivstar | SpaceX автоматически. На обычных смартфонах доступен ручной выбор сети с кодом Kyivstar | SpaceX (255707 4G). На совместимых iPhone в строке состояния вместо значка LTE загорается индикатор SAT .

Модели с заводской адаптацией под спутник (серия Galaxy S25) подключаются к сети Kyivstar | SpaceX автоматически. На обычных смартфонах доступен ручной выбор сети с кодом Kyivstar | SpaceX (255707 4G). На совместимых iPhone в строке состояния вместо значка LTE загорается индикатор . Обязательные настройки: В меню смартфона нужно включить автоматический выбор сети и обязательно активировать передачу данных в роуминге (это необходимо для передачи интернет-трафика через спутник).

В меню смартфона нужно включить автоматический выбор сети и (это необходимо для передачи интернет-трафика через спутник). Условия приема сигнала и география работы: Связь работает под открытым небом. Внутри помещений, подвалах и в транспорте сигнал может быть ограничен. Покрытие доступно по всей подконтрольной территории Украины, кроме районов боевых действий и буферной зоны в 20–50 км от государственной границы (требование международных регуляторов).

Также Фокус писал, может ли остаться Украина без интернета из-за ударов РФ по дата-центрам. ВС РФ системно атакуют телекоминфраструктуру и дата-центры Украины. После ударов 23 сентября проблемы с интернетом появились у 100 тыс. домохозяйств в Киеве и области. Смогут ли россияне оставить без связи всю страну?