Надійний і недорогий баштовий вентилятор Dreo: характеристики та ціна в Україні (фото)
Баштовий вентилятор Dreo забезпечить прохолоду влітку та тепло взимку. Експерти впевнені, що він стане чудовим вибором за співвідношенням ціни та якості.
Пристрій Dreo 706S доступний і на українському ринку. Фокус розповість про результати його тестування, технічні характеристики та ціни.
Особливості вентилятора Dreo 706S
Завдяки вишуканому двокольоровому оформленню пристрій гармонійно впишеться в будь-який інтер’єр, переконані фахівці trustedreviews.com. З висотою понад 1 м прилад є досить габаритним, тому для нього краще виділити досить просторе приміщення, вважають вони.
На верхній панелі розташовані елементи керування всіма функціями: обертанням корпусу, швидкістю обдуву та заданою температурою.
Тестувальників вразила здатність моделі обігріти кімнату площею 15,4 кв. м: для підвищення температури з початкових 17 °C до комфортних 21 °C знадобилося трохи менше 10 хв. У літній період пристрій також чудово справляється із завданням охолодження (обдування).
Максимальна споживана потужність — 2000 Вт. Вбудований термостат автоматично вимикає нагрів, щойно у приміщенні досягається задана температура.
"Загалом, це дуже вигідний варіант тепловентилятора — чудовий вибір для тих, кому потрібен універсальний пристрій, придатний для використання цілий рік", — підсумували фахівці.
Переваги:
- Стильний дизайн для баштового вентилятора
- Ефективно обігріває приміщення малого та середнього розміру
- Потужний потік повітря під час роботи на максимальній швидкості
Недоліки:
- Немає "розумних" функцій
- Може працювати досить шумно на максимальній потужності
Доступність обігрівача в Україні
Модель Dreo DR-HSH016S (706S) коштує в Україні 7 579 грн, згідно з даними E-Katalog. Її можна придбати в магазині Touch та мережі "Алло". Однак у "Алло" слід уточнити, чи є вона в наявності.
Європейська версія Dreo 706S забезпечує обігрів потужністю до 2000 Вт, має 12 швидкостей вентилятора, поворот на 120° та можливість керування зі смартфона.
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