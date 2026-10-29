Надійний і недорогий баштовий вентилятор Dreo: характеристики та ціна в Україні (фото)

Баштовий вентилятор Dreo забезпечить прохолоду влітку та тепло взимку. Експерти впевнені, що він стане чудовим вибором за співвідношенням ціни та якості.

Пристрій Dreo 706S доступний і на українському ринку. Фокус розповість про результати його тестування, технічні характеристики та ціни.

Особливості вентилятора Dreo 706S

Вентилятор Dreo 706S: зображення відредаговано ChatGPT Фото: Dreo

Завдяки вишуканому двокольоровому оформленню пристрій гармонійно впишеться в будь-який інтер’єр, переконані фахівці trustedreviews.com. З висотою понад 1 м прилад є досить габаритним, тому для нього краще виділити досить просторе приміщення, вважають вони.

На верхній панелі розташовані елементи керування всіма функціями: обертанням корпусу, швидкістю обдуву та заданою температурою.

Тестувальників вразила здатність моделі обігріти кімнату площею 15,4 кв. м: для підвищення температури з початкових 17 °C до комфортних 21 °C знадобилося трохи менше 10 хв. У літній період пристрій також чудово справляється із завданням охолодження (обдування).

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Максимальна споживана потужність — 2000 Вт. Вбудований термостат автоматично вимикає нагрів, щойно у приміщенні досягається задана температура.

"Загалом, це дуже вигідний варіант тепловентилятора — чудовий вибір для тих, кому потрібен універсальний пристрій, придатний для використання цілий рік", — підсумували фахівці.

Вентилятор Dreo 706S Фото: Dreo

Переваги:

Стильний дизайн для баштового вентилятора

Ефективно обігріває приміщення малого та середнього розміру

Потужний потік повітря під час роботи на максимальній швидкості

Недоліки:

Немає "розумних" функцій

Може працювати досить шумно на максимальній потужності

Доступність обігрівача в Україні

Модель Dreo DR-HSH016S (706S) коштує в Україні 7 579 грн, згідно з даними E-Katalog. Її можна придбати в магазині Touch та мережі "Алло". Однак у "Алло" слід уточнити, чи є вона в наявності.

Європейська версія Dreo 706S забезпечує обігрів потужністю до 2000 Вт, має 12 швидкостей вентилятора, поворот на 120° та можливість керування зі смартфона.

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