Найкращі смарт-годинники 2026 року: експерти назвали фаворитів від Apple, Google та Samsung (фото)

Експерти протестували популярні смарт-годинники 2026 року та визначили п’ять найкращих моделей у різних категоріях — від універсального варіанту до лідерів за часом роботи.

Головне правило сумісності залишилося незмінним: годинники на Android не підключаються до iPhone, а Apple Watch не працюють зі смартфонами на Android, пише Android Headlines.

Найкращі смарт-годинники для Android

Виробники, як і раніше, прив’язують частину функцій до смартфонів свого бренду. На годинниках Samsung функції ЕКГ, вимірювання тиску та сповіщення про нерегулярний серцевий ритм (IHRN) доступні лише у поєднанні з телефонами Galaxy, а Pixel Watch 5 дозволяють дистанційно знімати на камеру смартфона лише власникам Pixel. У таблиці сумісності видання без таких обмежень на будь-якому Android працюють лише CMF Watch 3 Pro (у Moto Watch 2026 ШІ-звіти теж працюють лише з Motorola).

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Google Pixel Watch 5 — найкращі загалом та для Android (4,5 з 5)

Ця модель стала найкращим універсальним вибором завдяки круглому корпусу та значно збільшеній автономності. Система Wear OS 7 працює плавно, а жест "Raise to Talk" дозволяє швидко викликати Gemini навіть у режимі офлайн — наприклад, щоб встановити таймери та будильники. Скло Gorilla Glass 5 за рік використання не покрилося подряпинами, хоча дешевший конкурент Galaxy Watch 9 вже перейшов на сапфір.

До недоліків віднесли марні генеративні циферблати та проактивні підказки Gemini, які рідко з’являються на екрані через обмежену підтримку додатків. Минулорічний Pixel Watch 4 працює на тій самій системі та заряджається так само швидко, але Google вилучила його з прямого продажу. Якщо потрібен датчик складу тіла (біоімпеданс), замість годинника Google підійде Galaxy Watch 9.

Google Pixel Watch 5 Фото: Android Police

Характеристики: версії 41 мм (екран 1,2 дюйма, 31 г) та 45 мм (1,4 дюйма, 36,7 г), екран Actua 360 до 3000 ніт, чіп Snapdragon W5 Gen 2, 2/64 ГБ, захист 5 ATM та IP68.

версії 41 мм (екран 1,2 дюйма, 31 г) та 45 мм (1,4 дюйма, 36,7 г), екран Actua 360 до 3000 ніт, чіп Snapdragon W5 Gen 2, 2/64 ГБ, захист 5 ATM та IP68. Автономність та зарядка: 2,5–3 дні в тестах; від 20 до 100 % за 40 хвилин (з нуля версія 41 мм заряджається за 45 хвилин, 45 мм — за 60 хвилин).

2,5–3 дні в тестах; від 20 до 100 % за 40 хвилин (з нуля версія 41 мм заряджається за 45 хвилин, 45 мм — за 60 хвилин). Операційна система та ціна у США: Wear OS 7 з оновленнями щонайменше до 2029 року; 399,99 доларів (версія 41 мм).

Samsung Galaxy Watch 9 — найкращий вибір для власників Samsung (4 з 5)

Годинник вирізняється тонким і легким корпусом, у якому зручно носити його цілий день і спати для контролю апное та аналізу складу тіла. За швидкістю роботи інтерфейсу та функціями для телефонів Galaxy ця новинка не поступається старшій моделі Ultra 2, але коштує на 320 доларів дешевше. Екран добре читається на яскравому сонці, а виробник гарантує п’ять років оновлень.

Головний мінус — низька автономність і повільна зарядка. Якщо спати в годиннику для відстеження сну, до 11-ї ранку батарея майже розряджена, а зарядка з нуля триває майже дві години. Жест Raise to Talk для Gemini під час тестів теж часто не спрацьовував, тому доплата у 20 доларів за Pixel Watch 5 для багатьох виглядає виправданою.

Samsung Galaxy Watch 9 Фото: zdnet.com

Характеристики: версії 40 мм (1,3 дюйма, 31,5 г) та 44 мм (1,5 дюйма, 34 г), товщина 8,6 мм, Super AMOLED до 3000 ніт, чіп Snapdragon Wear Elite, 2/32 ГБ, захист IP68, 5 ATM, MIL-STD-810H.

версії 40 мм (1,3 дюйма, 31,5 г) та 44 мм (1,5 дюйма, 34 г), товщина 8,6 мм, Super AMOLED до 3000 ніт, чіп Snapdragon Wear Elite, 2/32 ГБ, захист IP68, 5 ATM, MIL-STD-810H. Автономність та зарядка: менше доби при нічному відстеженні сну; бездротова зарядка 10 Вт до 100% за 1 годину 50 хвилин.

менше доби при нічному відстеженні сну; бездротова зарядка 10 Вт до 100% за 1 годину 50 хвилин. Операційна система та ціна у США: Wear OS 7 з One UI 9 Watch та оновленнями до липня 2031 року; 379,99 доларів (версія 40 мм).

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 — найкраща автономність серед пристроїв на Android (4 з 5)

Корпус став тоншим, ніж у попереднього покоління Ultra, але важчим — носити годинник щодня допомагає легший ремінець Marine. Новий чіп прискорив запуск додатків, розпізнавання тренувань і реакцію Gemini, а екран забезпечує пікову яскравість 5000 ніт. З’явилася оцінка щоденного кардіонавантаження та нагадування про вживання води Hydration Reminder, але воно працює лише під час тренувань і походів, що тривають довше 30 хвилин.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 Фото: gsmarena.com

Незважаючи на збільшення ємності акумулятора на 35%, реальний час роботи залишився на рівні перших Galaxy Watch Ultra. Зарядка при цьому займає майже дві години. Тим, кому не потрібен захист для екстремальних видів спорту та багатоденний запас ходу, ті самі функції забезпечить дешевша модель Galaxy Watch 9.

Характеристики: титановий корпус 47,4 × 47,1 × 10,7 мм (61,5 г), екран 1,52 дюйма Super AMOLED до 5000 ніт, Snapdragon Wear Elite, 2/64 ГБ, акумулятор 800 мА·год, захист 10 ATM, IP69K, MIL-STD-810H.

титановий корпус 47,4 × 47,1 × 10,7 мм (61,5 г), екран 1,52 дюйма Super AMOLED до 5000 ніт, Snapdragon Wear Elite, 2/64 ГБ, акумулятор 800 мА·год, захист 10 ATM, IP69K, MIL-STD-810H. Автономність і зарядка: 3 дні з постійно активним екраном і 4–5 днів без нього; від 10 до 100 % майже 2 години (у технічних характеристиках заявлено 90 хвилин з нуля).

3 дні з постійно активним екраном і 4–5 днів без нього; від 10 до 100 % майже 2 години (у технічних характеристиках заявлено 90 хвилин з нуля). Операційна система та ціна у США: Wear OS 7 з One UI 9 Watch, оновлення до липня 2031 року; 699,99 доларів.

Найкращі смарт-годинники для iPhone

Apple Watch Series 12 — найкращий вибір для iPhone (4 з 5)

Найтонший годинник в історії Apple має корпус товщиною 9,7 мм, яскравий дисплей та функцію швидкої зарядки: 15 хвилин підключення до розетки забезпечують 12 годин роботи. Модель підтримує функції штучного інтелекту Apple Intelligence, такі як Live Rewind для відтворення пропущених фраз у розмові, але для їхнього використання потрібен щонайменше iPhone 16.

Apple Watch Series 12 Фото: Apple

Акумулятор, як і раніше, витримує близько доби, а при постійно увімкненому екрані розряджається швидше. Супутникового зв'язку, як у версії Ultra, тут немає. Щоб заощадити, можна придивитися до більш доступних Apple Watch SE 3 за 249 доларів (40 мм, GPS) — вони перейняли багато можливостей старших версій.

Характеристики: версії 42 та 46 мм (алюміній зі склом Ceramic Shield 2, титан або кераміка з сапфіром), екран 1,9 дюйма OLED LTPO3 до 2000 ніт, чіп S11, 64 ГБ, захист до 50 м та IP6X.

версії 42 та 46 мм (алюміній зі склом Ceramic Shield 2, титан або кераміка з сапфіром), екран 1,9 дюйма OLED LTPO3 до 2000 ніт, чіп S11, 64 ГБ, захист до 50 м та IP6X. Автономність і зарядка: заявлено до 24 годин звичайної роботи (до 38 годин у режимі економії); від 0 до 80% за 30 хвилин (редакція не проводила лабораторного тесту акумулятора).

заявлено до 24 годин звичайної роботи (до 38 годин у режимі економії); від 0 до 80% за 30 хвилин (редакція не проводила лабораторного тесту акумулятора). Сумісність та ціна у США: watchOS 27 (термін підтримки Apple не розкриває), потрібен iPhone 11 та новіші моделі з iOS 27+; від 399 доларів (42 мм, GPS).

Apple Watch Ultra 4 — найкраща автономність серед моделей Apple Watch (4 з 5)

Ця модель підійде власникам iPhone, яким не вистачає однієї доби автономної роботи у Series 12. Годинник став тоншим за попередні моделі Ultra і призначений для походів: витримує занурення на глибину до 40 м, оснащений сиреною та супутниковим зв’язком для екстрених дзвінків і повідомлень поза зоною покриття стільникової мережі.

Від покупки відштовхують великий корпус розміром 49 мм та висока ціна. Спортивною альтернативою називають Garmin Fenix 9 — вони працюють ще довше, але коштують на 200 доларів дорожче і поступаються за рівнем інтеграції з iPhone.

Apple Watch Ultra 4 Фото: Apple

Характеристики: титановий корпус 49 × 44 × 12 мм (63 г), плоске сапфірове скло, екран 1,9 дюйма OLED LTPO3 до 3000 ніт, чіп S11, 64 ГБ, захист до 100 м, IP6X та MIL-STD-810H.

титановий корпус 49 × 44 × 12 мм (63 г), плоске сапфірове скло, екран 1,9 дюйма OLED LTPO3 до 3000 ніт, чіп S11, 64 ГБ, захист до 100 м, IP6X та MIL-STD-810H. Автономність та зарядка: заявлено до 50 годин у звичайному режимі, до 45 годин під час інтенсивного трекінгу тренувань та до 84 годин у режимі економії; від 0 до 80 % за 45 хвилин (без лабораторних вимірювань видання).

заявлено до 50 годин у звичайному режимі, до 45 годин під час інтенсивного трекінгу тренувань та до 84 годин у режимі економії; від 0 до 80 % за 45 хвилин (без лабораторних вимірювань видання). Сумісність та ціна у США: watchOS 27, сумісні з iPhone 11 та новішими моделями; 799 доларів.

Apple Watch SE 3 — доступний варіант для iPhone (4 з 5)

Ця модель не здобула головну нагороду рейтингу, оскільки поступається старшим моделям Series 12 та Ultra 4 за оснащенням та автономністю. Зате це найдешевший спосіб отримати основні можливості годинника Apple: жести для прокрутки віджетів, Apple Pay, пошук iPhone за допомогою сигналу, сервіс Find My, сповіщення та розпізнавання падінь.

Apple Watch SE 3 Фото: Future

Через знижену ціну тут довелося піти на компроміси щодо яскравості дисплея та можливостей штучного інтелекту. Такий варіант підійде власникам iPhone, яким потрібні повсякденні функції без переплати за флагманські версії.

Екран та обмеження: версія 40 мм (GPS), пікова яскравість до 1000 ніт, відсутні функції Audio Intelligence.

версія 40 мм (GPS), пікова яскравість до 1000 ніт, відсутні функції Audio Intelligence. Автономність та зарядка: до 18 годин роботи; 15 хвилин заряджання від розетки забезпечують до 8 годин використання.

до 18 годин роботи; 15 хвилин заряджання від розетки забезпечують до 8 годин використання. Сумісність та ціна у США: працюють лише з iPhone; від 249 доларів (40 мм, GPS).

Раніше повідомлялося, що дешевший фітнес-браслет виявився точнішим за Apple Watch. Компанія Google нещодавно представила фітнес-трекер Fitbit Edge, здатний перевершити деякі смарт-годинники, доступні на ринку.