Лучшие смарт-часы 2026 года: эксперты назвали фаворитов от Apple, Google, Samsung (фото)

Эксперты протестировали популярные смарт-часы 2026 года и назвали пять лучших моделей в разных категориях — от универсального варианта до лидеров по времени работы.

Главное правило совместимости осталось прежним: часы на Android не подключаются к iPhone, а Apple Watch не работают со смартфонами на Android, пишет Android Headlines.

Лучшие смарт-часы для Android

Производители по-прежнему привязывают часть функций к смартфонам своего бренда. На часах Samsung ЭКГ, измерение давления и уведомления о нерегулярном ритме сердца (IHRN) открываются только в паре с телефонами Galaxy, а Pixel Watch 5 разрешают удаленно снимать на камеру смартфона лишь владельцам Pixel. В таблице совместимости издания без таких ограничений на любом Android работают только CMF Watch 3 Pro (у Moto Watch 2026 ИИ-сводки тоже работают лишь с Motorola).

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Google Pixel Watch 5 — лучшие в целом и для Android (4,5 из 5)

Модель стала лучшим универсальным выбором за счет круглого корпуса и заметно выросшей автономности. Система Wear OS 7 работает плавно, а жест Raise to Talk позволяет быстро вызывать Gemini даже офлайн — например, ставить таймеры и будильники. Стекло Gorilla Glass 5 за год использования не покрылось царапинами, хотя более дешевый конкурент Galaxy Watch 9 уже перешел на сапфир.

К слабым сторонам отнесли бесполезные генеративные циферблаты и проактивные подсказки Gemini, которые редко появляются на экране из-за узкой поддержки приложений. Прошлогодний Pixel Watch 4 работает на той же системе и заряжается так же быстро, но Google убрала его из прямой продажи. Если нужен датчик состава тела (биоимпеданс), вместо часов Google подойдут Galaxy Watch 9.

Google Pixel Watch 5 Фото: Android Police

Характеристики: версии 41 мм (экран 1,2 дюйма, 31 г) и 45 мм (1,4 дюйма, 36,7 г), экран Actua 360 до 3000 нит, чип Snapdragon W5 Gen 2, 2/64 ГБ, защита 5 ATM и IP68.

версии 41 мм (экран 1,2 дюйма, 31 г) и 45 мм (1,4 дюйма, 36,7 г), экран Actua 360 до 3000 нит, чип Snapdragon W5 Gen 2, 2/64 ГБ, защита 5 ATM и IP68. Автономность и зарядка: 2,5-3 дня в тестах; от 20 до 100% за 40 минут (с нуля версия 41 мм заряжается за 45 минут, 45 мм — за 60 минут).

2,5-3 дня в тестах; от 20 до 100% за 40 минут (с нуля версия 41 мм заряжается за 45 минут, 45 мм — за 60 минут). Система и цена в США: Wear OS 7 с обновлениями минимум до 2029 года; 399,99 доллара (версия 41 мм).

Samsung Galaxy Watch 9 — лучшие для владельцев Samsung (4 из 5)

Часы выделяются тонким и легким корпусом, в котором удобно ходить весь день и спать для контроля апноэ и анализа состава тела. По скорости интерфейса и функциям для телефонов Galaxy новинка не уступает старшей модели Ultra 2, но стоит на 320 долларов дешевле. Экран хорошо читается на ярком солнце, а производитель гарантирует пять лет обновлений.

Главный минус — слабая автономность и медленная зарядка. Если спать в часах для трекинга сна, к 11 утра батарея почти пуста, а зарядка с нуля тянется почти два часа. Жест Raise to Talk для Gemini во время тестов тоже часто не срабатывал, поэтому доплата в 20 долларов за Pixel Watch 5 для многих выглядит оправданной.

Samsung Galaxy Watch 9 Фото: zdnet.com

Характеристики: версии 40 мм (1,3 дюйма, 31,5 г) и 44 мм (1,5 дюйма, 34 г), толщина 8,6 мм, Super AMOLED до 3000 нит, чип Snapdragon Wear Elite, 2/32 ГБ, защита IP68, 5 ATM, MIL-STD-810H.

версии 40 мм (1,3 дюйма, 31,5 г) и 44 мм (1,5 дюйма, 34 г), толщина 8,6 мм, Super AMOLED до 3000 нит, чип Snapdragon Wear Elite, 2/32 ГБ, защита IP68, 5 ATM, MIL-STD-810H. Автономность и зарядка: меньше суток при ночном трекинге сна; беспроводная зарядка 10 Вт до 100% за 1 час 50 минут.

меньше суток при ночном трекинге сна; беспроводная зарядка 10 Вт до 100% за 1 час 50 минут. Система и цена в США: Wear OS 7 с One UI 9 Watch и обновлениями до июля 2031 года; 379,99 доллара (версия 40 мм).

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 — лучшая автономность на Android (4 из 5)

Корпус стал тоньше прошлого поколения Ultra, но тяжелее по весу — носить часы каждый день помогает более легкий ремешок Marine. Новый чип ускорил запуск приложений, распознавание тренировок и отклик Gemini, а экран выдает пиковую яркость 5000 нит. Появилась оценка ежедневной кардионагрузки и напоминание о питье воды Hydration Reminder, но оно работает только во время тренировок и походов дольше 30 минут.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 Фото: gsmarena.com

Несмотря на рост емкости батареи на 35%, реальное время работы осталось на уровне первых Galaxy Watch Ultra. Зарядка при этом занимает почти два часа. Тем, кому не нужна защита для экстремального спорта и многодневный запас хода, те же функции даст более дешевая модель Galaxy Watch 9.

Характеристики: титановый корпус 47,4 x 47,1 x 10,7 мм (61,5 г), экран 1,52 дюйма Super AMOLED до 5000 нит, Snapdragon Wear Elite, 2/64 ГБ, батарея 800 мАч, защита 10 ATM, IP69K, MIL-STD-810H.

титановый корпус 47,4 x 47,1 x 10,7 мм (61,5 г), экран 1,52 дюйма Super AMOLED до 5000 нит, Snapdragon Wear Elite, 2/64 ГБ, батарея 800 мАч, защита 10 ATM, IP69K, MIL-STD-810H. Автономность и зарядка: 3 дня с постоянно активным экраном и 4-5 дней без него; от 10 до 100% почти 2 часа (в паспорте заявлено 90 минут с нуля).

3 дня с постоянно активным экраном и 4-5 дней без него; от 10 до 100% почти 2 часа (в паспорте заявлено 90 минут с нуля). Система и цена в США: Wear OS 7 с One UI 9 Watch, обновления до июля 2031 года; 699,99 доллара.

Лучшие смарт-часы для iPhone

Apple Watch Series 12 — лучший выбор для iPhone (4 из 5)

Самые тонкие часы в истории Apple вышли в корпусе толщиной 9,7 мм, с ярким дисплеем и быстрой зарядкой: 15 минут у розетки дают 12 часов работы. Модель поддерживает ИИ-функции Apple Intelligence вроде Live Rewind для восстановления пропущенных фраз в разговоре, но для них нужен минимум iPhone 16.

Apple Watch Series 12 Фото: Apple

Батарея по-прежнему держит около суток, а с постоянно включенным экраном садится быстрее. Спутниковой связи, как у версии Ultra, здесь нет. Для экономии можно присмотреться к более доступным Apple Watch SE 3 за 249 долларов (40 мм, GPS) — они переняли многие возможности старших версий.

Характеристики: версии 42 и 46 мм (алюминий со стеклом Ceramic Shield 2, титан или керамика с сапфиром), экран 1,9 дюйма OLED LTPO3 до 2000 нит, чип S11, 64 ГБ, защита до 50 м и IP6X.

версии 42 и 46 мм (алюминий со стеклом Ceramic Shield 2, титан или керамика с сапфиром), экран 1,9 дюйма OLED LTPO3 до 2000 нит, чип S11, 64 ГБ, защита до 50 м и IP6X. Автономность и зарядка: заявлено до 24 часов обычной работы (до 38 часов в режиме экономии); от 0 до 80% за 30 минут (лабораторный тест батареи редакция не проводила).

заявлено до 24 часов обычной работы (до 38 часов в режиме экономии); от 0 до 80% за 30 минут (лабораторный тест батареи редакция не проводила). Совместимость и цена в США: watchOS 27 (срок поддержки Apple не раскрывает), нужен iPhone 11 и новее с iOS 27+; от 399 долларов (42 мм, GPS).

Apple Watch Ultra 4 — лучшая автономность среди Apple Watch (4 из 5)

Модель подходит владельцам iPhone, которым мало одних суток работы у Series 12. Часы стали тоньше предыдущих Ultra и рассчитаны на походы: выдерживают погружения до 40 м, оснащены сиреной и спутниковой связью для экстренных вызовов и сообщений вне зоны сотовой сети.

Останавливают от покупки крупный корпус на 49 мм и высокая цена. Спортивной альтернативой называют Garmin Fenix 9 — они живут еще дольше, но стоят на 200 долларов дороже и уступают по интеграции с iPhone.

Apple Watch Ultra 4 Фото: Apple

Характеристики: титановый корпус 49 x 44 x 12 мм (63 г), плоское сапфировое стекло, экран 1,9 дюйма OLED LTPO3 до 3000 нит, чип S11, 64 ГБ, защита до 100 м, IP6X и MIL-STD-810H.

титановый корпус 49 x 44 x 12 мм (63 г), плоское сапфировое стекло, экран 1,9 дюйма OLED LTPO3 до 3000 нит, чип S11, 64 ГБ, защита до 100 м, IP6X и MIL-STD-810H. Автономность и зарядка: заявлено до 50 часов обычного режима, до 45 часов максимального трекинга тренировок и до 84 часов в режиме экономии; от 0 до 80% за 45 минут (без лабораторного замера издания).

заявлено до 50 часов обычного режима, до 45 часов максимального трекинга тренировок и до 84 часов в режиме экономии; от 0 до 80% за 45 минут (без лабораторного замера издания). Совместимость и цена в США: watchOS 27, совместимы с iPhone 11 и новее; 799 долларов.

Apple Watch SE 3 — доступный вариант для iPhone (4 из 5)

Модель не взяла главный приз рейтинга, так как уступает старшим Series 12 и Ultra 4 по оснащению и автономности. Зато это самый дешевый способ получить основные возможности часов Apple: жесты для прокрутки виджетов, Apple Pay, поиск iPhone сигналом, сервис Find My, уведомления и распознавание падений.

Apple Watch SE 3 Фото: Future

Из-за сниженной цены здесь пришлось пойти на компромиссы по яркости дисплея и ИИ-возможностям. Такой вариант подойдет владельцам iPhone, которым нужны повседневные функции без переплаты за флагманские версии.

Экран и ограничения: версия 40 мм (GPS), пиковая яркость до 1000 нит, нет функций Audio Intelligence.

версия 40 мм (GPS), пиковая яркость до 1000 нит, нет функций Audio Intelligence. Автономность и зарядка: до 18 часов работы; 15 минут у розетки дают до 8 часов использования.

до 18 часов работы; 15 минут у розетки дают до 8 часов использования. Совместимость и цена в США: работают только с iPhone; от 249 долларов (40 мм, GPS).

Ранее сообщалось, что более дешевый фитнес-браслет оказался точнее Apple Watch. Компания Google недавно представила фитнес-трекер Fitbit Edge, способный превзойти некоторые доступные на рынке смарт-часы.