5 трендів цифрового маркетингу. Як вижити бізнесу під час пандемії

Пандемія коронавірусу сприяла діджиталізації багатьох бізнесів — навіть тих, про які раніше говорили: "Та що їм робити в Інстаграмі?!" Зрештою соціальні мережі з платформи для спілкування протягом 2020 року перетворилися на величезні маркетплейси. І поки карантин ніхто не відмінив, так і буде продовжуватися.

Безконтактні продажі й покупки

Усе більше компаній, які працювали раніше виключно в офлайні, переходять в онлайн. Представники івент-індустрії, індустрії розваг, HoReCa, ритейлу активніше реєструються в соціальних мережах, розвивають свої акаунти, організовують доставку, проводять маркетингові активності, онлайн-конференції і навіть онлайн-концерти.

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"Швидше за все під нові реалії адаптувалися ритейл і ресторанний бізнес: усього за півроку тепер їх неможливо уявити без власних інтернет-магазинів і служб доставок. Так, на початку 2020 онлайн-майданчики запустили АТБ, "Сільпо", "Фора", Varus, Prostor. Ці компанії швидко змінили бізнес-процеси, перейшовши з офлайну в онлайн", — розповідає Фокусу Олена Могилевець, маркетинг-і PR-стратегиня.

З розвитком тренду зʼявилися й гібридні моделі послуг — click & collect і scan & go, спрямовані на уникнення стовпотворіння. Click & collect запустили АТБ, "Ашан", Novus, Metro: тепер у покупців є можливість замовити товари онлайн і забрати їх у найближчому магазині, сплативши на місці. Мережа "Сільпо" запустила послугу scan & go під назвою "Вільнокаса": вона дозволяє за допомогою програми відсканувати штрих-код товару в торговому залі, скласти покупки в сумку або пакет, згенерувати QR-код покупки і за ним розплатитися на касі самообслуговування.

[ + – ] Ритейл швидко адаптувався під нові реалії

Доповнена реальність на етикетці

Ефект "повного занурення і максимального залучення" під час рекламної кампанії можна створити за допомогою інструментів доповненої реальності — augmented reality, AR. Вони не такі дорогі, як інструментарій віртуальної реальності, тому їх може дозволити собі середній бізнес.

Експерти з аналітичної компанії Gartner прогнозують, що в 2021 році більше 70% компаній впровадять AR-технології, завдяки чому користувачі зможуть "приміряти" одяг, взуття, зачіску, макіяж, манікюр і навіть новий інтерʼєр квартири, а також дізнатися потрібну інформацію, просто навівши камеру смартфона на товар, який цікавить. І це вже відбувається. Наприклад, інтернет-магазин EBags, який займається продажем сумок і валіз, запустив браузерну програму з використанням AR, щоб дати покупцям можливість розглянути товар з усіх боків. Білоруські розробники створили додаток Wannaby, що дозволяє приміряти взуття і подивитися манікюр. Українська WeAR Studio створила для мережі заправок "ОККО" зображених на кавових склянках персонажів, що оживають.

Соцмережі — канал покупок

Соціальні мережі стануть основними каналами покупок. Платформи типу Facebook дають можливість споживачам робити покупки, не покидаючи соцмережу й створюючи простий і плавний перехід від перегляду фото до конкретної дії. Оскільки e-commerce в 2021 році продовжить зростати, роздрібним брендам доведеться адаптуватися до цих нових реалій. Однак, перш ніж переводити свій магазин на нову платформу, варто звернути увагу на деякі незручні моменти, зважити всі за і проти, а вже потім вирішувати, вважає Роман Геращенко, СEO агентства Sasquatch Digital.

"До маркетплейсів Facebook є претензії: спеціальні теги, якими мали б користуватися компанії-продавці, в Україні повноцінно не введені, немає зручної системи фільтрів, немає функції рекомендованих товарів, не вистачає інформативних сторінок із карткою товару, немає кошика, який не злітає, немає можливості зручно завантажувати групи товарів або продавати свій товар за кордон — Facebook не дозволяє здійснювати міжнародну доставку", — коментує Геращенко.

Експерт вважає, що магазини в соцмережах ще нескоро почнуть конкурувати з магазинами-сайтами, залишаючись у рамках своєї основної функції — бути вітриною для товарів. Максимум, що вони можуть запропонувати, — допомога дрібному бізнесу з невеликим асортиментним рядом. Тому не варто відмовлятися від класичних маркетплейсів.

"Якщо вам дали статус продавця на маркетплейсі, досить "сісти на трафік" компаній типу Rozetka, Prom або Bigl.ua. Це чудова історія як швидкого виходу на ринок із величезною аудиторією (понад 1 млрд відвідувань за 2020 рік тільки за сайтами Rozetka і Prom), так і зниження витрат рекламного бюджету, а також плюси: технічна підтримка або безпека угод", — говорить Роман Геращенко.

Але й тут не все гладко. Мінуси роботи з великими маркетплейсами: складності під час продажу унікальних товарів, відсутність можливості вибудовувати свій канал продажів і повна залежність від продавця, постійна синхронізація стоків і висока комісія маркетплейсу. Як наслідок — низький прибуток від продажу дешевих товарів, стверджує експерт.

Обійти ці підводні камені можна, вкладаючи у просування власного, нехай і невеликого, інтернет-магазину.

[ + – ] У роботі з великими маркетплейсами є свої мінуси

Робота на мікроаудіторію

Діджитал-маркетологи рекомендують розбивати цільову аудиторію бренду/послуги на різні підгрупи, щоб створювати рекламні кампанії для кожної з них.

Раніше під час розробки маркетингової стратегії орієнтувалися на "середнього покупця" — такий собі збірний образ аудиторії бренду. Сьогодні такий підхід неефективний. Експерти радять ділити цільову аудиторію на безліч підгруп, з огляду на різницю інтересів, типів поведінки, часу активності в мережі й інші схожі показники.

"Унаслідок одна рекламна кампанія, наприклад у Facebook, може мати близько 50 цільових аудиторій", — пояснює Фокусу принцип роботи нової стратегії Ірина Муштіна, засновниця і CEO креативного digital-агентства CF.Digital.

Зібравши та проаналізувавши ці незначні на перший погляд, але важливі для побудови рекламної стратегії дані, ви зможете запустити відразу кілька ефективних рекламних кампаній.

"Наприклад, якщо у вас є CRM-система і ви можете точно відстежити користувача сайту, який став вашим клієнтом/покупцем, то запускайте рекламну кампанію для схожих на нього людей", — підсумовує експертка.

І врахуйте, що 60% користувачів, перш ніж купити товар онлайн, вважають, що краще подивитися про нього відео. Тому записані ролики, а також живі трансляції презентацій товарів і послуг, розпаковування, консультацій профільних експертів у соціальних мережах також будуть широко використовуваним маркетинговим інструментом.

Реклама на рівні розваг

Це, мабуть, найновітніший з усіх трендів. Реклама, ретельно замаскована під живий контент, буде дуже популярною в 2021 році. Як скористатися цим трендом, Фокусу розповідає маркетинг-директор "Планети Кіно" Анатолій Козловський.

"За допомогою такої реклами ви зможете розважати та навчати аудиторію одночасно. Наприклад, створивши реаліті-фільм про свій бізнес й опублікувавши його на "Ютубі". Якщо ви зробили все правильно, ваш контент потрапить в рекомендації, а ви отримаєте нових клієнтів за рахунок сарафанного радіо", — упевнений експерт.

Можна застосувати й інший принцип, як це зробила "Планета Кіно". Для реклами свого кінотеатру в Дніпрі компанія створила повноцінну гру, в яку можна було пограти онлайн. Користувачі, які продемонстрували хороші результати, отримували призи — знижки. А ті, хто високих результатів не досяг, теж залишилися в плюсі — вони просто добре провели час.

"Навчіться розважати вашу аудиторію, і завдяки користі зможете залишатися в її голові якомога довше", — резюмує Козловський.