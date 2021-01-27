5 трендов цифрового маркетинга. Как выжить бизнесу во время пандемии

Пандемия коронавируса способствовала диджитализации многих бизнесов — даже тех, о которых раньше говорили: "Да что им делать в Инстаграме?!" В итоге социальные сети из платформы для общения в течение 2020 года превратились в огромные маркетплейсы. И пока карантин никто не отменил, так и будет продолжаться.

Бесконтактные продажи и покупки

Все больше компаний, работавших ранее исключительно в офлайне, переходят в онлайн. Представители ивент-индустрии, индустрии развлечений, HoReCa, ретейла активнее регистрируются в соцсетях, развивают свои аккаунты, организовывают доставку, проводят маркетинговые активности, онлайн-конференции и даже онлайн-концерты.

"Быстрее всего под новые реалии адаптировались ретейл и ресторанный бизнес: всего за полгода они стали немыслимы без своих интернет-магазинов и служб доставок. Так, в начале 2020-го онлайн-площадки запустили АТБ, "Сільпо", "Фора", Varus, Prostor. Эти компании быстро изменили бизнес-процессы, перейдя из офлайна в онлайн", — рассказывает Фокусу Алёна Могилевец, маркетинг- и PR-стратег.

С развитием тренда появились и гибридные модели услуг — click & collect и scan & go, направленные на избежание столпотворений. Click & collect запустили АТБ, "Ашан", Novus, Metro: теперь у покупателей есть возможность заказать товары онлайн и забрать их в ближайшем магазине, оплатив на месте. Сеть "Сільпо" запустила услугу scan & go под названием "Вільнокаса": она позволяет с помощью приложения отсканировать штрих-код товара в торговом зале, сложить покупки в сумку или пакет, сгенерировать QR-код покупки и по нему расплатиться на кассе самообслуживания.

[ + – ] Ретейл быстро адаптировался под новые реалии

Дополненная реальность на этикетке

Эффект "полного погружения и максимального вовлечения" в ходе маркетинговой кампании можно создать при помощи инструментов дополненной реальности — augmented reality, AR. Они не столь дорогие, как инструментарий виртуальной реальности, поэтому их может позволить себе средний бизнес.

Эксперты из аналитической компании Gartner прогнозируют, что в 2021 году более 70% компаний внедрят в работу AR-технологии, благодаря чему пользователи смогут "примерить" одежду, обувь, прическу, макияж, маникюр и даже новый интерьер квартиры, а также узнать нужную информацию, просто наведя камеру смартфона на интересующий товар. И это уже происходит. К примеру, интернет-магазин EBags, который занимается продажей сумок и чемоданов, запустил браузерную программу с использованием AR, чтобы дать покупателям возможность рассмотреть товар со всех сторон. Белорусские разработчики создали приложение Wannaby, позволяющее примерить обувь и посмотреть маникюр. Украинская WeAR Studio создала для сети заправок "Окко" оживающих персонажей, изображённых на кофейных стаканах.

Соцсети — канал покупок

Социальные сети станут основными каналами покупок. Платформы типа Facebook дают возможность потребителям совершать покупки, не покидая соцсеть и создавая простой и плавный переход от просмотра фото к конкретному действию. Поскольку e-commerce в 2021 году продолжит расти, розничным брендам придется адаптироваться к этим новым реалиям. Однако, прежде чем переводить свой магазин на новую платформу, стоит обратить внимание на некоторые неудобные моменты, взвесить все за и против, а уж потом принимать решение, полагает Роман Геращенко, СEO агентства Sasquatch Digital.

"К маркетплейсам Facebook есть претензии: специальные теги, которыми должны бы пользоваться компании-продавцы, в Украине полноценно не введены, нет удобной системы фильтров, нет функции рекомендуемых товаров, не хватает информативных страниц с карточкой товара, нет корзины, которая не слетает, нет возможности удобно загружать группы товаров или продавать свой товар за границу — Facebook не позволяет осуществлять международную доставку", — комментирует Геращенко.

Важно

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Эксперт считает, что магазины в соцсетях еще нескоро начнут конкурировать с магазинами-сайтами, оставаясь в рамках своей основной функции — быть витриной для товаров. Максимум, что они могут предложить, — помощь мелкому бизнесу с небольшим ассортиментным рядом. Поэтому не стоит отказываться от классических маркетплейсов.

"Если вам дали статус продавца на маркетплейсе, достаточно "сесть на трафик" компаний типа Rozetka, Prom или Bigl.ua. Это отличная история как быстрого выхода на рынок с огромной аудиторией (более 1 млрд посещений за 2020 год только по сайтам Rozetka и Prom), так и снижения затрат рекламного бюджета, а также плюсы в виде технической поддержки или безопасности сделок", — говорит Роман Геращенко.

Но и тут не все гладко. Минусы работы с большими маркетплейсами: сложности при продаже уникальных товаров, отсутствие возможности выстраивать свой канал продаж и полная зависимость от продавца, постоянная синхронизация стоков и высокая комиссия маркетплейса. Как следствие — низкая прибыль при продаже дешевых товаров, утверждает эксперт.

Обойти эти подводные камни можно, вкладывая в раскрутку собственного, пусть и небольшого, интернет-магазина.

[ + – ] У работы с большими маркетплейсами есть свои минусы

Работа на микроаудиторию

Диджитал-маркетологи рекомендуют разбивать целевую аудиторию бренда/услуги на разные подгруппы, чтобы создавать рекламные кампании для каждой из них.

Раньше при разработке маркетинговой стратегии ориентировались на "среднего покупателя" — некий собирательный образ аудитории бренда. Сегодня такой подход неэффективен. Эксперты советуют дробить целевую аудиторию на множество подгрупп, учитывая разность интересов, типов поведения, времени активности в Сети и прочие подобные показатели.

"В результате одна рекламная кампания, например в Facebook, может содержать около 50 целевых аудиторий", — поясняет Фокусу принцип работы новой стратегии Ирина Муштина, основатель и CEO креативного digital-агентства CF.Digital.

Собрав и проанализировав эти незначительные на первый взгляд, но важные для построения рекламной стратегии данные, вы сможете запустить сразу несколько эффективных рекламных кампаний.

"Например, если у вас есть CRM-система и вы можете точно отследить посетителя сайта, который стал вашим клиентом/покупателем, то запускайте рекламную кампанию для похожих на него людей", — заключает эксперт.

И учтите, что 60% пользователей, прежде чем купить товар онлайн, предпочитают посмотреть о нем видео. Поэтому записанные ролики, а также живые трансляции презентаций товаров и услуг, распаковок, консультаций профильных экспертов в социальных сетях также будут широко используемым маркетинговым инструментом.

Реклама на уровне развлечений

Это, пожалуй, новейший из всех трендов. Реклама, тщательно маскируемая под живой контент, будет очень востребованной в 2021 году. Как воспользоваться данным трендом, Фокусу рассказывает маркетинг-директор "Планеты Кино" Анатолий Козловский.

"При помощи такой рекламы вы сможете развлекать и обучать аудиторию одновременно. К примеру, создав реалити-фильм о своем бизнесе и опубликовав его на "Ютубе". Если вы сделали все правильно, ваш контент попадет в рекомендации, а вы получите новых клиентов за счет сарафанного радио", — уверен эксперт.

Важно

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Можно применить и иной принцип, как это сделала "Планета Кино". Для рекламы своего кинотеатра в Днепре компания создала полноценную игру, в которую можно было поиграть онлайн. Пользователи, продемонстрировавшие хорошие результаты, получали призы в виде скидки. А те, кто высоких результатов не достиг, тоже остались в плюсе — они просто хорошо провели время.

"Научитесь развлекать вашу аудиторию, и через пользу сможете оставаться в ее голове как можно дольше", — резюмирует Козловский.