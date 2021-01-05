Обойти локдаун: как сохранить бизнес во время ужесточения карантина в январе

Как сохранить свой бизнес предпринимателям во время локдауна в январе 2021 года и есть ли способы обойти карантин, разбирался Фокус.

В период зимних праздников на улицах украинских городов царит оживление. В ресторанах — море посетителей, в магазинах — бойкая торговля. Люди спешат отдохнуть, набраться впечатлений и купить все необходимое, а бизнес, в свою очередь, торопится заработать до анонсированного властью локдауна — т.н. карантина зимних каникул. "Во Львове перед Новым годом и сразу после него – традиционный наплыв туристов, и пандемия этому не помеха. Да и жители города хотят отдохнуть, отсюда – очереди в популярные рестораны. В один из них в центре нам пришлось ожидать столика 30 минут, а в другой – около 45 минут", — рассказал киевлянин Владимир Ратушняк, встречавший Новый год во Львове.

Впрочем, после 8 января в городе станет гораздо меньше туристов, ведь Кабинет Министров Украины 9 декабря 2020 года принял постановление "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19". Согласно документу, противоэпидемические мероприятия ужесточаются по всей территории Украины с 8 до 24 января 2021 года. Что это значит для розницы в Украине, как работать в локдаун и сможет ли выжить малый бизнес?

Локдаун в Украине: что будет работать

Карантин "зимних каникул" отличается от весеннего локдауна, который пережили украинцы в 2020 году. Сергей Дахновский, советник JN Legal, говорит, что карантинные ограничения теперь предлагаются куда менее жесткие, чем в марте-мае 2020 года.

В частности, в зимний карантин могут работать детские сады, вестись торговля в магазинах, где не менее 60% занято продуктами, бытовой химией и средствами гигиены, лекарствами, ветеринарными препаратами, кормами для животных, а также средствами связи.

Дахновский уточняет, что предприятия общепита могут заниматься заказами на вынос и адресной доставкой, в отелях разрешили работу зон общепита с 6 до 11 часов утра, а парикмахерские и салоны красоты могут оказывать услуги по записи, избегая скопления клиентов в помещении. Напомним, в весенний карантин на вынос не продавали даже кофе на улице, а маникюр или стрижку можно было сделать только на дому.

А еще в период зимнего локдауна продолжит работать городской транспорт в пределах мест для сидения, а также пригородное и междугороднее транспортное сообщение. Ограничения теперь не затрагивают лиц старше 60 лет, которым весной надлежало самоизолироваться дома, взрослым не запрещается ходить группами более 2 лиц, парки и зеленые зоны останутся открытыми для посещений. Правда, постановление КМУ обязывает всех покинувших дом носить с собой документ, удостоверяющий личность.

Запреты в торговле во время локдауна в январе 2021

Довольно неоднозначно выглядит норма постановления КМУ, ограничивающая продажи непродовольственных товаров. Как отмечает Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры", в постановлении Кабмина прямо указано, что в период карантина разрешается торговля исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания, на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений. При этом другими группами товаров можно торговать только с использованием адресной доставки заказов.

То есть, если формально следовать букве закона, в супермаркете можно будет купить, скажем, туалетную бумагу и корм для кота, а носки, колготки, канцтовары или лампочку — нет. Чтобы реализовать эту норму на практике, в больших супермаркетах могут ограничивать доступ покупателей в соответствующие отделы.

Добавим, что после возмущения пользователей соцсетей министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Кабмин 5 января может пересмотреть ограничения.

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Постановление о локдауне не указывает, может ли подпадающий под ограничения бизнес использовать свои помещения для проведения онлайн-мероприятий, онлайн-уроков, собраний сотрудников, в качестве пункта выдачи онлайн-заказов, для проведения закрытых мероприятий или в любых других личных целях. По мнению Ростислава Кравца, все перечисленное в период жесткого карантина постановлением прямо не запрещено, а значит, и можно.

С другой стороны, юрист Gracers Law Firm Денис Соловей обращает внимание, что в период действия зимнего локдауна запрещено посещение учебных заведений, а также проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий, из-за чего использование помещений для организации онлайн-мероприятий, онлайн-уроков или закрытых мероприятий также оказывается под запретом. "При этом сотрудники имеют право на посещение помещений работодателей в личных целях, и даже для проведения собраний, поскольку это никем не контролируется", — дополняет Соловей.

Бизнесмены, которые получили "помощь Зеленского" в сумме 8 тыс. грн, по мнению юристов, не обязаны полностью закрываться на период с 8 по 24 января. Денис Соловей поясняет, что они могут продолжить работу с учетом ограничений, изложенных в соответствующем постановлении Кабмина. То есть, работать в режиме доставки заказов.

Как сохранить свой бизнес во время локдауна

Предприниматели от перспективы закрытия на карантин отнюдь не в восторге. Многие бизнесы уже немало потеряли от предыдущих ограничений — карантина выходного дня , сокращения часов работы и т.п. Обещанные президентом Зеленским 8 тыс. грн компенсации, с оформлением которых нередко возникают трудности , для большинства бизнесов не покрывают даже малой части издержек.

"Наши клиенты (рестораторы и другие) работают в режиме ожидания новостей. Все партнеры планируют продолжать работу и надеются, что жесткого локдауна все же не будет", — рассказал Фокусу Сергей Колосков, PR-менеджер сервиса доставки еды "Rocket". Действительно, многие предприниматели, глядя на улучшение статистики заболеваемости коронавирусом, надеются, что ограничения так и не введут. Однако постановление Кабмина принято, компенсации в 8 тыс. грн. выплачиваются, и об откате решения правительства пока не слышно.

По всей видимости, ограничения все же начнут действовать с 8 января. "Многие бизнесы с физическими точками контакта закроются на карантин, — говорит Борис Эмельдеш, президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей. — Но, скорее всего, все, кому необходимо работать для поддержания жизнедеятельности, найдут, как это сделать в любой карантин".

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По мнению самих предпринимателей, работа в локдаун может не прекращаться, так как существует несколько способов для розницы продолжать торговлю и обслуживание клиентов. Например, магазины могут перейти на бесконтактное общение с клиентом через окошко (передача товаров на крыльце магазина), можно также ввести онлайн-оплату с последующей выдачей товара, организовать доставку. В сфере бытового обслуживания могут собирать онлайн-заявки на ремонт обуви, одежды, техники, электроники, клининг и т.п. Фитнес-клубы, танцевальные школы и студии йоги могут проводить онлайн-уроки и мастер-классы в приложении zoom. Хуже всего придется точкам на территории торгово-развлекательных центров, где аренда стоит очень дорого, а работа, вероятнее всего, будет заморожена.

Как уже показал карантин выходного дня, особенно изощряются в попытке найти решение для продолжения работы предприниматели из небольших населенных пунктов, маленькие несетевые заведения и т.п. Например, владелица небольшого кафе в столичном пригороде оборудовала в помещении прилавки с продуктами питания и начала продавать их наряду с приготовлением кофе. Таким образом, кофейня фактически превратилась в минимаркет. Товары для дома, ремонта, косметику и другие товары специализированные магазины в период запрета отпускали покупателям у дверей под видом выдачи онлайн-заказов. Спортивные заведения и рестораны тайно принимали в определенные часы своих постоянных клиентов.

"Бизнесу придется выбирать — нарушать закон и судиться, или же сразу закрываться, так как вряд ли после этих ограничений многим удастся оправится при практически полном отсутствии поддержки государства и туманности перспективы дальнейших локдаунов", — заключает Ростислав Кравец.

Напомним, за нарушения условий карантина бизнес рискует попасть под серьезные санкции — штраф от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн, согласно статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), даже предусмотрена уголовная ответственность по статье 325 Уголовного кодекса "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений". Однако, как выяснил Фокус , суды возвращают большинство протоколов без рассмотрения или ограничиваются устным предупреждением.

Доставка в тренде

Для того, чтобы организовать доставку, предпринимателю теперь совсем не обязательно нанимать на постоянную работу курьеров или отвозить товар самому. По словам Бориса Эмельдеша, рестораны, кафе и даже маленькие кофейни в 2020 году стали активно предлагать доставку еды через сервисы Glovo, Raketa.

"Для заведений доставка — хорошая возможность оставаться на плаву и удерживать своих клиентов. Но конкуренция высокая, поэтому нужно изощряться. Как вариант, привлекательным предложением может стать бесплатная доставка, скидка при заказе меню на весь день", — уточняет собеседник Фокуса.

Как отмечает Сергей Колосков, самые привлекательные акции для клиента – "1+1" и "2+1", когда при покупке одного-двух одинаковых блюд в подарок идет дополнительная порция. Кроме этого, все большей популярностью пользуются комплексные меню и наборы на день.

Большинство кафе и ресторанов, готовых предложить еду на вынос, уже подключены к сервисам доставки. Для многих стимулом стал весенний локдаун. Поэтому основной поток желающих подключиться сейчас идет от новых сфер – магазинов продовольственных и непродовольственных товаров. Заявку на подключение можно оформить на сайтах соответствующих сервисов.

Если же проводить доставку нужно нерегулярно от случая к случаю, можно воспользоваться сервисом поиска исполнителя kabanchik.ua, где свои услуги предлагают, в том числе, и курьеры – пешие, на велосипедах, мопедах или авто.

Для непродовольственных магазинов, которые в карантин планируют перейти на онлайн-продажи, в дополнение к доставке полезной может стать опция онлайн-покупки в кредит. В частности, такие сервисы своим клиентам-предпринимателям предлагают банки — ПриватБанк, Универсал Банк (monobank), Альфа-Банк и другие.