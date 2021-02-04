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Економіка

Кабмін продовжить експериментальний проект із дистанційної оплати комуналки

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Оплата ЖКП онлайн, банк, карта, комуналка

За даними АТ "Ощадбанкˮ, кількість оплат за комуналку через дистанційний канал за період експерименту зросла майже втричі.

Уряд 3 лютого ухвалив рішення про продовження термінів реалізації експериментального проекту з популяризації дистанційної оплати послуг ЖКГ до 31 грудня 2021, повідомляє Міністерство соціальної політики.

Як повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на дані "Ощадбанкаˮ, за період експерименту кількість тих, хто оплачує комунальні послуги дистанційно значно зросла.

Проект був продовжений з метою ширшого залучення уповноважених банків до реалізації проекту і в зв'язку з проведенням карантинних заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2.

Також у рамках проекту, затвердженого постановою КМУ від 8 квітня 2020 № 287 "окремими уповноваженими банками були проведені заходи щодо:

- проведення оплати за спожиті житлово-комунальні послуги серед одержувачів пенсій та грошової допомоги через дистанційні канали обслуговування: мобільний додаток та інтернет-банкінг;

- реєстрації в системі банк-online без відвідування відділень банку;

- регулярного інформування одержувачів шляхом відправки смс-повідомлень про роботу систем дистанційного обслуговування та "гарячих" телефонних ліній, можливостей дистанційної оплати за спожиті житлово-комунальні послуги, смс-інформування про зарахування грошових коштів;

- розміщення на сайтах інформаційних відеороликів із відповідними рекомендаціями щодо безпечного обслуговування в банках.

Реалізовано сервіс зняття готівкових коштів під час розрахунків картками за допомогою платіжних терміналів у таких торгових мережах: Сільпо, Фора, VARUS, АЗК Wog та Okko.

Варто зазначити, що пандемія прискорила процес діджіталізації в бізнесі.