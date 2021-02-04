Кабмин продолжит экспериментальный проект по дистанционной оплате коммуналки
По данным АО "Ощадбанкˮ, количество оплат за коммуналку через дистанционный канал за период эксперимента выросла почти втрое
Правительство 3 февраля приняло решение о продлении сроков реализации экспериментального проекта по популяризации дистанционной оплаты услуг ЖКХ до 31 декабря 2021, сообщает Министерство социальной политики .
Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные "Ощадбанкаˮ, за период эксперимента количество тех, кто оплачивает коммунальные услуги дистанционно значительно выросло .
Проект был продлен с целью более широкого привлечения уполномоченных банков к реализации проекта и в связи с проведением карантинных мероприятий, направленных на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Также в рамках проекта, утвержденного постановлением КМУ от 8 апреля 2020 № 287 "отдельными уполномоченными банками были проведены мероприятия по:
- проведению оплаты за потребленные жилищно-коммунальные услуги среди получателей пенсий и денежной помощи через дистанционные каналы обслуживания: мобильное приложение и интернет-банкинг;
- регистрации в системе банк-online без посещения отделений банка;
- регулярному информированию получателей путем отправки смс-сообщений о работе систем дистанционного обслуживания и "горячих" телефонных линий, возможностей дистанционной оплаты за потребленные жилищно-коммунальные услуги, смс-информирование о зачислении денежных средств;
- размещению на сайтах информационных видеороликов с соответствующими рекомендациями по безопасному обслуживанию в банках.
Реализовано сервис снятия наличных средств при расчетах картами с помощью платежных терминалов в таких торговых сетях: Сильпо, Фора, VARUS, АЗК Wog и Okko.
Стоит отметить, что пандемия ускорила процесс диджитализации в бизнесе.