Кабмін хоче позичити 270 млн євро для модернізації аеропорту "Бориспіль"

Буде побудована нова злітно-посадкова смуга (ЗПС), оскільки одна з двох старих вичерпала свій ресурс і не підлягає відновленню.

Уряд 3 лютого схвалив проведення переговорів з Європейським інвестиційним банком про виділення кредиту в 270 млн євро для реконструкції аеропорту "Бориспіль". Про це повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Проект передбачає реконструкцію льотної зони №2, яка враховує будівництво:

ЗПС із облаштуванням її радіо- і світлотехнічним обладнанням;

системи руліжних доріжок;

аварійно-рятувальної станції;

очисних споруд;

трансформаторних підстанцій та станцій для зберігання спеціальних рідин;

майданчики для захисту повітряних суден від обмерзання;

майданчики для прогонки двигунів повітряних суден.

Криклій зазначив, що наявна ЗПС №2, яка була введена в експлуатацію в 1971 році, вже відпрацювала свій ресурс і відновленню не підлягає. Будівництво нової ЗПС та пов'язаної з нею інфраструктури здійснюватиметься з урахуванням можливості експлуатації великогабаритних літаків.

У листопаді 2018 року тодішній гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін так говорив про реконструкцію аеропорту: "Днями ми отримаємо техніко-економічне обґрунтування. Після цього будемо розуміти, що нам необхідно будувати. Крім того, свої розрахунки зробили китайські інвестори, які готові залучити під цей проект кредит у китайському Ексімбанку. Ми розуміємо, що ціна цього питання 280-300 млн доларів".

Нова ЗПС буде розміщена біля терміналу F. Розташована там же стара смуга слугуватиме технологічним майданчиком, вона зможе приймати літаки у разі аварійної посадки.

Рябікін також повідомив, що ведуться переговори про кредитування проекту з європейськими структурами, зокрема з ЄБРР. Будівництво нової ЗПС триватиме 2-3 роки.

На сайті Єдиного реєстру оцінки впливу на навколишнє у середу 18 вересня 2019 року з'явилися повідомлення про реконструкцію льотної зони № 2 ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"". Замовником стало власне держпідприємство.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року Кабінет міністрів призначив Павла Рябікіна головою Державної митної служби (ДМС).