Кабмин хочет занять 270 млн евро для модернизации аэропорта "Борисполь"

Будет построена новая взлетно-посадочная полоса (ВПП), так как одна из двух старых исчерпала свой ресурс и не подлежит восстановлению.

Правительство 3 февраля одобрило проведение переговоров с Европейским инвестиционным банком о выделении кредита в 270 млн евро для реконструкции аэропорта "Борисполь". Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Проект предусматривает реконструкцию летной зоны №2, которая включает в себя строительство:

ВПП с обустройством ее радио- и светотехническим оборудованием;

системы рулежных дорожек;

аварийно-спасательной станции;

очистных сооружений;

трансформаторных подстанций и станций для хранения специальных жидкостей;

площадки для защиты воздушных судов от обледенения;

площадки для прогонки двигателей воздушных судов.

Криклий отметил, что существующая ВПП №2, которая была введена в эксплуатацию в 1971 году, уже отработала свой ресурс и восстановлению не подлежит. Строительство новой ВПП и связанной с нею инфраструктуры будет осуществляться с учетом возможности эксплуатации крупногабаритных самолетов.

В ноябре 2018 года тогдашний гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин так говорил о реконструкции аэропорта: "На днях мы получим технико-экономическое обоснование. После этого будем понимать, что нам необходимо строить. Кроме того, свои расчеты сделали китайские инвесторы, которые готовы привлечь под этот проект кредит в китайском Эксимбанке. Мы понимаем, что цена этого вопроса 280–300 млн долларов".

Новая ВПП будет размещена возле терминала F. Расположенная там же старая полоса будет служить технологической площадкой, она сможет принимать самолеты в случае аварийной посадки.

Рябикин также сообщил, что ведутся переговоры о кредитовании проекта с европейскими структурами, в том числе с ЕБРР. Строительство новой ВПП займет 2–3 года.

На сайте Единого реестра оценки влияния на окружающую среду 18 сентября 2019 года появилось сообщение о реконструкции летной зоны № 2 ГП "Международный аэропорт "Борисполь". Заказчиком выступило само госпредприятие.

Напомним, в ноябре 2020 года Кабинет министров назначил Павла Рябикина председателем Государственной таможенной службы (ГТС).