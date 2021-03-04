Гроші для агробізнесу: все про кредитні програми та програми підтримки аграріїв

Банки пропонують агрокомпаніям десятки кредитних програм. Фокус уточнив, як змінюються ставки і які умови видачі цих позик.

Підприємець з Київської області Костянтин Левчук вже десять років займається вирощуванням зернових культур, але витрати, що постійно зростають, мотивують його використовувати не тільки власні кошти, а й кредитні.

"Час від часу банк відкриває мені кредитну лінію, яка необхідна для покриття капітальних витрат напередодні осінньої і весняної посівної. Протягом року борг я погашаю частинами. Декілька раз користувався і векселями, щоб купити добрива та засоби захисту рослин", — ділиться підприємець. За його словами, в останні декілька років банки стали більш поступливими під час видачі кредитів: менше паперової тяганини, суми пропонують немаленькі, а ставки за кредитами йдуть вниз. Сьогодні в банках можна знайти до десяти кредитних програм для аграріїв, де ставки за останній рік просіли на 2,5-4,5 в. п. — до 12-19% річних.

"Причина зниження ставок для всіх видів бізнесу полягає не в сезонності або специфіці галузі. Головним чином це повʼязано з макро- і мікроекономічними показниками: обліковою ставкою НБУ, інфляцією, попитом і пропозиціями на кредитному ринку, вартістю залучених ресурсів. Мінімальна облікова ставка НБУ — 6%, і так вже більше півроку", — зазначає Тетяна Корнієнко, директорка департаменту малого та середнього бізнесу (МСБ) Укргазбанку.

Кредит на поповнення оборотного капіталу: новий ривок

Агробізнес вимагає постійної уваги і високих витрат, особливо коли йдеться про роботи під час посівної. "Початок року — важливий період для аграрного циклу. Основні потреби в поточному періоді — фінансування оборотного капіталу, інвестиційні кредити на покупку техніки, придбання насіння і засобів захисту рослин", — підкреслює Кіра Лачина, начальниця управління обслуговування клієнтів МСБ банку "Південний". Щоб покрити витрати, компанії звертаються в банки за кредитами на поповнення оборотного капіталу.

Причина зниження ставок на агрокредити не в сезонності або специфіці галузі. Головним чином це пов'язано з макро- та мікроекономічними показниками директорка департаменту МСБ Укргазбанку Тетяна Корнієнко

Ці програми часто передбачають виділення кредитної лінії, засобами якої агрокомпанія користується протягом року. Однак термін повернення коштів за такими кредитами рідко перевищує 12 місяців, тільки деякі банки пропонують фінансування на 18 місяців. Ставка наприкінці лютого 2021 року за такими кредитами у великих фінустановах становить 12-17% річних. Компанії, в яких є валютна виручка від експорту, кредит можуть отримати в євро або доларах під 5,5-6,5% річних.

Кредити на поповнення обігових коштів агробізнесу пропонують практично всі великі та середні банки, зокрема ПриватБанк, ОТП Банк, Ощадбанк, Кредобанк, Укргазбанк, Креді Агріколь Банк, Райффайзен Банк Аваль, банк "Південний".

Серед стандартних вимог до одержувачів кредитів на поповнення оборотного капіталу — наявність застави, прозора фінансова звітність, хороша репутація, відсутність протермінованих боргів. Також банки охоче видають кредити клієнтам зі стажем роботи понад два роки, а от новачкам великі суми зазвичай не світять. Як заставу банки приймають нерухомість, агротехніку, транспорт, грошові кошти на депозитних рахунках, рідше — майбутній урожай.

[ + – ] ПОТРІБНА НОВА. Аграрії оновлюють техніку, використовуючи програми кредитів і лізингу

Є і беззаставні кредитні програми.

"Наприкінці 2020 року ми спільно з партнерами розробили для аграріїв унікальну пропозицію зі ставкою 0,01% річних на перші шість місяців із фінансування придбання ЗЗР, добрив, посівного матеріалу, а також палива. Із сьомого місяця фінансування ставка складе від 7% річних, залежно від обраних умов кредитування", — розповіла Тетяна Корнієнко.

У банках кажуть, що активно агропідприємства користуються також залученням позик у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9", за якою держава частково компенсує ставку за кредитом

Техніка для агробізнесу — пріоритет

Одна з найважливіших статей витрат в агробізнесі — купівля техніки, а це трактори, сівалки, комбайни, вантажні автомобілі. Кредити на їх придбання банки видають охоче. Стандартні кредитні програми припускають термін виплати позики пʼять років, а ставка за кредитом — 13-16% річних.

Купити агротехніку в кредит на більш вигідних умовах можна, якщо скористатися партнерською програмою фінустанови і виробника або дилера техніки.

"Наш банк пропонує партнерські програми фінансування, що дають можливість придбати нову сільськогосподарську техніку й обладнання, насіння, добрива та засоби захисту рослин на спеціальних вигідних умовах. Працюємо з такими виробниками, як "Техноторг", "Агротек", "Астерра", "Полетехніка", "Агросем", CLAAS, JCB та ін." — розповідає Кіра Лачина. Партнерські кредити пропонують Ощадбанк, Укргазбанк, ОТП Банк, Кредобанк, Креді Агріколь Банк, Райффайзен Банк Аваль.

Як правило, умови кредиту в рамках партнерської програми залежать від терміну та суми власного внеску. Наприклад, у Райффайзен Банк Аваль є програма кредитування покупки техніки марки Fendt. За умови терміну позики пʼять років і власного внеску 30% ставка — 10,9% річних. А якщо внесок 50% і термін погашення два роки, то ставка — 8% річних. Креді Агріколь Банк пропонує кредит на техніку Maschio Gaspardo від компанії "Амако". За умов кредитування на пʼять років і внеску 30% ставка — 10,45%. Якщо ж кредит виплачується за два роки, а внесок 50%, то ставка — 7,65% річних.

Отримати допомогу агробізнес може й за векселем

Є у банків для аграріїв і вексельне фінансування. Векселі для агробізнесу — це послуга, що дозволяє компанії отримати відтермінування платежу за поставлений дилером чи виробником товар. Як правило, вексель оформляється на 3, 6, 9 або 12 місяців. При цьому банки авалюють векселі за товар за договором із конкретними компаніями, зазвичай найбільшими в секторі продажу насіння та засобів захисту рослин — BASF, Syngenta, Bayer, Euralis.

Вартість векселів становить 3-4,5% річних для векселів на термін до девʼяти місяців і приблизно 5-6% — для річних. Банки за умов такого фінансування вимагають заставу, якою може бути як нерухомість, так й агротехніка або товари на складі. Крім застави є також інші вимоги до одержувачів послуги. Наприклад, термін роботи компанії (підприємця) — від двох років, основний вид діяльності — рослинництво, стійке фінансове становище та платоспроможність.