Деньги для агробизнеса: все о кредитных программах и программах поддержки аграриев

Банки предлагают агрокомпаниям десятки кредитных программ. Фокус уточнил, как меняются ставки и каковы условия выдачи этих займов.

Предприниматель из Киевской области Константин Левчук уже десять лет занимается выращиванием зерновых культур, но постоянно растущие затраты мотивируют его использовать не только собственные средства, но и кредитные.

"Время от времени банк открывает мне кредитную линию, которая необходима для покрытия важных расходов накануне осенней и весенней посевной. В течение года долг я погашаю частями. Пару раз пользовался и векселями, чтобы купить удобрения и средства защиты растений", — делится предприниматель. По его словам, в последние пару лет банки стали сговорчивее при выдаче кредитов: меньше бумажной волокиты, суммы предлагают немаленькие, а ставки по кредитам идут вниз. Сегодня в банках можно найти до десяти кредитных программ для аграриев, где ставки за последний год просели на 2,5–4,5 п. п. — до 12–19% годовых.

"Причина снижения ставок для всех видов бизнеса заключается не в сезонности или спе­цифике отрасли. Главным образом это связано с макро- и микроэкономическими показателями: учетной ставкой НБУ, инфляцией, спросом и предложениями на кредитном рынке, стоимостью привлеченных ресурсов. Минимальная учетная ставка НБУ — 6%, и так уже более полугода", — отмечает Татьяна Корниенко, директор департамента малого и среднего бизнеса (МСБ) Укргазбанка.

Кредит на пополнение оборотного капитала: новый рывок

Агробизнес требует постоянного внимания и высоких затрат, особенно когда речь идет о работах во время посевной. "Начало года — важный период для аграрного цикла. Основные потребности в текущем периоде — финансирование оборотного капитала, инвестиционные кредиты на покупку техники, приобретение семян и средств защиты растений", — подчеркивает Кира Лачина, начальник управления обслуживания клиентов МСБ банка "Пивденный". Чтобы покрыть расходы, компании обращаются в банки за кредитами на пополнение оборотного капитала.

Причина снижения ставок по агрокредитам не в сезонности или специфике отрасли. Главным образом это связано с макро- и микроэкономическими показателями директор департамента МСБ Укргазбанка Татьяна Корниенко

Эти программы часто предполагают выделение кредитной линии, средствами которой агрокомпания пользуется в течение года. Однако срок возврата средств по таким кредитам редко превышает 12 месяцев, только некоторые банки предлагают финансирование на 18 месяцев. Ставка в конце февраля 2021 года по таким кредитам в крупных финучреждениях составляет 12–17% годовых. Компании, у которых есть валютная выручка от экспорта, кредит могут получить в евро или долларах под 5,5–6,5% годовых.

Кредиты на пополнение оборотных средств агробизнесу предлагают практически все крупные и средние банки, в частности ПриватБанк, ОТП Банк, Ощадбанк, Кредобанк, Укргазбанк, Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль, банк "Пивденный".

Среди стандартных требований к получателям кредитов на пополнение оборотного капитала — наличие залога, прозрачная финансовая отчетность, хорошая репутация, отсутствие просроченных долгов. Также банки охотно выдают кредиты клиентам со стажем работы более двух лет, а вот новичкам крупные суммы обычно не светят. В качестве залога банки принимают недвижимость, агротехнику, транспорт, денежные средства на депозитных счетах, реже — будущий урожай.

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Есть и беззалоговые кредитные программы.

"В конце 2020 года мы совместно с партнерами разработали для аграриев уникальное предложение со ставкой 0,01% годовых на первые шесть месяцев по финансированию приобретения СЗР, удобрений, посевного материала, а также топлива. С седьмого месяца финансирования ставка составит от 7% годовых, в зависимости от выбранных условий кредитования", — рассказала Татьяна Корниенко.

В банках говорят, что активно агропредприятия пользуются также привлечением займов в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9", по которой государство частично компенсирует ставку по кредиту.

Техника для агробизнеса — приоритет

Одна из важнейших статей расходов в агробизнесе — покупка техники, а это трактора, сеялки, комбайны, грузовые автомобили. Кредиты на их приобретение банки выдают охотно. Стандартные кредитные программы предполагают срок выплаты займа пять лет, а ставка по кредиту — 13–16% годовых.

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Купить агротехнику в кредит на более выгодных условиях можно, если воспользоваться партнерской программой финучреждения и производителя или дилера техники.

"Наш банк предлагает партнерские программы финансирования, дающие возможность приобрести новую сельскохозяйственную технику и оборудование, семена, удобрения и средства защиты растений на специальных выгодных условиях. Работаем с такими производителями, как "Техноторг", "Агротек", "Астерра", "Полетехника", "Агросем", CLAAS, JCB и др." — рассказывает Кира Лачина. Партнерские кредиты предлагают Ощадбанк, Укргазбанк, ОТП Банк, Кредобанк, Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль.

Как правило, условия кредита в рамках партнерской программы зависят от срока и суммы собственного взноса. Например, в Райффайзен Банк Аваль есть программа кредитования покупки техники марки Fendt. При условии срока займа пять лет и собственного взноса 30% ставка — 10,9% годовых. А если взнос 50% и срок погашения два года, то ставка — 8% годовых. Креди Агриколь Банк предлагает кредит на технику Maschio Gaspardo от компании "Амако". При кредитовании на пять лет и взносе 30% ставка — 10,45%. Если же кредит выплачивается за два года, а взнос 50%, то ставка — 7,65% годовых.

Получить помощь агробизнесу можно и по векселю

Есть у банков для аграриев и вексельное финансирование. Вексели для агробизнеса — это услуга, позволяющая компании получить отсрочку платежа за поставляемый дилером или производителем товар. Как правило, вексель оформляется на три, шесть, девять или 12 месяцев. При этом банки авалируют векселя за товар по договору с конкретными компаниями, обычно крупнейшими в секторе продажи семян и средств защиты растений — BASF, Syngenta, Bayer, Euralis.

Стоимость векселей составляет 3–4,5% годовых для векселей на срок до девяти месяцев и порядка 5–6% — для годовых. Банки при таком виде финансирования требуют залог, в качестве которого могут выступать как недвижимость, так и агротехника или товары на складе. Кроме залога есть также иные требования к получателям услуги. Например, срок работы компании (предпринимателя) — от двух лет, основной вид деятельности — растениеводство, устойчивое финансовое положение и платежеспособность.