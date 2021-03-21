Як стати відомим, багатим і впливовим? Роби як Маск і не роби як Трамп

Швидко розбагатіти сьогодні не проблема. Для цього не обов'язково бути фінансистом або економістом, досить підписатися на Twitter Ілона Маска і негайно реагувати на його твіти.

Маск довів, що може не тільки запускати в космос ракети, а й акції компаній, зокрема — абсолютно випадкових.

Як слова бізнесмена перетворюються в золото, а публічні дії невідомих людей впливають на вартість компаній.

Мовчання більше не золото

Ілон Маск і все, що він робить, настільки захоплюють і надихають людей, що вони буквально ловлять кожне його слово і перетворюють в золото. Варто лише бізнесменові написати про будь-яких компаніях/брендах/продуктах, як вмить вони стають популярними і улюбленими всіма, хоча до того моменту про них ніхто толком нічого не знав. Ось кілька "чудес", які зробив Маск у 2021 році.

7 січня, тоді коли у Вашингтоні відбувалися заворушення на Капітолійському пагорбі, а BigTech-компанії блокували акаунти Дональда Трампа і відключали від серверів соцмережа Parler, Ілон закликав всіх користуватися більш безпечним месенджером Signal. Інвестори звернули увагу на твіт і тут же почали скуповувати акції. Іронія долі в тому, що багато переплутали Signal з компанією, яка мала схожу назву — Signal Advance, — і закуповували її акції теж. Протягом п'яти днів капіталізація нікому не відомої Signal Advance зросла на 6350%.

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26 січня Ілон написав, що вважає за краще купувати товари через маркетплейс Etsy. Акції цієї компанії миттєво виросли на 10%.

Також 26 січня він написав, що захоплюється тим, як прості користувачі рятують мережу геймерських магазинів GameStop. Ефект знову спрацював — акції мережі зросли в ціні на 180%.

Пізніше Маск похвалив нову комп'ютерну гру Cyberpunk 2077 — акції компанії-розробника, CD Projekt, піднялися на 15%.

31 січня Ілон Маск повідомив про те, що вийде в ефір соцмережі Clubhouse. Як ви вже здогадалися, акції і цієї компанії подорожчали. Але виявилося, що фортуна знову вирішила поіронізувати: інвестори не перевірили даних і вклалися в китайську компанію зі схожою назвою — Clubhouse Media Group, яка до соцмережі не має ні найменшого відношення. Але китайці залишилися дуже задоволені: зростання акцій склало 115%.

Кілька днів по тому акції помилково вибраних Signal Advance і Clubhouse Media Group впали в ціні, однак ті, хто встиг їх вдало продати до обвалу, непогано заробили. А ЗМІ, що стежили за розвитком подій, дали назву цьому фінансовому шабашу: "Ефект Ілона Маска".

Чекаємо "ефекту Teslа"

Але на цьому історія з Ілоном не закінчується. На початку лютого бізнесмен почав писати про криптовалюту. Після твіти Маска про те, що він хоче підтримати DogeCoin, капіталізація криптовалюта, яка спочатку задумувалася жартома, зросла на 200% і перевищила ВВП Киргизстану.

Про який би продукт або бренд не сказав Ілон Маск, ця торгова марка відразу ж стає популярною

Далі — більше: в першій декаді лютого компанія Tesla, що належить Маску, у фінансовому звіті вказала, що вклала $1,5 млрд в Bitcoin, а також заявила про готовність брати цю криптовалюту як платіжний засіб. У результаті вартість крипти виросла на 23% і склала $48 тис за один Bitcoin. А пізніше він доріс і до $53 тис.

"Ефект Ілона Маска" поступово трансформувався в "ефект доміно", тільки зі знаком плюс. Після зростання DogeCoin і Bitcoin, Ethereum подорожчала на 20% (до $1820), а потім і інші криптовалюти теж почали рости в ціні. І вийшло, що 8 лютого, до повідомлення Tesla, сумарна капіталізація всього ринку криптовалют у світі становила $1,166 трлн, а 10 лютого, після повідомлення Tesla, — $1,420 трлн. Зростання всього ринку криптовалюти перевищило 20%.

Що у підсумку? Вперше компанія, що входить в топ-10 найдорожчих у світі, вклалася у криптовалюту. Не виключено, що так вчинять і інші BigTech-компанії (всі ми знаємо про те, що Марк Цукерберг, наприклад, мріє про власну криптовалюту і навіть назву їй вже придумав — Libra). Якщо інтернет-гіганти почнуть скуповувати крипту, це може знецінити всі традиційні активи і гроші зокрема. І коли це станеться, прецедент назвуть "ефектом Teslа".

"Ефект Дональда Трампа"

Хочеш все запороти? Будь, як Дональд Трамп. У 45-го президента США останнім часом все виходило з точністю навпаки, ніж у Маска.

Коли всім стало зрозуміло, що пандемія коронавірусу охопить весь світ і потрібно терміново вживати превентивних заходів, президент США заявляв, що, мовляв, нічого страшного, "неприємність цю ми переживемо". Він не носив маску, до ладу не ввів карантин, в результаті сам заразився коронавірусом. Коли містер Трамп нарешті прозрів, то офіційно визнав, що впоратися з COVID-19 до кінця літа 2020 роки держава не зможе.

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Ця заява на прес-конференції призвела до того, що індекс так званих блакитних фішок Dow Jones Industrial Average обвалився на 13%. А далі, як і у випадках з Ілоном, спрацював "ефект доміно", але зі знаком мінус. Акції Apple і Microsoft впали в ціні на 12%. Акції банків теж провалилися: Citigroup — на 19%; Bank of America — на 15%, JPMorgan — теж на 15%.

Сила слова Blockchain

Уявіть тільки: акції британської On-line Plc виросли в п'ять разів після того, як вона змінила свою назву на On-line Blockchain Plc. Обсяг торгів акціями компанії за два дні з моменту анонсу виявився у 15 разів більше, ніж за весь рік до цього. Протягом дня ціна акцій піднімалася з 16 до 85 пенсів: в результаті акції перейменованої компанії виросли на 164%, а капіталізація склала близько $5,2 млн.

При зміні назви в On-line Blockchain Plc повідомили, що вже працюють над продуктом у сфері блокчейну і криптовалюти, але його створення поки знаходиться на ранній стадії. А взагалі компанія займається інвестиціями у сервіси, які генерують інтернет-контент.

Герої нашого часу

Вам напевно знайомий вираз "вовк з Уолл-стріт"? Так ось тепер у вжитку інший фразеологізм: "інвестор з Reddit".

В кінці листопада 2020 року один з користувачів соцмережі Reddit написав пост про те, що хедж-фонд Melvin Capital навмисно хоче довести до банкрутства мережу магазинів для геймерів GameStop, роблячи ставки на короткі позиції акцій цієї компанії. Він поскаржився, що жадібні інвестори хочуть знищити гарну компанію, не даючи їй шансів наростити капіталізацію, тому потрібно допомогти GameStop.

Британська компанія додала до назви слово Blockchain і вмить збільшила свою капіталізацію

Тут варто пояснити. Колись популярна мережа магазинів для геймерів, що продає ігрові приставки, гарнітуру, диски, в останні п'ять-шість років зазнає труднощів: доходи падають і вартість акцій — теж. Але це не заважало компанії залишатися популярною серед так званих шорт-продавців з Уолл-стріт, тому що вони робили ставки на падіння акцій і таким чином заробляли. Відбувається це так: якийсь інвестор отримує акцію у брокера і відразу ж продає її умовно, за $10, тим самим відкриваючи коротку позицію. Потім акція падає в ціні, інвестор знову купує її, але вже по $9, і повертає брокеру. Після всіх цих маніпуляцій прибуток інвестора становить різницю — $1.

Але повернемося до посту з закликом допомогти GameStop. Прочитавши це послання, кілька користувачів вирішили втілити ідею в життя і виступили проти хедж-фонду Melvin Capital єдиним фронтом. Вони почали самостійно скуповувати акції GameStop. В результаті ціни на акції підскочили, і шорт-продавцю (Melvin Capital) довелося доплачувати, щоб їх викупити. Коли ЗМІ розтрубили про війну інвесторів з Reddit з могутнім хедж-фондом і заявили про те, що останній зазнає багатомільйонних збитків, до фінансових активістів стали приєднуватися інші жалісливі громадяни. А після того як Ілон Маск похвалив їх у Twitter... ну, ви зрозуміли, що сталося: вартість однієї акції, яка раніше оцінювалася у $6, підскочила до $490!

Все це сталося так стрімко і ефектно, що студія MGM придбала права на екранізацію книги про цей інцидент.

Який висновок тут можна зробити? Необов'язково бути відомим, як Ілон Маск, щоб стати впливовим. Можна бути звичайним користувачем соцмережі Reddit з дивною ніком u/ronoron, але при цьому надихнути людей і повести їх за собою здійснювати подвиг.