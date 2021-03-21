Как стать известным, богатым и влиятельным? Делай как Маск и не делай как Трамп

Быстро разбогатеть сегодня не проблема. Для этого не обязательно быть финансистом или экономистом, достаточно подписаться на Twitter Илона Маска и незамедлительно реагировать на его твиты.

Маск доказал, что может не только запускать в космос ракеты, но и акции компаний, в том числе — абсолютно случайных.

Как слова бизнесмена превращаются в золото, а публичные действия неизвестных людей влияют на стоимость компаний.

Молчание больше не золото

Илон Маск и все, что он делает, настолько восхищают и вдохновляют людей, что они буквально ловят каждое его слово и превращают в золото. Стоит лишь бизнесмену написать о каких-либо компаниях/брендах/продуктах, как вмиг они становятся популярными и любимыми всеми, хотя до того момента о них никто толком ничего не знал. Вот несколько "чудес", которые совершил Маск в 2021 году.

7 января, в то время когда в Вашингтоне происходили беспорядки на Капитолийском холме, а BigTech-компании блокировали аккаунты Дональда Трампа и отключали от серверов соцсеть Parler, Илон призвал всех пользоваться более безопасным мессенджером Signal. Инвесторы обратили внимание на твит и тут же начали скупать акции. Ирония судьбы в том, что многие перепутали Signal с компанией, имевшей похожее название — Signal Advance, — и закупали ее акции тоже. В течение пяти дней капитализация никому не известной Signal Advance выросла на 6350%.

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26 января Илон написал, что предпочитает покупать товары через маркетплейс Etsy. Акции этой компании мгновенно выросли на 10%.

Также 26 января он написал, что восхищается тем, как простые пользователи спасают сеть геймерских магазинов GameStop. Эффект снова сработал — акции сети выросли в цене на 180%.

Позже Маск похвалил новую компьютерную игру Cyberpunk 2077 — акции компании-разработчика, CD Projekt, поднялись на 15%.

31 января Илон Маск сообщил о том, что выйдет в эфир соцсети Clubhouse. Как вы уже догадались, акции и этой компании подорожали. Но оказалось, что фортуна снова решила поиронизировать: инвесторы не проверили данных и вложились в китайскую компанию с похожим названием — Clubhouse Media Group, которая к соцсети не имеет ни малейшего отношения. Но китайцы остались очень довольны: рост акций составил 115%.

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Несколько дней спустя акции ошибочно выбранных Signal Advance и Clubhouse Media Group упали в цене, однако те, кто успел их удачно продать до обвала, неплохо заработали. А СМИ, следившие за развитием событий, дали название этому финансовому шабашу: "Эффект Илона Маска".

Ждем "эффекта Teslа"

Но на этом история с Илоном не заканчивается. В начале февраля бизнесмен начал писать о криптовалюте. После твита Маска о том, что он хочет поддержать DogeCoin, капитализация криптовалюты, которая изначально замысливалась шутки ради, выросла на 200% и превысила ВВП Кыргызстана.

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Дальше — больше: в первой декаде февраля компания Tesla, принадлежащая Маску, в финансовом отчете указала, что вложила $1,5 млрд в Bitcoin, а также заявила о готовности принимать данную криптовалюту в качестве платежного средства. В итоге стоимость крипты выросла на 23% и составила $48 тыс. за один Bitcoin. А позже он дорос и до $53 тыс.

"Эффект Илона Маска" постепенно трансформировался в "эффект домино", только со знаком плюс. После роста DogeCoin и Bitcoin, Ethereum подорожала на 20% (до $1820), а потом и другие криптовалюты тоже начали расти в цене. И получилось, что 8 февраля, до сообщения Tesla, суммарная капитализация всего рынка криптовалюты в мире составляла $1,166 трлн, а 10 февраля, после сообщения Tesla, — $1,420 трлн. Рост всего рынка криптовалюты превысил 20%.

Что в итоге? Впервые компания, входящая в топ-10 самых дорогих в мире, вложилась в криптовалюту. Не исключено, что так поступят и другие BigTech-компании (все мы знаем о том, что Марк Цукерберг, к примеру, мечтает о собственной криптовалюте и даже название ей уже придумал — Libra). Если интернет-гиганты начнут скупать крипту, это может обесценить все традиционные активы и деньги в том числе. И когда это случится, прецедент назовут "эффектом Teslа".

"Эффект Дональда Трампа"

Хочешь все запороть? Будь, как Дональд Трамп. У 45-го президента США в последнее время все получалось с точностью наоборот, чем у Маска.

Когда всем стало понятно, что пандемия коронавируса охватит весь мир и нужно в срочном порядке предпринимать превентивные меры, президент США заявлял, что, мол, ничего страшного, "неприятность эту мы переживем". Он не носил маску, толком не ввел карантин, в итоге сам заразился коронавирусом. Когда мистер Трамп наконец-то прозрел, то официально признал, что справиться с COVID-19 до конца лета 2020 года государство не сможет.

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Данное заявление на пресс-конференции привело к тому, что индекс так называемых голубых фишек Dow Jones Industrial Average обвалился на 13%. А дальше, как и в случаях с Илоном, сработал "эффект домино", но со знаком минус. Акции Apple и Microsoft упали в цене на 12%. Акции банков тоже провалились: Citigroup — на 19%; Bank of America — на 15%, JPMorgan — тоже на 15%.

Сила слова Blockchain

Представьте только: акции британской On-line Plc выросли в пять раз после того, как она сменила свое название на On-line Blockchain Plc. Объем торгов акциями компании за два дня с момента анонса оказался в 15 раз больше, чем за весь год до этого. В течение дня цена акций поднималась с 16 до 85 пенсов: в итоге акции переименованной компании выросли на 164%, а капитализация составила около $5,2 млн.

При смене названия в On-line Blockchain Plc сообщили, что уже работают над продуктом в сфере блокчейна и криптовалют, но его создание пока находится на ранней стадии. А вообще компания занимается инвестициями в сервисы, генерирующие интернет-контент.

Герои нашего времени

Вам наверняка знакомо выражение "волк с Уолл-стрит"? Так вот теперь в ходу иной фразеологизм: "инвестор с Reddit".

В конце ноября 2020 года один из пользователей соцсети Reddit написал пост о том, что хедж-фонд Melvin Capital намеренно хочет обанкротить сеть магазинов для геймеров GameStop, делая ставки на короткие позиции акций этой компании. Он посетовал, что жадные инвесторы хотят уничтожить хорошую компанию, не давая ей шансов нарастить капитализацию, поэтому нужно помочь GameStop.

Британская компания добавила к названию слово Blockchain и вмиг увеличила свою капи­тализацию

Тут стоит пояснить. Некогда популярная сеть магазинов для геймеров, продающая игровые приставки, гарнитуру, диски, в последние пять-шесть лет испытывает трудности: доходы падают и стоимость акций — тоже. Но это не мешало компании оставаться популярной среди так называемых шорт-продавцов с Уолл-стрит, потому что они делали ставки на падение акций и таким образом зарабатывали. Происходит это так: какой-то инвестор получает акцию у брокера и тут же продаёт её условно, за $10, тем самым открывая короткую позицию. Затем акция падает в цене, инвестор опять покупает ее, но уже по $9, и возвращает брокеру. После всех этих манипуляций прибыль инвестора составляет разницу — $1.

Но вернемся к посту с призывом помочь GameStop. Прочитав это послание, несколько пользователей решили воплотить идею в жизнь и выступили против хедж-фонда Melvin Capital единым фронтом. Они начали самостоятельно скупать акции GameStop. В итоге цены на акции подскочили, и шорт-продавцу (Melvin Capital) пришлось доплачивать, чтобы их выкупить. Когда СМИ раструбили о войне инвесторов с Reddit с могущественным хедж-фондом и заявили о том, что последний терпит многомиллионные убытки, к финансовым активистам стали присоединяться другие сердобольные граждане. А после того как Илон Маск похвалил их в Twitter… ну, вы поняли, что произошло: стоимость одной акции, которая раньше оценивалась в $6, подскочила до $490!

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Все это случилось столь стремительно и эффектно, что студия MGM приобрела права на экранизацию книги о данном инциденте.

Какой вывод тут можно сделать? Необязательно быть известным, как Илон Маск, чтобы стать влиятельным. Можно быть обычным юзером соцсети Reddit со странным ником u/ronoron, но при этом вдохновить людей и повести их за собой совершать подвиг.