Прощайте, єврономери! Українцям дали півроку на пільгове розмитнення євроблях

Розмитнити "євробляхи" на пільгових умовах можна протягом 180 днів (270 — для учасників АТО/ООС). Відлік почнеться з 15 червня.

"Час розмитнювати "євробляхи"!" — закликають на головній сторінці сайту громадської організації "Авто Євро Сила", яка з вересня 2016 року вимагала знизити вартість розмитнення авто для українських громадян. На пільгових умовах це можна зробити протягом 180 днів (270 — для учасників АТО/ООС). Відлік почнеться з 15 червня.

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Під нові правила підпадають "євробляхи", ввезені в Україну до кінця 2020 року, віком від пʼяти років і масою не більше 3,5 т. При розмитненні такі авто звільняються від ввізного мита, а ПДВ та акцизний податок стягуються за пільговою ставкою.

"Базова ставка буде коливатися від € 0 до € 150, і в більшості випадків вартість розмитнення не перевищить € 1 тис., — пояснює Ірина Смітюх, адвокатка АТ "Лещенко, Дорошенко і партнери". За її словами, сума акцизу залежить не від вартості, а від віку, обсягу і типу двигуна авто. Чим молодший автомобіль і менший обʼєм двигуна, тим нижчий акцизний податок. Для електрокарів і гібридів передбачена нульова ставка.

За всі авто, які розмитнюють за пільговою процедурою, доведеться сплатити внесок 8,5 тис. грн (близько € 250), щоб уникнути адміністративної відповідальності за порушення термінів та вимог митного режиму тимчасового ввезення або транзиту транспортного засобу. Інакше доведеться платити штраф 170 тис. грн.

На сайті організації "Авто Євро Сила" вартість розмитнення за новими правилами можна розрахувати за допомогою онлайн-калькулятора. Для розрахунку досить ввести рік випуску авто, тип двигуна і його обсяг. Наприклад, для Volkswagen Golf 2015 року з бензиновим двигуном 1400 куб. см витрати на пільгове розмитнення становитимуть € 658 (ставка за вік — € 0, за обʼєм двигуна — € 350, за тип палива — € 0, внесок — € 250, ПДВ — € 58). За Mercedes-Benz 2010 з дизельним двигуном 2000 куб. см доведеться заплатити € 1008 (ставка за вік — € 50, за обʼєм двигуна — € 500, за тип палива — € 100, внесок — € 250, ПДВ — € 108). Якби аналогічні авто довелося реєструвати в Україні за чинними у 2020 році загальними умовами, орієнтовні витрати становили б € 2736 і € 2920 відповідно.

Відповідно до закону, на пільгові умови розмитнення не можуть розраховувати власники авто нижче екостандарту "Євро-2", а також тих, що ввезені з Росії або окупованої території

За підрахунками Інституту досліджень авторинку, порівняно зі стандартною процедурою найбільш вигідно реєструвати "євробляхи" з великим обʼємом двигуна — витрати будуть нижчими в кілька разів. Як приклад експерти інституту наводять Volkswagen Touareg 2012 року з дизельним двигуном обʼємом 3000 куб. см, розмитнення якого за пільговою процедурою обійдеться в € 1276 (10% від вартості авто), тоді як стандартний режим передбачає витрати € 6590 (51%).

У митного оформлення є альтернатива.

"Якщо власники не готові розмитнювати авто, закон надає їм можливість вивезти автомобіль з України, сплативши до бюджету добровільний внесок 8,5 тис. грн, — робить висновок Крістіна Шаповалова, адвокатка, старша юристка ЮФ Eterna Law. — У такому разі власник авто також звільняється від адміністративної відповідальності ". Це для тих, хто передумав користуватися машиною.

Розмитнення євроблях: пільги не для всіх

За приблизними оцінками, озвученими в ЗМІ, в Україні є до 900 тис. авто на іноземних номерах. Втім, далеко не всі з них підпадають під пільгові умови розмитнення, наприклад, авто молодше пʼяти років і ті, що ввезені з початку 2021 року. Також для пільгової процедури діє принцип "один власник — одне авто".

Якщо власники не готові розмитнювати авто, закон надає їм можливість вивезти його з України, сплативши до бюджету внесок 8,5 тис. грн адвокатка, старша юристка ЮФ Eterna Law Крістіна Шаповалова

Пільги не поширюються і на транспорт, який не відповідає екологічним стандартам: нижче "Євро-2" для легкових авто і "Євро-5" — для вантажних масою до 3,5 т. Тобто в рамках пільгового режиму можна узаконити легковика 1996-2016 років випуску і вантажівку до 3,5 т, вироблені у 2009-2016 роках. Пільгово розмитнити не вийде й авто, завезені з держави-агресора (Росії) або з тимчасово окупованої території (Крим і ОРДЛО).

[ + – ] Ввезти за правилами. Спеціальні компанії пропонують і ввезення авто з ЄС, і їхнє розмитнення та реєстрацію. Потрібно лише оплатити послуги Фото: УНІАН

За інформацією Ганни Артеменко, директорки з розвитку бізнесу консалтингової компанії "Ольшанський і Партнери", найпопулярнішим запитом в українському сегменті інтернету при пошуку старих авто залишається російський ВАЗ. "З усіх зазначених у запитах марок на частку ВАЗ доводиться 34,2% попиту, у середньому це 113,1 тис. запитів на місяць, — уточнює співрозмовниця Фокуса. — З великим відривом за ним ідуть Kia (8,6%, або 28, 4 тис. запитів), Renault (6,1%, або 20,2 тис. запитів), Mercedes (5,5%, або 18,2 тис. запитів) і Ford (4,6%, або 15,3 тис. запитів)".

Навіть у тих автолюбителів, чиї авто формально відповідають критеріям нових законів, з пільговою реєстрацією можуть виникнути труднощі. В Інституті досліджень авторинку зазначають, що таким чином можна розмитнити тільки авто, яке перебуває у власності. Це підтверджується договором купівлі-продажу, рахунком-фактурою тощо. Але в багатьох "євроблях" власниками юридично залишаються іноземні громадяни або компанії. Встановити з ними звʼязок часто проблематично.

За словами експертів, з якими поспілкувався Фокус, важко виконуваним виглядає і вимога до легалізації лише тих авто, які зняті з обліку в інших країнах, що в умовах карантинних обмежень зробити важко. Тому більшість власників "євроблях" скористатися пільговими умовами розмитнення навряд чи зможуть.

Реєстрація авто за загальними правилами

Тому, хто тільки планує привезти авто з-за кордону, на пільги розраховувати не доводиться. Їм доведеться заплатити ввізне мито, яке для більшості авто становить 10% від митної вартості, акцизний податок, розмір якого залежить від віку машини, типу палива, обсягу або потужності двигуна, а також 20% ПДВ від суми митної вартості, ввізного мита та акцизного податку. При першій реєстрації авто в Україні також стягується внесок до Пенсійного фонду (3-5%).

Сьогоднішні стандартні умови реєстрації авто на єврономерах набагато мʼякші за ті, що діяли в Україні до 2019 року. Тоді через бунти автовласників законодавці знизили збори, через що в Україні помітно зросла кількість реєстрацій ввезеного з-за кордону транспорту. Проте багато користувачів "євроблях" тоді зайняли вичікувальну позицію в передчутті нових послаблень. Як виявилося, не дарма.

[ + – ] Скільки євроблях зареєстрували українці у 2015-2020 рр. Фото: Людмила Лисак (інфографіка)

До слова, у 2021 році в Україну вигідно ввозити електромобілі. Вони звільнені від ПДВ і мита. Стягується лише акцизний податок, розмір якого залежить від потужності електродвигуна. Завдяки пільгам, чинним з січня 2018 року, кількість електромобілів в Україні неухильно зростає. У березні 2021-го їх налічувалося 26,1 тис., тоді як до 2018-го — менше 4 тис. Майже 90% електрокарів в Україні ввезли вже з пробігом. За розрахунками AUTO-Consulting, на початок 2021 року середній вік авто з електричним двигуном в Україні становить 4,9 роки. Більша частина — це японський Nissan Leaf.

І все ж кількість куплених за кордоном старих автомобілів невелика.

"Абсолютна більшість українців серед тих, які згадують при пошуку географію, хочуть купити авто в Україні — 72,7%, або 121,7 тис. запитів на місяць, — розповідає Ганна Артеменко. — Друга за популярністю локація — Німеччина (у середньому 7, 6%, або 12,6 тис. запитів на місяць), третя — Литва (7,4%, або 12,3 тис. запитів на місяць)".

[ + – ] Вартість покупки б/у авто за кордоном Фото: Людмила Лисак (інфографіка)

У 2020 році через карантинні обмеження та закриття кордонів самостійно пригнати авто з-за кордону було проблематично. Зате обмеження підштовхнули розвиток бізнесу посередників, що поставляють такі авто під ключ. Вони підбирають, купують, доставляють в Україну, розмитнюють, реєструють і за необхідності ремонтують машину. Більшість бізнес-процесів таких посередників перейшли в онлайн. Б/у авто з Європи вже не "приганяють", а купують віддалено і доставляють в Україну автовозами. В одній з посередницьких компаній, до яких звернувся Фокус, стверджують, що з початком карантину за допомогою автовозів в Україну вони ввезли вже близько 2 тис. авто.

Вартість послуг посередників стартує від € 600. Чим далі авто — тим дорожче. Наприклад, доставка із США в контейнері на кораблі в порт Одеси коштує до $ 2 тис. Так, один з посередників придбав там для клієнта Ford Fusion 2016 року за $ 1,85 тис. Вартість авто під ключ з урахуванням доставки, розмитнення, ремонту та реєстрації в Україна становила $ 8,9 тис. Аналогічні машини на внутрішньому українському ринку виставляють на продаж від $ 11 тис.

При всій удаваній привабливості покупка авто за кордоном, навіть через посередників, — справа кропітка і ризикована. Довіряти тут варто тільки перевіреним компаніям з хорошою репутацією і правдивими рекомендаціями. Адже є ризик купити машину з прихованими серйозними і дуже дорогими по ремонтних роботах вадами або ж і потрапити на вудку шахраїв і ніколи не отримати довгоочікуваний автомобіль.