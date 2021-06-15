Прощайте, еврономера! Украинцам дали полгода на льготную растаможку евроблях

Растаможить "евробляхи" на льготных условиях можно в течение 180 дней (270 — для участников АТО/ООС). Отсчет начнется с 15 июня.

"Время растаможивать "евробляхи"!" — призывают на главной странице сайта общественной организации "Авто Евро Сила", которая с сентября 2016 года требовала снизить стоимость растаможки авто для украинских граждан. На льготных условиях это можно сделать в течение 180 дней (270 — для участников АТО/ООС). Отсчет начнется с 15 июня.

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Под новые правила подпадают "евробляхи", ввезенные в Украину до конца 2020 года, возрастом от пяти лет и массой не более 3,5 т. При растаможке такие авто освобождаются от ввозной пошлины, а НДС и акцизный налог взимаются по льготной ставке.

"Базовая ставка будет колебаться от €0 до €150, и в большинстве случаев стоимость растаможивания не превысит €1 тыс., — объясняет Ирина Смитюх, адвокат АО "Лещенко, Дорошенко и партнеры". По ее словам, сумма акциза зависит не от стоимости, а от возраста, объема и типа двигателя авто. Чем моложе автомобиль и меньше объем двигателя, тем ниже акцизный налог. Для электрокаров и гибридов предусмотрена нулевая ставка.

За все авто, которые растаможиваются по льготной процедуре, придется уплатить взнос 8,5 тыс. грн (около €250), чтобы избежать административной ответственности за нарушение сроков и требований таможенного режима временного ввоза или транзита транспортного средства. Иначе придется платить штраф 170 тыс. грн.

На сайте организации "Авто Евро Сила" стоимость растаможки по новым правилам можно рассчитать с помощью онлайн-калькулятора. Для расчета достаточно ввести год выпуска авто, тип двигателя и его объем. Например, для Volkswagen Golf 2015 года с бензиновым двигателем 1400 куб. см расходы на льготную растаможку составят €658 (ставка за возраст — €0, за объем двигателя — €350, за тип топлива — €0, взнос — €250, НДС — €58). За Mercedes-Benz 2010 года с дизельным двигателем 2000 куб. см придется заплатить €1008 (ставка за возраст — €50, за объем двигателя — €500, за тип топлива — €100, взнос — €250, НДС — €108). Если бы аналогичные авто пришлось регистрировать в Украине по действующим в 2020 году общим условиям, ориентировочные затраты составили бы €2736 и €2920 соответственно.

Согласно закону, на льготные условия растаможки не могут расчитывать владельцы авто ниже экостандарта "Евро-2", а также тех, что ввезены из России или оккупирован­ной терри­тории

По подсчетам Института исследований авторынка, по сравнению со стандартной процедурой наиболее выгодно регистрировать "евробляхи" с большим объемом двигателя — затраты будут ниже в несколько раз. В качестве примера эксперты института приводят Volkswagen Touareg 2012 года с дизельным двигателем объемом 3000 куб. см, растаможка которого по льготной процедуре обойдется €1276 (10% от стоимости авто), тогда как стандартный режим предполагает расходы €6590 (51%).

У таможенного оформления есть альтернатива.

"Если собственники не готовы растаможивать авто, закон предоставляет им возможность вывезти автомобиль из Украины, уплатив в бюджет добровольный взнос 8,5 тыс. грн, — заключает Кристина Шаповалова, адвокат, старший юрист ЮФ Eterna Law. — В таком случае собственник авто также освобождается от административной ответственности". Это для тех, кто передумал пользоваться машиной.

Растаможка евроблях: льготы не для всех

По приблизительным оценкам, озвученным в СМИ, в Украине находятся до 900 тыс. авто на иностранных номерах. Впрочем, далеко не все из них подпадают под льготные условия растаможки, например, авто моложе пяти лет и те, что ввезены с начала 2021 года. Также для льготной процедуры действует принцип "один владелец — одно авто".

Если собственники не готовы растаможивать авто, закон предоставляет им возможность вывезти его из Украины, уплатив в бюджет взнос 8,5 тыс. грн адвокат, старший юрист ЮФ Eterna Law Кристина Шаповалова

Льготы не распространяются и на транспорт, не соответствующий экологическим стандартам: ниже "Евро-2" для легковых авто и "Евро-5" — для грузовых массой до 3,5 т. То есть в рамках льготного режима можно узаконить легковушки 1996–2016 годов выпуска и грузовики до 3,5 т, произведенные в 2009–2016 годах. Льготно растаможить не получится и авто, ввезенные из государства-агрессора (России) или с временно оккупированной территории (Крым и ОРДЛО).

[ + – ] ВВЕЗТИ ПО ПРАВИЛАМ. Специальные компании предлагают и ввоз авто из ЕС, и их растаможку и регистрацию. Нужно лишь оплатить услуги Фото: УНИАН

По информации Анны Артеменко, директора по развитию бизнеса консалтинговой компании "Ольшанский и Партнеры", самым популярным запросом в украинском сегменте интернета при поиске подержанных авто остается российский ВАЗ. "Из всех указанных в запросах марок на долю ВАЗ приходится 34,2% спроса, в среднем это 113,1 тыс. запросов в месяц, — уточняет собеседница Фокуса. — С большим отрывом за ним идут Kia (8,6%, или 28,4 тыс. запросов), Renault (6,1%, или 20,2 тыс. запросов), Mercedes (5,5%, или 18,2 тыс. запросов) и Ford (4,6%, или 15,3 тыс. запросов)".

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"Растаможка по новому": во сколько обойдется легализировать "евробляху" (формула)

Даже у тех автолюбителей, чьи авто формально соответствуют критериям новых законов, с льготной регистрацией могут возникнуть трудности. В Институте исследований авторынка отмечают, что таким образом можно растаможить только авто, которое находится в собственности. Это подтверждается договором купли-продажи, счетом-фактурой и т. п. Но у многих "евроблях" владельцами юридически остаются иностранные граждане или компании. Установить с ними связь зачастую проблематично.

По словам экспертов, с которыми пообщался Фокус, трудновыполнимым выглядит и требование к легализации только тех авто, которые сняты с учета в других странах, что в условиях карантинных ограничений сделать трудно. Так что большинство владельцев "евроблях" воспользоваться льготными условиями растаможки вряд ли смогут.

Регистрация авто по общим правилам

Тому, кто только планирует привезти авто из-за рубежа, на льготы рассчитывать не приходится. Им придется заплатить ввозную пошлину, которая для большинства авто составляет 10% от таможенной стоимости, акцизный налог, размер которого зависит от возраста машины, типа топлива, объема или мощности двигателя, а также 20% НДС от суммы таможенной стоимости, ввозной пошлины и акцизного налога. При первой регистрации авто в Украине также взимается взнос в Пенсионный фонд ­(3–5%).

Сегодняшние стандартные условия регистрации авто на еврономерах намного мягче тех, что действовали в Украине до 2019 года. Тогда из-за бунтов автовладельцев законодатели снизили сборы, из-за чего в Украине заметно выросло количество регистраций ввезенного из-за рубежа транспорта. Тем не менее многие пользователи "евроблях" тогда заняли выжидательную позицию в предвкушении новых послаблений. Как оказалось, не напрасно.

[ + – ] Сколько евроблях зарегистрировали украинцы в 2015-2020 гг. Фото: Людмила Лысак (инфографика)

К слову, в 2021 году в Украину выгодно ввозить электромобили. Они освобождены от НДС и пошлины. Взимается только акцизный налог, размер которого зависит от мощности электродвигателя. Благодаря льготам, действующим с января 2018 года, количество электромобилей в Украине неуклонно растет. В марте ­2021-го их насчитывалось 26,1 тыс., тогда как до 2018-го — менее 4 тыс. Почти 90% электрокаров в Украину ввезли уже с пробегом. По расчетам AUTO-Consulting, на начало 2021 года средний возраст авто с электрическим двигателем в Украине составляет 4,9 года. Более половины — это японский Nissan Leaf.

И все же количество купленных за границей подержанных автомобилей невелико.

"Абсолютное большинство украинцев среди тех, которые упоминают при поиске географию, хотят купить авто в Украине — 72,7%, или 121,7 тыс. запросов в месяц, — рассказывает Анна Артеменко. — Вторая по популярности локация — Германия (в среднем 7,6%, или 12,6 тыс. запросов в месяц), третья — Литва (7,4%, или 12,3 тыс. запросов)".

[ + – ] Стоимость покупки б/у авто за рубежом Фото: Людмила Лысак (инфографика)

В 2020 году из-за карантинных ограничений и закрытия границ самостоятельно пригнать авто из-за рубежа было проблематично. Зато ограничения подтолкнули развитие бизнеса посредников, поставляющих такие авто под ключ. Они подбирают, покупают, доставляют в Украину, растаможивают, регистрируют и при необходимости ремонтируют машину. Большинство бизнес-процессов таких посредников перешли в онлайн. Подержанные авто из Европы уже не "пригоняют", а покупают удаленно и доставляют в Украину автовозами. В одной из посреднических компаний, к которым обратился Фокус, утверждают, что с началом карантина с помощью автовозов в Украину они ввезли уже около 2 тыс. авто.

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Бум подержанных авто. Как купить и растаможить "евробляху" в Украине?

Стоимость услуг посредников стартует от €600. Чем дальше находится авто — тем дороже. Например, доставка из США в контейнере на корабле в порт Одессы стоит до $2 тыс. Так, один из посредников приобрел там для клиента Ford Fusion 2016 года за $1,85 тыс. Стоимость авто под ключ с учетом доставки, растаможки, ремонта и регистрации в Украине составила $8,9 тыс. Аналогичные машины на внутреннем украинском рынке выставляют на продажу от $11 тыс.

При всей кажущейся привлекательности покупка авто за рубежом, даже через посредников, — дело хлопотное и рискованное. Доверять здесь стоит только проверенным компаниям с хорошей репутацией и правдивыми рекомендациями. Ведь есть риск купить машину со скрытыми серьезными и очень дорогостоящими по ремонтным работам изъянами или же и попасть на удочку мошенников и никогда не получить долгожданный автомобиль.