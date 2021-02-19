"Растаможка по новому": во сколько обойдется легализировать "евробляху" (формула)

Согласно новой формуле, наиболее дорогим для владельца станет объем двигателя. Если он превышает 5 литров, то за 1 куб. см нужно будет платить 0,5 евро.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №4643-д, который меняет формулу расчета растаможивания автомобилей на европейских номерах. Об изменениях стало известно в тексте законопроекта, опубликованного на сайте Рады.

Будет действовать следующая формула: Ставка = базовая ставка + Ve+Fe

Базовая ставка рассчитывается исходя из возраста ввезенного автомобиля.

Важно отметить, что данная формула не действует для мотоциклов, грузовиков и автобусов. А также для авто, ввезенных позднее 1 января 2021.

Ve — это ставка налога в евро из расчета объема цилиндров двигателя умноженная на коэффициент:

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — для транспортного средства с объемом ДВС до 2000 куб. сантиметров (включительно);

0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — для транспорта с объемом двигателя 2001−3000 куб. сантиметров;

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — для транспортного средства с объемом двигателя 3001−4000 куб. сантиметров;

0,35 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — для транспортного средства с объемом двигателя 4001−5000 куб. сантиметров;

0,5 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания более 5000 куб. сантиметров.

Fe — это ставка налога в евро, которая составляет:

0 евро — для транспортных средств с двигателями с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом;

100 евро — для транспорта оснащенных двигателями с воспламенением от сжатия — это дизели и полудизельные авто

0 евро — для транспортных средств, оснащенных электрическим двигателем, ДВС с кривошипно-шатунным механизмом зажигания или ДВС с воспламенением от сжатия (дизельные и полудизельные двигатели).

Например, 10-летний автомобиль с дизельным двигателем объемом в 2,5 литра и с системой воспламенения от сжатия будет стоить: 25 (базовая ставка) + 500 (Ve) + 100 (Fe) = 625 евро.

Напомним, ранее стало известно, что все автомобили, которые завезли Украину из-за рубежа до 1 января 2021 года можно будет растаможить за сумму, заплатив не более одной тысячи евро. Но под растаможку подпадают лишь легковые автомобили.

Фокус разбирался, как купить и растаможить "евробляху" в Украине.