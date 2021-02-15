"Не больше 1 тыс евро": Гетманцев анонсировал доступную растаможку для "евроблях"

В этот четверг Верховная Рада рассмотрит соответствующий законопроект. Однако неизвестно, зависит ли стоимость растаможки от объема двигателя и стандартов по выбросам.

Глава финансового комитета Даниил Гетманцев Верховной Рады заявил, что парламент может проголосовать за законопроект о доступной растаможке для нерастаможенных автомобилей. Об этом сообщает телеграм-канал PavlovskyNews.

Все автомобили, которые были ввезены в Украину до 1 января 2021 года можно будет растаможить за сумму, не превышающую 1000 евро. В четверг Верховная Рада будет рассматривать соответствующий законопроект.

"Человек оплачивает это (сумму за растаможку) и это будет разовая акция и мы больше не будем возвращаться к этому вопросу", — заявил Даниил Гетманцев.

При этом не уточняется, зависит ли стоимость растаможки от объема двигателя и стандартов по выбросам.

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На данный момент в Верховной Раде зарегистрировано два законопроекта, которые предлагают решить вопрос легализации машин на европейских номерах. №4643-д и №4644-д ни в одном из них не указано, что граничная сумма будет составлять 1000 евро.

Напомним, Фокус разбирался, как купить и растаможить "евробляху" в Украине. Согласно статистике за 2020 год в Украине 80% рынка занимают поддержанные автомобили. За год поддержанных автомобилей было продано более 350 тысяч. Из них на украинские номера перешли около 40 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы и официально расторможенных. Тогда как новых автомобилей зарегистрировано 85,5 тысяч.