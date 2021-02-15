"Не більше 1 тис євро": Гетманцев анонсував доступне розмитнення для "євроблях"

Цього четверга Верховна Рада розгляне відповідний законопроект. Однак невідомо, чи залежить вартість розмитнення від об'єму двигуна і стандартів щодо викидів.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що парламент може проголосувати за законопроект про доступне розмитнення для нерозмитнених автомобілів. Про це повідомляє телеграм-канал PavlovskyNews.

Всі автомобілі, які були ввезені до України до 1 січня 2021 року можна буде розмитнити за суму, що не перевищує 1000 євро. У четвер Верховна Рада розглядатиме відповідний законопроект.

"Людина оплачує це (суму за розмитнення) і це буде разова акція і ми більше не повертатимемося до цього питання", — заявив Данило Гетманцев.

При цьому не уточнюється, чи залежить вартість розмитнення від обʼєму двигуна і стандартів щодо викидів.

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Наразі у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти, які пропонують вирішити питання легалізації машин на європейських номерах.№4643-д і№4644-д у дожному з них не вказано, що гранична сума становитиме 1000 євро.

Нагадаємо, Фокус розбирався, як купити і розмитнити "євробляху" в Україні. Згідно зі статистикою за 2020 рік в Україні 80% ринку займають вживані автомобілі. За рік вживаних автомобілів було продано більше 350 тисяч. З них на українські номери перейшли близько 40 тис старих легкових автомобілів, ввезених з-за кордону і офіційно розмитнених. Тоді як нових автомобілів зареєстровано 85,5 тисяч.