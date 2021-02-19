Гетьманцев назвал категории "евроблях", которые не получат льготную растаможку

Мотоциклистам и дальнобойщикам льготы на регистрацию пока не светят, поэтому платить придется по полной.

Мягкие условия растаможки "евроблях" будут распространяться только на одну категорию транспортных средств. Глава Комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев прокомментировал в Фейсбук законопроекты № 4643-д и № 4644-д, которые Верховная Рада приняла в первом чтении 18 февраля.

Согласно документам, льготный период для растаможки "евроблях" сроком 180 дней будет распространяться исключительно на легковые автомобили. В то же время, грузовики, мотоциклы, и автобусы придется регистрировать в Украине по общим правилам. Льготы подразумевают, что при растаможке чиновники не будут учитывать стоимость автомобилей и требовать оплаты ввозной пошлины. Пока неясно, зависит ли стоимость процедуры от объема двигателя и стандартов по выбросам.

"Мы не имеем права премировать уклониста и не можем нарушать налоговую справедливость. Это нечестно. Душой я с вами. С другой стороны, не честно, создав в прошлые времена людям условия для массового ввоза нелегальных авто, сейчас их штрафовать", — написал Денис Гетманцев. — "Решение принято. Ко второму дорабатываем. Однозначно льготный период не должен распространяться на грузовые автомобили, автобусы и мототранспорт".

Ранее стало известно, что все автомобили, которые завезли Украину из-за рубежа до 1 января 2021 года можно будет растаможить за сумму, заплатив не более одной тысячи евро. По словам Даниила Гетманцева — "это будет разовая акция", больше владельцам не придется возвращаться к этой процедуре. Стоит отметить, что в законопроектах №4643-д и №4644-д пока не указано, что максимальная сумма будет составлять 1 тысячу евро.

Статистика за 2020 год показывает, что 80% рынка в Украине занимают поддержанные автомобили. За прошлый год продали более 350 тысяч таких транспортных средств, из них на украинские номера перешли около 40 тысяч легковушек, которые пригнали из-за границы и официально расторможили. За тот же период зарегистрировали 85,5 тысяч новых автомобилей. Всего же 10 месяцев 2020 года в завезли и растаможили более 281 тысяч легковушек.