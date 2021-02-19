Гетманцев назвав категорії "євроблях", які не отримають пільгове розмитнення

Мотоциклістам та далекобійникам пільги на реєстрацію поки не світять, тому платити доведеться повною мірою.

М'які умови розмитнення "євроблях" поширюватимуться тільки на одну категорію транспортних засобів. Голова Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев прокоментував у Фейсбук законопроекти № 4643-д і № 4644-д, які Верховна Рада прийняла у першому читанні 18 лютого.

Згідно з документами, пільговий період для розмитнення "євроблях" терміном 180 днів поширюватиметься виключно на легкові автомобілі. Водночас, вантажівки, мотоцикли, і автобуси доведеться реєструвати в Україні за загальними правилами. Пільги означають, що при розмитненні чиновники не враховуватимуть вартість автомобілів і вимагатимуть оплати ввізного мита. Поки неясно, чи залежить вартість процедури від об'єму двигуна і стандартів щодо викидів.

"Ми не маємо права преміювати ухильника і не можемо порушувати податкову справедливість. Це нечесно. Душею я з вами. З іншого боку, не чесно, створивши в минулі часи людям умови для масового ввезення нелегальних авто, зараз їх штрафувати", — написав Денис Гетманцев. — "Рішення прийнято. До другого допрацьовуємо. Однозначно пільговий період не повинен поширюватися на вантажні автомобілі, автобуси і мототранспорт".

Раніше стало відомо, що всі автомобілі, які завезли України з-за кордону до 1 січня 2021 року можна буде розмитнити за суму, заплативши трохи більше однієї тисячі євро. За словами Данила Гетманцева — "це буде разова акція", більше власникам не доведеться повертатися до цієї процедури. Варто зазначити, що в законопроектах №4643-д і №4644-д поки не вказано, що максимальна сума становитиме 1 тисячу євро.

Статистика за 2020 рік показує, що 80% ринку в Україні займають автомобілі у вжитку. За минулий рік продали понад 350 тисяч таких транспортних засобів, з них на українські номери перейшли близько 40 тисяч легковиків, які пригнали з-за кордону і офіційно розмитнили. За той самий період зареєстрували 85,5 тисяч нових автомобілів. Всього за 10 місяців 2020 року завезли і розмитнили більше 281 тисяч легковиків.