Эксперт: На українському ринку може з'явитись розбавлений скраплений газ

Постачальник палива для АЗС "Катма груп" імпортував у травні-червні 2 836 т бутан-бутиленової фракції (ББФ), нафтохімічної сировини, що володіє подібними зі зрідженим газом характеристиками.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Консалтингову групу "А-95".

Як зазначають в організації, залізничні партії ББФ були поставлені з Мозирського НПЗ на нефтегазозберігаючий комплекс "БРСМ" в с. Переяславське (Київська область).

Бутан-бутиленова фракція — побічний продукт установки каталітичного крекінгу, отриманий в процесі зупинки Мозирського НПЗ, з вмістом близько 50% бутиленів.

Традиційний спосіб застосування ББФ — підвищення октанового числа бензинів і в якості сировини для виробництва синтетичного каучуку.

В Україні основною сферою застосування цієї сировини є змішання з товарним скрапленим газом з метою зниження його собівартості та підвищення прибутку від продажів.

Водночас побічним ефектом такого змішання є втрата якості газу через високу корозійність ББФ і підвищеного показника залишку, що випаровується.

"Жодна українська мережа АЗС не купує ББФ, який у випадку з Мозирським НПЗ є відходом нафтопереробного виробництва. У Переяславському, куди БРСМ транспортує цю сировину, технологічно є можливість його додавання як в скраплений газ, так і в бензин. В обох випадках це призведе до різкого погіршення якості продукту", — вважає фахівець групи Артем Куюн.

Аналогічну думку висловив також аудитор з сертифікації нафтопродуктів ОС "Серт АСУ" Олександр Лютий.

"Бутан-бутиленова фракція не є товарним продуктом, це сировина для отримання інших нафтохімічних продуктів шляхом складної переробки. Від товарного автогазу його відрізняє підвищений вміст вуглеводнів С5 і вище, а також вміст дієнових вуглеводнів, тому залишок після випаровування буде сильно перевищувати норму", — говорить Лютий.

За словами технічних фахівців, використання ББФ в якості автогазу може завдати серйозної шкоди паливній системі транспортного засобу.

"Страждатимуть редуктори, газові фільтри й форсунки. Невикористаний залишок після нагрівання газу в редукторі випадає в осад у вигляді маслянистої рідини, що негативно позначається на точності роботи газових форсунок, блокує роботу клапанів в редукторі і знижує пропускну здатність газових фільтрів", — зазначив технічний директор мережі СТО Profigas Євген Устименко.

Нагадаємо, у 2020 р. група БРСМ закупила 117 тис. т сировини і компонентів для виробництва нафтопродуктів. За підсумком січня-травня 2021 р. група є одним з лідерів по імпорту безакцизних розчинників.

Продається в мережі "БРСМ" бензин з октановим числом 95 і альтернативне паливо виробляється ТОВ "Стандарт Ойл 2000" на міні-НПЗ в Гадячі і нафтобазі в селі Переяславському Київської області. Вона ж виробляє частину дизельного палива, рецептура якого невідома.