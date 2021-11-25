Huobi Global спільно з партнерами Settlepay запустять Fiat-to-Crypto шлюз для українських користувачів

Huobi Global, провідна світова біржа цифрових активів, оголосила про запуск нового фіатно-криптового шлюзу для користувачів в Україні. Шлюз пропонує регіональним користувачам гнучке та зручне рішення для покупки криптоактивів, використовуючи залишки в гривнях на їхніх рахунках Huobi.

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Це стало можливим завдяки співпраці з Settlepay, британською платформою, яка надає послуги онлайн-обміну валюти для бізнесу. Користувачі зможуть купувати цифрові активи за гривні в режимі реального часу за допомогою банківських карт.

"Як Huobi Global, ми дуже раді бачити, що з кожним днем ми охоплюємо все більше користувачів по всій Україні. Ця угода з Settlepay має на меті запропонувати місцевим користувачам швидкий спосіб придбання їхніх криптоактивів. Ми продовжимо працювати в найближчий період у щоб запропонувати найкраще для наших користувачів", — сказав Альфан Гогус, регіональний генеральний директор Huobi для України, Туреччини та Росії.

Після запуску українські користувачі зможуть купувати цифрові активи за гривні безпосередньо за допомогою сервісу Quick Buy/Sell від Huobi Global.

Окрім депозитів на банківські картки, українські користувачі також можуть придбати цифрові активи за допомогою депозитів у гаманці AdvCash та P2P-транзакцій. Цей новий канал пропонує користувачам додаткову можливість прямого доступу до криптоактивів. Поки що Huobi не стягуватиме комісію за транзакції з користувачів, які вносять гривні за допомогою банківської картки або купують активи на балансі в гривнях.

Запуск нового шлюзу fiat-to-crypto відбувся на тлі святкування 8-ї річниці заснування Huobi Global, оскільки компанія прагне дозволити своїм користувачам по всьому світу брати участь у своїй екосистемі, що розвивається, та отримати вигоду від її екосистеми.

"Оскільки ми продовжуємо розширювати нашу глобальне присутність, ми хочемо представити для наших користувачів більш сумісні платіжні шлюзи в більшій кількості країн і регіонів. Це також відповідає нашому баченню зробити фінанси більш доступними та інклюзивними", – додав Альфан Гогус.

Про Huobi Group

Huobi Group, провідна у світі блокчейн-компанія, була заснована в 2013 році для досягнення проривів у основній технології блокчейну та подальшої інтеграції технології блокчейн з іншими галузями. Huobi Group розширила свої продукти та послуги на публічні блокчейни, торгівлю цифровими активами, гаманці, майнінгові пули, власні інвестиції, інкубацію проектів, дослідження цифрових активів тощо. Huobi Group створила глобальну цифрову екосистему, інвестувавши в понад 60 компаній, що перебувають у верхній і нижній ланках індустрії блокчейну.