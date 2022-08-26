З новим хлібом: як аграрії України збирають новий урожай зернових

Аграрії активно збирають урожай 2022 року. Збір нового врожаю зернових та зернобобових культур в Україні проведено вже на 6,6 млн га.

Станом на 25 серпня в Україні вже намолотили 25,5 млн тонн зерна, зібраних на 59% засіяної площі — 6,6 млн га. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

З початку жнив українським аграріям уже вдалося зібрати:

18,8 млн тонн пшениці;

5,5 млн тонн ячменю;

46,1 тис. тонн гороху;

2 тис. тонн гречки;

9,1 тис. тонн проса.

Збір зернових та зернобобових культур проведено на площі 6,6 млн га (59%), а врожайність становить 38,4 ц/га. Найвища врожайність цих культур у аграріїв Хмельницької області — 62,3 ц/га. У трійці лідерів також опинилися Кіровоградська, Дніпропетровська та Одеська області.

Крім того, аграрії вже завершили збирання соняшнику на площі 23,5 тис. га (1%) та намолотили 18,8 тис. тонн насіння. На площі 1 млн 85 тис. га зібрали та намолотили 3,1 млн тонн насіння ріпаку.

На початку серпня Мінагро покращило прогноз щодо врожаю зернових у 2022 році. За інформацією міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського, цього року збирання врожаю очікується більше, ніж прогнозувалося, — 65-67 млн тонн замість 60 млн тонн, як передбачалося раніше.

Як писав Фокус, збір ранніх зернових стартував наприкінці червня 2022 року в різних областях України. Урожай уже зібрали у Вінницькій, Закарпатській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Хмельницькій, Чернігівській областях.

Також у своїй статті Фокус розповідав, як за умов війни збирають урожай аграрії на Заході Україні. Докладно про те, що відбувається з агрогалуззю в умовах війни та заблокованих агресором морських портів — у статті Фокусу.