С новым хлебом: как аграрии Украины собирают новый урожай зерновых

Аграрии активно собирают урожай 2022 года. Сбор нового урожая зерновых и зернобобовых культур в Украине прошел уже на 6,6 млн га.

По состоянию на 25 августа в Украине уже намолотили 25,5 миллионов тонн зерна, собранных на 59% засеянной площади – 6,6 млн гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

С начала жатвы украинским аграриям уже удалось собрать:

18,8 млн. тонн пшеницы;

5,5 млн. тонн ячменя;

46,1 тыс. тонн гороха;

2 тыс. тонн гречихи;

9,1 тыс. тонн проса.

Сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 6,6 млн га (59%), а урожайность составляет 38,4 ц/га. Самая высокая урожайность этих культур — у аграриев Хмельницкой области – 62,3 ц/га. В тройке лидеров по также оказались Кировоградская, Днепропетровская и Одесская области.

Кроме того, аграрии уже завершили сборку подсолнечника на площади 23,5 тыс. га (1%) и намолотили 18,8 тыс. тонн семян. На площади 1 млн. 85 тыс. га собрали и намолотили 3,1 млн. тонн семян рапса.

В начале августа Минагро улучшило прогноз по урожаю зерновых в 2022 году. По информации министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского, в этом году сбор урожая ожидается больше, чем прогнозировалось, — 65-67 млн. тонн вместо 60 млн. тонн, как предполагалось ранее.

Как писал Фокус, сбор ранних зерновых стартовал в конце июня 2022 в разных областях Украины. Урожай уже собрали в Винницкой, Закарпатской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черниговской областях.

Также в своей статье Фокус рассказывал, как в условиях войны собирают урожай аграрии на Западной Украине. Подробно о том, что происходит с агроотраслью в условиях войны и заблокированных агрессором морских портов — в статье Фокуса.