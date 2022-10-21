Дорого і мало: якими стали умови мікрокредитів під час війни

Попри зниження обсягів кредитування, мікрофінансові організації під час війни продовжують надавати громадянам гроші у борг. Фокус з'ясував, хто активний на ринку та які актуальні умови мікропозик.

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Попри низьку активність громадян щодо отримання нових кредитів у небанківських установах, компанії встановлюють ставки за кредитами на рівні понад 700% річних. У новому огляді "Тисяча відсотків річних. Де і хто ще видає українцям швидкі кредити "під 0%" Фокус з'ясував, що мікрокредити МФО залишаються такими ж дорогими, як і до війни.

"Прозору та повну вартість таких послуг мають розкривати всі мікрофінансові організації. Це стосується їх реклами, сайтів та договорів. Саме прозорість умов споживчих кредитів і допомагає українцям порівнювати пропозиції різних кредиторів та приймати найкращі рішення з урахуванням власного фінансового стану", — пояснюють у Нацбанку. .

Щоб скласти уявлення про умови мікропозик не варто задовольнятися тільки кредитними калькуляторами на сайтах компаній. Краще знайти паспорт кредиту, де відповідно до вимог НБУ розкривається детальна інформація про фінансовий продукт. Такий документ зазвичай можна знайти у розділі "Розкриття інформації" тощо.

У МФО, інформацію про суттєві характеристики послуг яких проаналізував Фокус, реальна річна відсоткова ставка (з урахуванням відсотків, комісій та всіх додаткових платежів) становить десятки і навіть сотні тисяч річних.

Однак для громадян, які залишилися без роботи, доходів, які вже мають велику заборгованість або прострочення платежів за кредитами, МФО виступають кредитором останньої надії. Адже на такі нюанси в МФО, як правило, заплющують очі.

Якщо ставки з мікрокредитів залишилися такими ж високими, як і до війни, то терміни скоротилися, а суми зменшилися. За спостереженнями Григорія Павленка, адвоката, партнера Pavlenko Legal Group, зараз під час видачі мікрокредитів перевага надається клієнтам, які можуть повернути кошти швидко — через 1-2 тижні, оскільки довші позики сприймають фінустанови як ризикові.

Максимальні суми позик та середній чек також помітно зменшились. Багато МФО пропонують у борг не більше ніж еквівалент однієї мінімальної зарплати — 6700 грн. Важливо розуміти, взявши до МФО не більше від кількох тисяч до зарплати на кілька днів, можна не відчути значної переплати за мікрокредитами. Однак позики на великі суми на кілька місяців можуть призвести до зростання боргу в рази.

Найбільші МФО під час війни здебільшого зберегли позиції і в сукупності навіть збільшили частку на ринку, про що Фокус детально пише в огляді "Тисяча відсотків річних. Де і хто ще видає українцям швидкі кредити" під 0%".

Проте, Ростислав Кравець, адвокат, старший партнер адвокатської компанії "Кравець і Партнери" розповів Фокусу, що під час війни в Україні з'явилися приватні кредитори, які надають кредити, зокрема в інвалюті, як фізособи без будь-яких ліцензій. Справді, в інтернеті і буквально на стовпах можна знайти чимало оголошень про надання позик від приватних осіб.

Раніше Фокус розповідав, чому НБУ під час війни призупиняє ліцензії МФО.