Дорого и мало: какими стали условия микрокредитов во время войны

Несмотря на снижение объемов кредитования, микрофинансовые организации во время войны продолжают предоставлять гражданам деньги в долг. Фокус выяснил, кто активен на рынке и каковы актуальные условия микрозаймов.

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Несмотря на низкую активность граждан по получению новых кредитов в небанковских учреждениях, компании устанавливают ставки по кредитам на уровне выше 700% годовых. В новом обзоре "Тысяча процентов годовых. Где и кто еще выдает украинцам быстрые кредиты "под 0%" Фокус выяснил, что микрокредиты МФО остаются такими же дорогими, как и до войны.

"Прозрачную и полную стоимость таких услуг должны раскрывать все микрофинансовые организации. Это касается их рекламы, сайтов и договоров. Как раз прозрачность условий потребительских кредитов и помогает украинцам сравнивать предложения разных кредиторов и принимать наилучшие решения с учетом собственного финансового положения", — поясняют в Нацбанке.

Чтобы составить представление об условиях микрозаймов не стоит довольствоваться только лишь кредитными калькуляторами на сайтах компаний. Лучше отыскать паспорт кредита, где в соответствии с требованиями НБУ раскрывается детальная информация о финансовом продукте. Такой документ обычно можно найти в разделе "Раскрытие информации" и т.п.

В МФО, информацию о существенных характеристиках услуг которых проанализировал Фокус, реальная годовая процентная ставка (с учетом процентов, комиссий и всех дополнительных платежей) составляет десятки и даже сотни тысяч годовых.

Однако для граждан, которые остались без работы, доходов, жуже имеют большую задолженность или просрочки платежей по кредитам, МФО выступают кредитором последней надежды. Ведь на подобные нюансы в МФО, как правило, закрывают глаза.

Если ставки по микрокредитам остались такими же высокими, как и до войны, то сроки сократились, а суммы уменьшились. По наблюдениям Григория Павленко, адвоката, партнера Pavlenko Legal Group, сейчас при выдаче микрокредитов предпочтение отдается клиентам, которые могут вернуть средства быстро – через 1-2 недели, поскольку более длинные займы воспринимаются финучреждениями, как рисковые.

Максимальные суммы займов и средний чек также заметно уменьшились. Многие МФО предлагают в долг не более эквивалента одной минимальной зарплаты — 6700 грн. Важно понимать, взяв в МФО не более пары тысяч до зарплаты на несколько дней можно не ощутить значительной переплаты по микрокредитам. Однако, займы на большие суммы на несколько месяцев могут привести к росту долга в разы.

Крупнейшие МФО во время войны в основном сохранили позиции и в совокупности даже увеличили долю на рынке, о чем Фокус детально пишет в обзоре "Тысяча процентов годовых. Где и кто еще выдает украинцам быстрые кредиты "под 0%".

Однако, Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры" рассказал Фокусу, что во время войны в Украине появились частные кредиторы, которые предоставляют кредиты, в том числе, в инвалюте, как физлица без каких-либо лицензий. Действительно, в интернете и, буквально, на столбах можно найти немало объявлений о предоставлении займов от частных лиц.

Ранее Фокус рассказывал, почему НБУ во время войны приостанавливает лицензии МФО.