На низькому старті: якими будуть тарифи на воду з 1 листопада

Тарифи на воду у всіх областях зафіксовані на рівні останніх змін від 1 січня 2022 року.

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На більшій частині України вже стартував опалювальний сезон, а це означає, що суми у платіжках за комунальні послуги вже з 1 листопада збільшаться. Але тарифи на воду поки залишаються без змін, повідомляє 24 канал.

Річ у тому, що ще у серпні 2022 року народні депутати підтримали законопроєкт №7427 та заморозили до кінця війни ціни на деякі комунальні послуги. Заборона на подорожчання, зокрема, стосується:

послуг із розподілу газу;

теплової енергії — її виробництво, транспортування та постачання;

послуг із постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Тарифи на воду у всіх областях зафіксовані на рівні останніх змін від 1 січня 2022 року. Ціна водовідведення та водопостачання у різних містах України варіюється від 24,52 до 42,86 грн за кубометр.

Скільки коштує вода у різних областях України

Дніпроводоканал: 31,36 грн за кубометр води (водопостачання — 21,01/водовідведення — 17,30);

Водоканал в Ужгороді: 42,86 грн. (22,10/13,62);

Полтававодоканал: 33,77 грн (13,74/14,40);

Миколаївводоканал: 34,04 грн (14,61/13,76);

Житомирводоканал: 37,54 грн (15,22/16,06);

Інфоксводоканал (Одеса): 35,16 грн (14,93/14,37);

Херсонський водоканал: 30,67 грн (13,15/12,43);

Рівнооблводоканал: 32,59 грн (13,90/13,26).

Чернігівводоканал: 30,91 грн (12,97/12,79);

Черкасиводоканал: 27,65 грн (11,54/11,50);

Іванофранківськводоекотехпром: 28,24 грн (10,79/12,74);

Хмельницькийводоканал: 27,40 грн (11,81/11,02);

Київводоканал: 30,38 грн (13,47/11,85);

Дніпроводоканал: 31,36 грн (15,13/11);

Луцькводоканал: 27,98 грн (10,17/13,15);

Запорізький водоканал: 28,37 грн (14,84/8,80);

Вінницяоблводоканал: 25,72 грн (13,12/8,23);

Чернівціводоканал: 27,91 грн (14,93/8,33);

Львівводоканал: 25,88 грн (14,41/7,16);

Тернопільводоканал: 36,70 грн (14,65/15,93);

Харківводоканал: 24,52 грн (13,36/7,07);

Міськводоканал СМ (Суми): 32,65 грн (13,32/13,89).

Як змінилися тарифи з 2021 року

Дніпро-Кіровоград (Кропивницький): 44,88 грн за кубометр води (водопостачання — 24,05/водовідведення — 20,83);

Водоканал в Ужгороді: 37,78 грн (24,66/13,12);

Полтававодоканал: 32,1 грн (15,5/6,6);

Миколаївводоканал: 31,95 грн (16,61/15,34);

Житомирводоканал: 29,87 грн (14,09/15,78);

Інфоксводоканал (Одеса): 29,52 грн (16,08/13,44);

Херсонський водоканал: 28,99 грн. (14,94/14,05);

Рівнооблводоканал: 28,21 грн (14,57/13,64);

Чернігівводоканал: 27,85 грн (13,94/13,91);

Харківводоканал: 26,33 грн (17,08/9,25);

Сумський міськводоканал: 26 грн (12,74/13,26);

Черкасиводоканал: 25,6 грн (13,91/11,69);

Івано-Франківськводоекотехпром: 25,5 грн (11,5/14);

Хмельницькийводоканал: 25,15 грн (12,89/12,26);

Київводоканал: 24,99 грн (13,16/11,83);

Дніпроводоканал: 24,86 грн (14,71/10,15);

Луцькводоканал: 24,14 грн (10,52/13,62);

Запорізький водоканал: 23,93 грн (15,17/8,76);

Вінницяоблводоканал: 23,28 грн (14,94/8,34);

Чернівціводоканал: 22,68 грн (14,14/8,54);

Львівводоканал: 22,58 грн (15,36/7,22).

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд не планує підвищувати тарифи та продовжить платити субсидії. За словами прем'єра, зараз триває активна підготовка до опалювального сезону, у країні формується запас газу та вугілля.

Нагадаємо, що українцям можуть переглянути тарифи на газ. За словами голови податкового комітету Данила Гетманцева, поточний тариф невиправдано низький, перегляд цін може відбутися вже у квітні 2023 року.

Також Фокус розповідав, чому українцям доведеться платити більше за опалення у 2023 році.