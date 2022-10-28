На низком старте: какими будут тарифы на воду с 1 ноября
Тарифы на воду во всех областях зафиксированы на уровне последних изменений от 1 января 2022 года.
На большей части Украины уже стартовал отопительный сезон, а это значит, что суммы в платежках за коммунальные услуги уже с 1 ноября увеличатся. Но тарифы на воду пока остаются без изменений, сообщает 24 канал.
Дело в том, что еще в августе 2022 года народные депутаты поддержали законопроект №7427 и заморозили до конца войны цены на некоторые коммунальные услуги. Запрет на подорожание, в частности, касается:
- услуг по распределению газа;
- тепловой энергии — ее производство, транспортировку и поставку;
- услуг по снабжению тепловой энергии и снабжение горячей водой.
Тарифы на воду во всех областях зафиксированы на уровне последних изменений от 1 января 2022 года. Цена водоотведения и водоснабжения в разных городах Украины варьируется от 24,52 до 42,86 грн за кубометр.
Сколько стоит вода в разных областях Украины
- Днепроводоканал: 31,36 грн за кубометр воды (водоснабжение – 21,01/водоотвод – 17,30);
- Водоканал в Ужгороде: 42,86 грн (22,10/13,62);
- Полтававодоканал: 33,77 грн (13,74/14,40);
- Николаевводоканал: 34,04 грн (14,61/13,76);
- Житомирводоканал: 37,54 грн (15,22/16,06);
- Инфоксводоканал (Одесса): 35,16 грн (14,93/14,37);
- Херсонский водоканал: 30,67 грн (13,15/12,43);
- Ровнооблводоканал: 32,59 грн (13,90/13,26).
- Черниговводоканал: 30,91 грн (12,97/12,79);
- Черкассыводоканал: 27,65 грн (11,54/11,50);
- Иванофранковскводоэкотехпром: 28,24 грн (10,79/12,74);
- Хмельницкводоканал: 27,40 грн (11,81/11,02);
- Киевводоканал: 30,38 грн (13,47/11,85);
- Днепроводоканал: 31,36 грн (15,13/11);
- Луцкводоканал: 27,98 грн (10,17/13,15);
- Запорожский водоканал: 28,37 грн (14,84/8,80);
- Винницаоблводоканал: 25,72 грн (13,12/8,23);
- Черновцыводоканал: 27,91 грн (14,93/8,33);
- Львовводоканал: 25,88 грн (14,41/7,16);
- Тернопольводоканал ы– 36,70 грн (14,65/15,93);
- Харьковводоканал – 24,52 грн (13,36/7,07);
- Горводоканал СМ (Сумы) – 32,65 грн (13,32/13,89).
Как изменились тарифы с 2021 года
- Днепр-Кировоград (Кропивницкий): 44,88 грн за кубометр воды (водоснабжение – 24,05/водоотведение – 20,83);
- Водоканал в Ужгороде: 37,78 грн (24,66/13,12);
- Полтававодоканал: 32,1 грн (15,5/6,6);
- Николаевводоканал: 31,95 грн (16,61/15,34);
- Житомирводоканал: 29,87 грн (14,09/15,78);
- Инфоксводоканал (Одесса): 29,52 грн (16,08/13,44);
- Херсонский водоканал: 28,99 грн (14,94/14,05);
- Ровнооблводоканал: 28,21 грн (14,57/13,64);.
- Черниговводоканал: 27,85 грн (13,94/13,91);
- Харьковводоканал: 26,33 грн (17,08/9,25);
- Сумской мисьководоканал: 26 грн (12,74/13,26);
- Черкассыводоканал: 25,6 грн (13,91/11,69);
- Ивано-Франковскводоэкотехпром: 25,5 грн (11,5/14);
- Хмельницкводоканал: 25,15 грн (12,89/12,26);
- Киевводоканал: 24,99 грн (13,16/11,83);
- Днепроводоканал: 24,86 грн (14,71/10,15);
- Луцкводоканал: 24,14 грн (10,52/13,62);
- Запорожский водоканал: 23,93 грн (15,17/8,76);
- Винницаоблводоканал: 23,28 грн (14,94/8,34);
- Черновцыводоканал: 22,68 грн (14,14/8,54);
- Львовводоканал: 22,58 грн (15,36/7,22).
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не планирует повышать тарифы и продолжит платить субсидии. По словам премьера, сейчас идет активная подготовка к отопительному сезону, в стране формируется запас газа и угля.
Напомним, что украинцам могут пересмотреть тарифы на газ. По словам главы налогового комитета Даниила Гетманцева, текущий тариф неоправданно низкий, пересмотр цен может состояться уже в апреле 2023 года.
Также Фокус рассказывал, почему украинцам придется платить больше за отопление в 2023 году.