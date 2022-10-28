На низком старте: какими будут тарифы на воду с 1 ноября

Тарифы на воду во всех областях зафиксированы на уровне последних изменений от 1 января 2022 года.

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На большей части Украины уже стартовал отопительный сезон, а это значит, что суммы в платежках за коммунальные услуги уже с 1 ноября увеличатся. Но тарифы на воду пока остаются без изменений, сообщает 24 канал.

Дело в том, что еще в августе 2022 года народные депутаты поддержали законопроект №7427 и заморозили до конца войны цены на некоторые коммунальные услуги. Запрет на подорожание, в частности, касается:

услуг по распределению газа;

тепловой энергии — ее производство, транспортировку и поставку;

услуг по снабжению тепловой энергии и снабжение горячей водой.

Тарифы на воду во всех областях зафиксированы на уровне последних изменений от 1 января 2022 года. Цена водоотведения и водоснабжения в разных городах Украины варьируется от 24,52 до 42,86 грн за кубометр.

Сколько стоит вода в разных областях Украины

Днепроводоканал: 31,36 грн за кубометр воды (водоснабжение – 21,01/водоотвод – 17,30);

Водоканал в Ужгороде: 42,86 грн (22,10/13,62);

Полтававодоканал: 33,77 грн (13,74/14,40);

Николаевводоканал: 34,04 грн (14,61/13,76);

Житомирводоканал: 37,54 грн (15,22/16,06);

Инфоксводоканал (Одесса): 35,16 грн (14,93/14,37);

Херсонский водоканал: 30,67 грн (13,15/12,43);

Ровнооблводоканал: 32,59 грн (13,90/13,26).

Черниговводоканал: 30,91 грн (12,97/12,79);

Черкассыводоканал: 27,65 грн (11,54/11,50);

Иванофранковскводоэкотехпром: 28,24 грн (10,79/12,74);

Хмельницкводоканал: 27,40 грн (11,81/11,02);

Киевводоканал: 30,38 грн (13,47/11,85);

Днепроводоканал: 31,36 грн (15,13/11);

Луцкводоканал: 27,98 грн (10,17/13,15);

Запорожский водоканал: 28,37 грн (14,84/8,80);

Винницаоблводоканал: 25,72 грн (13,12/8,23);

Черновцыводоканал: 27,91 грн (14,93/8,33);

Львовводоканал: 25,88 грн (14,41/7,16);

Тернопольводоканал ы– 36,70 грн (14,65/15,93);

Харьковводоканал – 24,52 грн (13,36/7,07);

Горводоканал СМ (Сумы) – 32,65 грн (13,32/13,89).

Как изменились тарифы с 2021 года

Днепр-Кировоград (Кропивницкий): 44,88 грн за кубометр воды (водоснабжение – 24,05/водоотведение – 20,83);

Водоканал в Ужгороде: 37,78 грн (24,66/13,12);

Полтававодоканал: 32,1 грн (15,5/6,6);

Николаевводоканал: 31,95 грн (16,61/15,34);

Житомирводоканал: 29,87 грн (14,09/15,78);

Инфоксводоканал (Одесса): 29,52 грн (16,08/13,44);

Херсонский водоканал: 28,99 грн (14,94/14,05);

Ровнооблводоканал: 28,21 грн (14,57/13,64);.

Черниговводоканал: 27,85 грн (13,94/13,91);

Харьковводоканал: 26,33 грн (17,08/9,25);

Сумской мисьководоканал: 26 грн (12,74/13,26);

Черкассыводоканал: 25,6 грн (13,91/11,69);

Ивано-Франковскводоэкотехпром: 25,5 грн (11,5/14);

Хмельницкводоканал: 25,15 грн (12,89/12,26);

Киевводоканал: 24,99 грн (13,16/11,83);

Днепроводоканал: 24,86 грн (14,71/10,15);

Луцкводоканал: 24,14 грн (10,52/13,62);

Запорожский водоканал: 23,93 грн (15,17/8,76);

Винницаоблводоканал: 23,28 грн (14,94/8,34);

Черновцыводоканал: 22,68 грн (14,14/8,54);

Львовводоканал: 22,58 грн (15,36/7,22).

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не планирует повышать тарифы и продолжит платить субсидии. По словам премьера, сейчас идет активная подготовка к отопительному сезону, в стране формируется запас газа и угля.

Напомним, что украинцам могут пересмотреть тарифы на газ. По словам главы налогового комитета Даниила Гетманцева, текущий тариф неоправданно низкий, пересмотр цен может состояться уже в апреле 2023 года.

Также Фокус рассказывал, почему украинцам придется платить больше за отопление в 2023 году.