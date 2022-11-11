Польоти уві сні та наяву. Як українці подорожують світом під час війни

Війна помітно ускладнила подорож за кордон. Але навіть без авіасполучення зі світом винахідливі громадяни знаходять альтернативні шляхи до інших країн. Які іноземні аеропорти українці використовують найчастіше та як до них добираються з українських міст?

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"Мене не залишає відчуття, що ми відкинуті на десять років тому. Тоді я часто подорожувала автобусами, адже з аеропортів України не було доступно стільки напрямків та рейсів, як це було напередодні війни. А тепер знову автобуси, черги на кордоні та два дні у дорозі", — ділиться з Фокусом враженнями від подорожей під час війни киянка Маріанна Поліщук.

Сьогодні подорожі за кордон, за рідкісними винятками — жіноча справа. Адже більшість військовозобов'язаних чоловіків залишати територію України можуть лише у мріях. Хоча корупційні варіанти ніхто не скасовував — Фокус уже писав, що за $3-5 тис. чоловіки одержують документ, який дозволяє їм залишати Україну протягом трьох місяців. Охочих отримати таким чином свободу — чимало.

"У мого чоловіка довідка закінчилася, скоро зробимо нову", — повідомила Фокусу українка, яка зі зрозумілих причин не побажала озвучувати своє ім'я.

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Не літають. Які складнощі виникли у сфері перевезень під час війни

"Головна проблема у сфері міжнародних пасажирських перевезень — звичайно ж, зупинка авіасполучення. Пасажирські потоки вимушено переорієнтувалися на залізничні, автобусні та автомобільні поїздки. Тим часом, сфера авіації зазнає безпрецедентні втрати — вже понад $110 млрд, з яких $2 млрд становлять збитки за пошкодження аеропортів", — коментує ситуацію Андрій Буренок, засновник сервісу пошуку авіаквитків та подорожей tripmydream.

Співрозмовник Фокусу додає, що найбільші українські авіакомпанії (МАУ та SkyUp) перевели свій флот та екіпажі в лізинг за кордон, частину літаків лізингодавці вивезли з країни ще до початку повномасштабної війни, а частина так і залишилася стояти в аеропортах, як, наприклад, деякі літаки МАУ, Azur Air, а також весь флот Windrose.

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Ще однією проблемою, за словами Андрія Буренка, стала відсутність практики в українських пілотів, оскільки лише частина з них продовжує виконувати рейси за кордоном, тоді як багато хто зовсім втратив роботу. А якщо пілот не літає понад пів року — йому доведеться заново складати іспит.

[ + – ] Частину літаків українських лізингодавців вивезли з країни ще до початку повномасштабної війни, а частина так і лишилася стояти в аеропортах Фото: avianews.com

Добрі сусіди. Куди їдуть українці, щоб пересісти на літак

Поки українська цивільна авіація переживає складні часи, громадянам України доводиться шукати альтернативні шляхи для подорожей. Андрій Буренок зазначає, що українцям, щоб скористатися авіатранспортом, спочатку потрібно дістатися однієї із сусідніх європейських країн. А це:

Польща

Угорщина

Словаччина

Румунія

Молдова

"Найпопулярніший напрямок — Польща, оскільки туди досить легко доїхати прямими залізничними рейсами до Перемишля чи Варшави. Від Перемишля за 1,5 години можна дістатися аеропорту Жешува, а за 3-4 години — до аеропортів Кракова, Катовіце чи Любліна, — розповідає Андрій Буренок. — У Варшаві є два аеропорти: центральний аеропорт Шопена та Варшава-Модлін. З аеропорту Шопена виконуються рейси по всьому світу, а з аеропорту Модлін, переважно, Європою літають популярні лоукостери".

[ + – ] З польських аеропортів популярні лоукостери виконують рейси по всьому світу

Відповідно, тим, хто збирається летіти до Америки або Азії, співрозмовник Фокусу радить аеропорт Шопена у Варшаві, з якого виконується більшість міжконтинентальних рейсів. А тим, хто далі планує подорожувати Європою, можуть підійти аеропорти Варшави, Кракова чи Катовіце, звідки пасажирам доступні рейси на велику кількість європейських напрямків.

Марія Терещенко, юристка юридичної фірми "Анте", підтверджує, що головними для українців, що подорожують, стали аеропорти Польщі — Варшави, Жешува, Кракова — звідки літають лоукостери WizzAir і Ryanair, а ціни на квитки бувають досить комфортними.

Інфраструктура Польщі, вочевидь, виграє від напливу мандрівників із України. Згідно з внутрішньою аналітикою tripmydream, кількість транзакцій за авіаквитки з вильотом з Польщі зросла в 3-4 рази. А це означає, що тисячі українців несуть додаткові витрати на території Польщі на нічліг (за потреби), місцевий транспорт, послуги, харчування тощо.

"Крім Польщі, українці зараз також літають з аеропортів Молдови (Кишинів), Румунії (Бухарест), Угорщини (Будапешт), — продовжує Марія Терещенко. — Зокрема, міжнародний аеропорт імені Ференца Ліста у Будапешті виступає хабом лоукостера WizzAir, тому з нього доступна велика кількість рейсів у різні міста Європи за помірними цінами".

[ + – ] З Міжнародного аеропорту імені Ференца Ліста у Будапешті лоукостер WizzAir виконує велику кількість рейсів за помірними цінами

На думку киянки Ірини Шевченко, зручніше та дешевше добиратися до європейських держав саме через Будапешт.

"Влітку WizzAir проводив акцію для українців — понад 100 тис. квитків за нуль гривень. Деяким щасливчикам вдалося схопити безкоштовний квиток і, за потреби, вже за плату додати багаж. Однак і без цього WizzAir — лоукостер, і квитки по Європі, як і раніше, достатньо доступні. Тобто, якщо планувати поїздку заздалегідь і відстежувати акції, можна суттєво заощадити", — ділиться досвідом Ірина.

Інша співрозмовниця Фокусу Валерія Равлик зазначила, що при купівлі квитків на літак заздалегідь, наприклад, із Кракова до Риму, зазвичай квитки в обидві сторони з багажем 20 кг не перевищать 210 євро на людину. Але, звісно, може бути й дешевше — 50-120 євро, залежить від періоду поїздки, аеропорту вильоту, популярності напряму та потреби в оплаті багажу.

Варіанти поїздок з України до Європи

Мета Логістика з України Логістика від пукнкту прибуття до аеропорту Загальні витрати на одну людину (з багажем 20 кг), в один бік* Відень Автобус Одеса - Ясси Літак Ясси - Відень 122 євро Дортмунд Потяг Київ - Перемишль, потяг Перемишль - Катовіце Літак Катовіце - Дортмунд 125 євро Рим Автобус Київ-Будапешт Літак Будапешт - Рим 245 євро Барселона Потяг Київ- Перемишль, потяг Перемишль - Варшава Літак Варшава - Барселона 150 євро Лондон Потяг Київ - Перемишль, потяг Перемишль - Краків Літак Краків - Лондон (Станстед) 90 євро Париж Потяг Київ - Варшава, потяг Варшава - Познань Літак Познань - Париж (Бове) 130 євро

*без урахування можливої ночівлі в готелі, ціни орієнтовні, наприклад розраховані на грудневі дати, рейси тільки лоукостерів

Андрій Буренок зазначив, що подорожі через Угорщину, Словаччину, Румунію та Молдову більше підходять тим, хто вирушає із південних та західних областей України.

"З Одеси літають через Кишинів, а звідти чи прямими рейсами до Європи чи далі через Стамбул", — ділиться досвідом мешканка Одеси.

Справді, зазвичай з Кишинева літає багато рейсів з різних напрямків.

"Однак через те, що ситуація в Молдові через війну в Україні стає більш напруженою, деякі авіакомпанії переносять свої рейси з Кишинева. WizzAir, наприклад, з початку війни в Україні переніс усі рейси в Ясси — найближчий аеропорт Румунії. З вересня рейси повернули до Кишинева, але все одно залишається невпевненість", — ділиться сумнівами українка, яка останнім часом кілька разів літала через Кишинів.

Потяг — "привид", автобуси, BlaBlaCar. Як українці перетинають кордон

За словами Андрія Буренка, зараз найбільш затребувані серед українців, які вирушають за кордон, рейси "Укрзалізниці". "Найзручніший спосіб — доїхати потягом до Польщі. На кордонах втрачаєш десь 4 години, а не по 12 годин, як в автобусі. Автобусів зараз багато різних, але потягом їхати дешевше та зручніше з дитиною", — розповідає Фокусу мешканка Києва.

Потяги до Польщі курсують щодня, і попит на них дуже високий. Продаж квитків відкривається за 20 діб, і краще їх брати заздалегідь. "До речі, за направленням Київ — Варшава останнім часом пропозицію квитків збільшили в 2,5 рази у зв'язку з високим попитом", — уточнює Андрій Буренок.

[ + – ] У Польщу з України регулярно курсують швидкісні потяги Інтерсіті Фото: Украинская правда

Про вищезгаданий потяг Київ—Варшава серед українців, які часто подорожують за кордон, уже складають легенди.

"Варшавський потяг — примара, всі знають, що він є, але квитків на нього не дістати", — жартують дотепні українці. Одна із співрозмовниць Фокусу стверджує, що квитки на цей потяг цілими вагонами викуповують перекупники як групові — на одну людину, а потім продають їх на майданчику оголошень olx.

"Племінник, який їхав на навчання до Нідерландів, спочатку купив квиток на літак Варшава — Ейндховен, а квитків на потяг Київ — Варшава купити не зміг, оскільки їх миттєво розібрали. Тоді хлопець знайшов посередників, які спілкувалися з ним у месенджері та запропонували квиток, оформлений на прізвище якоїсь жінки, що відмовилася від поїздки, за вищою ціною, ніж квиток від УЗ. Отримавши гроші, посередники пізніше повернули 500 грн і попросили віддати їх провіднику потяга, який нібито був у курсі, що їхати по квитку буде не жінка, а цей хлопець", — розповідає конспірологічну історію киянка Оксана. За її словами, авантюра вдалася — племінник сів на потяг і без пригод доїхав до Варшави.

Альтернативою для тих, хто не бажає штурмувати потяг-примару, можуть стати потяги з Києва до польського Перемишля (Інтерсіті та купейний, що прямують щодня), а ще — численні автобуси. Знайти авто чи автобус, скажімо, до Варшави, також можна за допомогою онлайн-платформи для пошуку автомобільних попутників blablacar.

[ + – ] За кордон можна вирушити на численних автобусних рейсах. Фото: lublin112.pl

У Будапешт опитані Фокусом громадяни радять їхати з Києва потягом через Мукачеве, далі з Мукачеве до Захоні, де на вокзалі можна отримати "квиток солідарності" за 0 грн та за чотири години дістатися поїздом до Будапешта. До речі, у Будапешті громадський транспорт для українців до кінця 2022 року залишається безплатним.

До Молдови українцям, особливо жителям південних регіонів, можна потрапити досить просто.

"Ми пішки перейшли кордон за 15 хвилин у Могилів-Подільському (Вінницька обл), а там сіли на маршрутку і за три години вже були у столиці Молдови", — ділиться досвідом одна із співрозмовниць Фокусу. З Києва дістатися Кишинева можна потягом УЗ або автобусом.

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Шлях для українців за кордон помітно ускладнився. Відповідно, зростають ризики будь-яких форс-мажорів. Успіх затії, за словами Андрія Буренка, залежить від того, чи мала людина досвід подорожей раніше і який у неї рівень знання англійської та інших іноземних мов: якщо є знання англійської та вміння самостійно організовувати логістику — буде набагато простіше.

Однак навіть великий туристичний досвід не допоможе уникнути додаткових витрат грошей та часу.

Якщо раніше дістатися до будь-якої європейської столиці можна було за 2-3 години, то тепер це займає, в середньому, добу. Понад те, це ще той квест, адже потрібно змінити кілька видів транспорту, а не просто сісти на літак і долетіти кудись потрібно", — скаржиться Андрій Буренок.

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"Витрати збільшилися на вартість квитків на потяг або автобус до закордонного аеропорту, — розповідає досвідчена мандрівниця з Києва. — Якщо самі авіаквитки можна купити досить дешево (наприклад, 3-6 тис грн на двох із Польщі до Німеччини або з Польщі до Італії), то квиток з Перемишля до Катовіце на одного коштує близько 450 грн, а до Перемишля з Києва на Інтерсіті — 950 грн. От і виходить, що дорога до аеропорту в один бік на двох додає до бюджету ще 2,8 тис. грн, що майже еквівалентно авіабілетам. А можливо, знадобиться ще й нічліг десь у Катовіце, Кракові чи Варшаві, а це ще 55-75 євро у двомісному номері у вельми середньому готелі".

За словами Андрія Буренка, середній чек подорожі з України виріс приблизно в 1,5 раза ще й через те, що пасажири тепер часто купують квитки за день-два або за 1-2 тижні до поїздки, а не заздалегідь (за місяць-два), як і раніше. Адже за умов війни завчасне планування стає для українців недосяжною розкішшю, як і польоти з аеропортів рідних міст. У зв'язку з цим багато хто відкладає подорожі світом до кращих часів — до перемоги.