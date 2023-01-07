Війна та свята: як змінилися витрати українців на новорічні подарунки та застілля

Українські громадяни в умовах війни не відмовилися від святкування Різдва, Нового Року та придбання подарунків. Фокус з'ясував, якою була активність покупців і як змінився середній чек у порівнянні з минулим роком.

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Українці здебільшого залишаються незламними життєлюбами і, незважаючи на складності воєнного часу, прикрашають своє житло зимовим декором, організовують святкові застілля та підшукують подарунки рідним і близьким. Природно, падіння доходів, перебої зі світлом і зв'язком та ворожі ракетні обстріли призвели до зниження споживчої активності порівняно з минулим мирним роком. Проте опитані Фокусом ритейлери зазначають, що й у грудні 2022-го споживачі були активні настільки, наскільки це можливо в поточних умовах.

"Війна й атаки на енергетичну інфраструктуру країни позначилися на поведінці споживачів і структурі продажів маркетплейсу та мережі "АЛЛО" [магазинів техніки й електроніки]. У порівнянні з груднем 2021 року, у грудні 2022-го онлайн-трафік впав майже вдвічі. Загальний офлайн- трафік також зменшився на 14%, щоправда, і кількість магазинів мережі "АЛЛО" скоротилася: у грудні їх працювало близько 285 із 345 відкритих до війни", — ділиться спостереженнями Сергій Чорний, керівник відділу аналітики омніканального роздробу ГК "АЛЛО".

У пресслужбі Eldorado.ua також зазначають, що в мирний час відвідування магазинів і покупки на новорічні свята були в рази активнішими. У компанії уточнюють, що напередодні Нового Року 2023 та в його перші дні активність помітно знижувалася під час повітряних тривог, але покупці швидко поверталися до реалізації своїх планів із покупки подарунків як у магазинах, так і онлайн.

[ + – ] Навіть під час війни українці готові побалувати новорічними подарунками своїх близьких Фото: nuheara.com

Раніше з посиланням на опитування українських споживачів, яке провела компанія "Делойт", Фокус писав, що майже 52% громадян планували напередодні Нового Року 2023 року купувати менше товарів, ніж роком раніше. Очевидно, це пов'язано зі зменшенням і знеціненням доходів українців та з більш обережним ставленням до витрат під час війни.

Однак, як зазначає Сергій Чорний, у грудні 2022 року середній чек порівняно із груднем 2021-го зріс на 32%, що співрозмовник Фокусу пояснює подорожчанням більшості товарів і зміною кошика. Адже тепер поряд із традиційними новорічними подарунками клієнти "АЛЛО" напередодні свят часто купували дорогі пристрої, які допомагали б переживати блекаут, — генератори, зарядні станції, павербанки.

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Юлія Новаченко, директорка з маркетингу Prom.ua також підтверджує, що передноворічні витрати українців зросли на третину порівняно з минулим роком, а середній чек на Prom.ua досяг 1100 грн.

Зазначене опитаними Фокусом операторами ринку збільшення суми середнього чека в цілому відповідає рівню інфляції в Україні, яка, за попередніми оцінками, у 2022 році має становити близько 30%.

[ + – ] Святковий стіл, за підрахунками Фокусу, подорожчав на 42%

Особливо зросли в ціні продукти харчування й делікатеси. Святковий стіл, за підрахунками Фокусу, подорожчав на 42% і його вартість для 4-6 осіб досягла 2320 грн. За підрахунками вчених Інституту аграрної економіки, приготування в домашніх умовах популярної святкової страви — салату "Олів'є" — тепер коштує 281,71 грн, що майже на 50% дорожче, ніж минулого року.

Раніше Фокус писав, які магазини та ТРЦ працюють в Україні під час блекаутів. Також видання аналізувало, що сталося із зарплатами українців у 2022-му та чого чекати у 2023 році.