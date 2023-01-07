Война и праздники: как изменились расходы украинцев на новогодние подарки и застолье

Украинские граждане в условиях войны не отказались от празднования Рождества, Нового Года и приобретения подарков. Фокус выяснил, какова была активность покупателей и как изменился средний чек по сравнению с мирным прошлым годом.

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Украинцы в большинстве своем остаются несгибаемыми жизнелюбами и, несмотря на сложности военного времени, украшают свое жилье зимним декором, организовывают праздничные застолья и подыскивают подарки родным и близким. Естественно, падение доходов, перебои со светом и связью и вражеские ракетные обстрелы привели к снижению потребительской активности по сравнению с прошлым мирным годом. Однако опрошенные Фокусом ритейлеры отмечают, что и в декабре 2022-го потребители были активны настолько, насколько это вообще возможно в текущих условиях.

"Война и атаки на энергетическую инфраструктуру страны сказались на поведении потребителей и структуре продаж маркетплейса и сети "АЛЛО" [магазинов техники и электроники]. По сравнению с декабрем 2021 года, в декабре 2022-го онлайн-трафик упал почти вдвое. Общий оффлайн-трафик также уменьшился на 14%, правда, и количество магазинов сети "АЛЛО" сократилось: в декабре их работало около 285 из 345 открытых до войны", — делится наблюдениями Сергей Черный, руководитель отдела аналитики омниканальной розницы ГК "АЛЛО".

[ + – ] Даже во время войны украинцы готовы побаловать новогодними подарками своих близких Фото: nuheara.com

Ранее со ссылкой на опрос украинских потребителей, который провела компания "Делойт", Фокус писал, что почти 52% граждан планировали в канун Нового Года 2023 покупать меньше товаров, чем годом ранее. Очевидно, это связано с уменьшением и обесцениванием доходов украинцев и с более осторожным отношением к расходам во время войны.

Однако, как отмечает Сергей Черный, в декабре 2022 года средний чек по сравнению с декабрем 2021-го вырос на 32%, что собеседник Фокуса объясняет удорожанием большинства товаров и сменой корзины. Ведь теперь наряду с традиционными новогодними подарками клиенты "АЛЛО" в канун праздников часто покупали дорогостоящие устройства, помогающие переживать блэкаут – генераторы, зарядные станции, пауэрбанки.

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Юлия Новаченко, директор по маркетингу Prom.ua, также подтверждает, что предновогодние расходы украинцев выросли на треть по сравнению с прошлым годом, а средний чек на Prom.ua достиг 1100 грн.

Отмеченное опрошенными Фокусом операторами рынка увеличение суммы среднего чека в целом соответствует уровню инфляции в Украине, которая, по предварительным оценкам, в 2022 году должна составлять около 30%.

[ + – ] Праздничный стол, по подсчетам Фокуса, подорожал на 42%

Особенно выросли в цене продукты питания и деликатесы. Праздничный стол, по подсчетам Фокуса, подорожал на 42% и его стоимость для 4-6 человек достигла 2320 грн. По подсчетам ученых Института аграрной экономики, приготовление в домашних условиях популярного праздничного блюда — салата "Оливье" — теперь обходится в 281,71 грн, что почти на 50% дороже, чем в прошлом году.

Ранее Фокус писал, какие магазины и ТРЦ работают в Украине во время блэкаутов. Также издание анализировало, что произошло с зарплатами украинцев в 2022-м и чего ждать в 2023 году.