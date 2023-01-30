В Україні будуть по-новому продавати яйця: як зміняться вимоги до товару

В Україні планують створити нові вимоги щодо продажу курячих яєць. Зокрема перед тим, як товар потрапить з магазину в руки покупцю, його розділять на класи та за вагою.

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В Україні з'являться нові вимоги щодо продажу яєць. Очікується, що продаватимуть товар за категоріями: якість, вага, зовнішні особливості. Про це повідомили у пресслужбі міністерства Аграрної політики та продовольства України.

Повідомляється, що у курячих яєць з'явиться два класи: "А" та "В". Яйця, які потраплять до класу "А", повинні бути чистими, з неушкодженою шкаралупою, з малорухливим жовтком без чітких контурів. Крім того, такі яйця повинні бути без сторонніх запахів і таке інше. Ще їх розділять за вагою:

"XL" ("дуже великі"): яйця, вага яких становить 73 г і більше;

"L" ("великі"): яйця, вага яких становить 63 г і більше, проте менш як 73 г;

"М" ("середні"): яйця, вага яких становить 53 г і більше, проте менш як 63 г;

"S" ("малі"): яйця, вага яких становить менш як 53 г.

Водночас яйця якості класу "В" — усі, які не відповідають якості класу "А".

Зазначимо, що у листопаді 2022 року у своєму огляді "Яйця дорожчі, гречка дешевша. Як змінюються ціни в Україні і причому тут ракети від РФ" Фокус писав, що яйця в Україні подорожчали на 61% протягом жовтня та на 81% рік до року.

Так, за словами старшої наукової співробітниці відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ "Інститут аграрної економіки" Світлани Пашко, головним фактором різкого подорожчання яєць стала війна. Все тому, що через повномасштабне вторгнення Росії підприємства галузі скоротили або припинили діяльність, частково призупинили інкубацію яєць для одержання молодняку птиці, не зробили заміни старого птаха на молодого і втратили частину поголів'я.

Про те, чого очікувати від цін у 2023 році Фокус пише у новому огляді "Їсти — дорого. Скільки коштують продукти в Україні на початку 2023 року, і чому зростають ціни".

Також нагадаємо, що згідно з опитуванням кадрового порталу Work.ua стало відомо, що більшість роботодавців у 2023 році планують підвищувати зарплати в діапазоні від 8% до 30% залежно від ситуації в Україні та рівня конкуренції за фахівців.